Nếu nhóm bạn Doraemon chuyển đến sống ở Việt Nam, ngày 20/10 họ sẽ tặng mẹ món quà gì?

Nếu Doraemon là biểu tượng của tình bạn thì Nobita và những người bạn của cậu lại là "phiên bản nhỏ" của rất nhiều đứa trẻ trong đời thực: có người vụng về, có người tinh tế, có người đôi khi lơ đãng đến độ cái gì cũng chẳng nhớ.

Và nếu nhóm bạn ấy sống ở Việt Nam, nơi có ngày đặc biệt dành cho những người phụ nữ - ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thì mỗi người sẽ tặng mẹ mình món quà gì đây?

AI đã thử tưởng tượng lại khoảnh khắc ấy để xem đằng sau sự ngây ngô, hậu đậu, mỗi nhân vật lại có cách thể hiện tình yêu khác nhau thế nào.

Nobita

Có thể Nobita sẽ bắt đầu ngày 20/10 bằng... một lời xin lỗi. Cậu biết mình hay làm mẹ lo lắng, buồn phiền vì lười biếng lại còn học kém, vậy nên quà của Nobita có thể là một bài kiểm tra điểm 8 đầu tiên hoặc một lời hứa "Con sẽ cố gắng hơn".

Nhiều người đoán, Nobita sẽ ngồi viết thư tay bằng nét chữ nguệch ngoạc: "Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã luôn tha thứ cho con".

Với mẹ Nobita, có lẽ đó là món quà ý nghĩa hơn bất kỳ bó hoa nào.

Nobita sẽ cặm cụi viết thư tay cho mẹ

Và bà Tamako - mẹ Nobita hẳn sẽ xúc động lắm cho coi

Shizuka

Là một cô bé ngoan ngoãn, xinh xắn, hiểu chuyện, Shizuka chắc chắn sẽ chuẩn bị quà cho mẹ sớm từ vài ngày trước, thậm chí từ vài tuần trước. Cô bé có thể gấp một bó hoa giấy thủ công hoặc tự tay làm bánh ngọt nhỏ xinh, tặng mẹ cùng lời chúc dịu dàng.

EQ cao và tinh tế, Shizuka biết mẹ thích điều gì nhất, nên món quà của cô luôn mang sự chu đáo và tình cảm chân thành.

Khéo léo như Shizuka thì việc cô bé làm hẳn một mẻ bánh tặng mẹ không quá khó hiểu

Jaian

Jaian có thể sẽ nói rằng mình "tự tay" chuẩn bị quà cho mẹ, và đúng là như thế dù kết quả... hơi ồn ào.

Có lẽ cậu sẽ hát tặng mẹ một bài thật to, khiến cả xóm nghe thấy. Nhưng dù hàng xóm có kêu ca, mẹ Jaian chắc chắn sẽ cười, vì với bà, đó là món quà xuất phát từ trái tim.

Jaian sẽ dùng "sở trường" ca hát của mình làm món quà 20/10 tặng mẹ

Suneo

Suneo chắc chắn không muốn thua ai trong khoản quà tặng. Cậu có thể mua một lọ nước hoa hay khăn lụa đắt tiền để tặng mẹ, nhưng sau đó lại khoe khắp nơi rằng "Mẹ mình đẹp nhất khu phố".

Tuy hơi khoe khoang, nhưng thật ra Suneo yêu mẹ nhiều hơn vẻ ngoài bóng bẩy mà cậu thể hiện.

Suneo trông vậy thôi mà thương mẹ lắm đấy

Doraemon

Doraemon thì khác hẳn. Dù là mèo máy đến từ tương lai, cậu vẫn luôn gọi bố mẹ Nobita là "bố mẹ" một cách thân mật. Nhân ngày 20/10, Doraemon có lẽ sẽ tự tay làm một chiếc bánh kem nho nhỏ - thứ mà mèo ú đã học trong một cuốn tạp chí cũ của thế kỷ 22.

Chiếc bánh tròn, trang trí bằng trái dâu tươi và chữ viết nguệch ngoạc: "Cảm ơn mẹ". Mẹ Nobita vừa cảm động vừa phì cười vì cậu con trai đặc biệt này.

Doraemon sẽ tặng "mẹ nuôi" mình một chiếc bánh kem

Kết

20/10 không chỉ là ngày để tặng quà, mà là dịp để mỗi người nói ra điều mình ít nói nhất với những người phụ nữ thân yêu xung quanh mình, rằng: "Con thương mẹ"/ "Cháu yêu bà" hay đơn giản là "Em cảm ơn cô".

Và dù là Nobita, Shizuka, Jaian, Suneo hay Doraemon, tình yêu ấy vẫn luôn giản dị, chân thành, đúng như cách mà họ từng lớn lên cùng nhau trong tuổi thơ của chúng ta.