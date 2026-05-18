Ngã xe đạp, cụ bà 63 tuổi phát hiện u não bằng quả cam

Người bệnh hồi phục sau phẫu thuật u não to bằng trái cam sành.

Ngày 18/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, bệnh nhân N.T.H (63 tuổi, quê Ninh Bình) nhập viện chụp phim do bị ngã xe đạp. Kết quả chụp phim sọ não ghi nhận bệnh nhân có một khối u lớn, kích thước hơn 7cm, tương đương một trái cam sành.

Khai thác bệnh sử, hai năm qua, người bệnh liên tục nhức đầu, chóng mặt. Chủ quan nghĩ bệnh tuổi già nên bệnh nhân tự ý mua thuốc uống. Đến khi nửa người bên trái yếu dần, gia đình nghi do thiếu canxi nên bổ sung thực phẩm chức năng nhưng không bớt.

BS.CKII Đỗ Văn Long - Phó Giám đốc Y khoa cho biết, khối u nằm rất sâu ở vùng đính phải, xuất phát từ liềm não. Khối u khủng này đã xâm lấn nghiêm trọng vào các cấu trúc não bộ quan trọng (não thất bên, não thất ba, đồi thị) và chèn ép trực tiếp lên vùng vận động, gây liệt nửa người.

“Thách thức đặt ra cho ê-kíp phẫu thuật là phải lấy trọn khối u khổng lồ nhưng không được làm tổn thương các mạch máu, thần kinh xung quanh. Chỉ một sơ suất nhỏ, bệnh nhân có thể hôn mê sâu hoặc liệt hoàn toàn”, BS Long cho hay.

Cuộc đại phẫu kéo dài 6 tiếng. Các bác sĩ sử dụng kính hiển vi hiện đại cùng hệ thống định vị vi phẫu làm "bản đồ dẫn đường", phát tín hiệu cảnh báo khi tiến sát vùng nguy hiểm. Nhờ thao tác tỉ mỉ, ê-kíp kiểm soát mất máu hoàn hảo (chỉ hao hụt khoảng 400ml máu), giúp bảo tồn tối đa sinh hiệu cho cụ bà gầy yếu.

Khối u tương đương trái cam sành được bóc tách trọn vẹn. Một tuần sau mổ, bệnh nhân H. xuất viện. Qua trường hợp này, BS Long khuyến cáo, nếu người dân nhức đầu kéo dài, dai dẳng, dùng thuốc giảm đau thông thường không thuyên giảm, cần đi khám chuyên khoa ngay.

“Đồng thời, khi cơ thể có biểu hiện yếu tay chân, đi lại mất thăng bằng, đó là tín hiệu báo động đỏ từ não bộ. Thăm khám sớm và chụp MRI não giúp phát hiện u từ giai đoạn đầu, giúp việc điều trị dễ dàng, tránh khối u quá lớn xâm lấn gây di chứng nặng nề”, BS Long nhấn mạnh.