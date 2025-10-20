Giáo viên gửi ảnh học sinh ngủ trưa vào nhóm chung, phụ huynh xem xong tức giận đùng đùng: "Tôi đóng tiền để chăm sóc kiểu này à?"

Khi con đến tuổi đi học mẫu giáo, nhiều bậc cha mẹ thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng họ cũng có thể có chút thời gian cho bản thân sau những năm tháng quanh quẩn bên con. Nhưng sự "nhẹ nhõm" ấy thường chẳng kéo dài được lâu, bởi ngay lập tức, hàng loạt nỗi lo khác lại kéo đến: Con có ăn được không? Có quen cô, quen bạn không? Lớp đông thế, liệu cô giáo có đủ sức để chăm lo cho từng đứa?

Nhiều cha mẹ cảm thấy lo lắng khi con bắt đầu đi học.

Để yên tâm hơn, nhiều phụ huynh chọn cách kết bạn qua mạng xã hội với giáo viên, cập nhật tình hình của con mỗi ngày qua tin nhắn, ảnh chụp hay video. Mọi thứ tưởng như chỉ đơn giản là một hình thức liên lạc bình thường giữa nhà trường và gia đình, cho đến khi một sự việc gây tranh cãi xảy ra tại một trường mầm non tư thục ở Trung Quốc.

Chỉ vì một bức ảnh ngủ trưa của các bé được gửi vào nhóm chung của phụ huynh, mà cô giáo chủ nhiệm đã khiến nhiều cha mẹ nổi giận và lên tiếng chất vấn.

Theo đó, cô giáo với ý tốt muốn phụ huynh yên tâm, đã chụp lại vài bức ảnh các bé đang ngủ trưa và chia sẻ trong nhóm chat của lớp. Trong ảnh, có bé ngủ ngon lành, có bé trằn trọc, chăn đắp lệch.

Bức ảnh được giáo viên gửi vào nhóm chat gây tranh cãi.

Những tưởng đây là cách để các bậc cha mẹ thấy rằng con mình vẫn ổn, nào ngờ chỉ ít phút sau, nhóm chat đã tràn ngập bình luận: "Cô ơi, sao con tôi không có chăn?", "Nhìn kìa, mấy bé kia chân trần hết rồi, lạnh thế này thì ốm mất!", "Đóng tiền bao nhiêu mà các cô chăm sóc kiểu này sao?"...

Không khí căng thẳng dâng lên nhanh chóng. Cô giáo vốn chỉ muốn làm yên lòng phụ huynh, lại bị chỉ trích gay gắt, thậm chí có người công kích cả năng lực và trách nhiệm của cô.

Trên mạng xã hội, dư luận cũng chia làm hai luồng ý kiến. Một bên cho rằng, đã đóng tiền gửi con đến trường, cha mẹ có quyền yêu cầu sự chăm sóc chu đáo nhất cho con. Bên còn lại lại cảm thông cho cô giáo, nói rằng trẻ con ngủ trưa hay trở mình, đạp chăn là chuyện rất bình thường, không thể nào mỗi phút đều chỉnh sửa cho từng bé.

Thực ra, tâm điểm của cuộc tranh luận này không phải là việc đắp chăn, mà là nỗi bất an sâu thẳm trong lòng cha mẹ khi phải giao con cho người khác chăm sóc. Ở nhà, cha mẹ là người biết rõ từng thói quen nhỏ nhất của con: thích nằm nghiêng bên nào, có sợ lạnh không, ăn no dễ trớ hay không. Nhưng ở trường, một cô giáo phải chăm sóc cả chục đứa trẻ, dù tận tâm đến mấy cũng không thể chu toàn từng chi tiết. Chính sự khác biệt ấy khiến cha mẹ thấy lo lắng, dễ sinh nghi ngờ khi thấy con không được "chăm như ở nhà".

Cha mẹ và giáo viên cần có sự thấu hiểu.

Nhưng nỗi lo đó, thật ra, cũng là một biểu hiện của tình yêu. Nó xuất phát từ bản năng muốn bảo vệ, muốn con luôn ở trong vùng an toàn. Vấn đề là, để con thực sự trưởng thành, đôi khi cha mẹ phải học cách buông tay một chút.

Con không thể mãi sống trong vòng tay cha mẹ. Tập cho con làm quen với môi trường tập thể chính là giúp con rèn tính tự lập. Nếu phát hiện vấn đề, hãy chọn cách trò chuyện riêng với cô giáo, lắng nghe và cùng tìm hướng giải quyết. Sự nóng vội, gay gắt trong nhóm phụ huynh chỉ khiến đôi bên thêm xa cách.

Giáo viên không phải "người làm dịch vụ", mà là người đồng hành cùng cha mẹ trong hành trình nuôi dạy trẻ. Ngoài nỗ lực của phụ huynh, giáo viên cũng cần chú ý đến những chi tiết nhỏ để tránh hiểu lầm. Sự thấu hiểu giữa gia đình và nhà trường sẽ giúp mọi việc trở nên suôn sẻ hơn.

Theo Sohu