Nam sinh gây sốt với bài văn dài 18 trang, cô giáo đọc xong không biết phải phê gì vì quá xuất sắc!

Thời còn đi học, bên cạnh những "cao thủ" Toán, Lý, Hóa thì nhóm học sinh giỏi Văn cũng luôn khiến mọi người nể phục. Việc viết liền 6-7 trang giấy trong phòng thi vốn đã là "kỳ tích", vậy mà mới đây, một nam sinh lại khiến dân mạng phải trầm trồ khi hoàn thành bài thi Văn dài tới 18 trang giấy.

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ "đào lại" một câu chuyện từng gây bão vào năm 2019. Khi đó, trường THPT Long Khánh (Đồng Nai) từng đăng tải bộ ảnh chụp bài làm Văn dài tận 18 trang giấy của nam sinh Trần Hữu Thơ. Theo chia sẻ, bài viết quá xuất sắc khiến cô giáo chấm thi phải "bó tay" vì… không biết phê gì thêm, chỉ biết dành tặng cho cậu học trò điểm số gần như tuyệt đối 9,5/10. Nhiều người sau khi xem lại vẫn không khỏi trầm trồ: "Viết được 18 trang chắc phải thật sự có tâm và có tầm!".

Có thể nói, bài viết của Trần Hữu Thơ không chỉ gây ấn tượng bởi độ dài kỷ lục mà còn bởi tình cảm chân thành và chiều sâu cảm xúc hiếm thấy ở lứa tuổi học trò. Dù viết tới 18 trang, mỗi đoạn văn của Thơ đều cho thấy sự mạch lạc trong tư duy, khả năng cảm thụ tinh tế và vốn ngôn từ phong phú. Cậu không sa đà vào kể lể mà biết cách dẫn dắt cảm xúc, phân tích nhân vật một cách tự nhiên, gần gũi, để rồi từ đó rút ra những suy ngẫm rất người về tình thân, sự gắn bó và sức mạnh tinh thần mà gia đình mang lại.

Điều đáng khen nữa là cách trình bày sạch đẹp, rõ ràng - điều không hề dễ khi phải viết liên tục trong nhiều giờ liền. Chính sự chỉn chu ấy cho thấy thái độ nghiêm túc, trân trọng của Thơ đối với môn học và với từng con chữ. Có lẽ vì thế mà cô giáo chấm bài đã không chỉ đánh giá cao về hình thức, mà còn cảm nhận được tâm huyết và tấm lòng của người viết, dành cho Thơ một số điểm gần như tuyệt đối.

Một số bình luận của dân tình:

- Viết được 18 trang Văn là một chuyện, mà trang nào cũng mạch lạc, cảm xúc thế này thì đúng là "thiên phú" thật sự. Hồi đi học mình viết được 4 trang đã mỏi tay run chữ rồi.

- Ngưỡng mộ bạn này ghê! Không chỉ giỏi mà còn có tâm với môn Văn. Viết dài mà vẫn giữ cảm xúc và logic là điều không dễ chút nào.

- Cô giáo chấm bài chắc đọc xong cũng xúc động luôn á, kiểu học sinh vừa có năng khiếu, vừa tôn trọng môn học. 9,5 là hoàn toàn xứng đáng.

- 18 trang mà sạch đẹp thế này thì chắc bạn ấy luyện viết tay nhiều lắm luôn.

- Mấy bạn giỏi Văn hồi đó đúng là "vũ trụ riêng". Người ta viết 18 trang mà mình viết 2 trang đã phải canh chữ cho kín tờ rồi.

- Bài viết không chỉ dài mà còn sâu sắc, cảm xúc chân thật.

- Giờ đọc lại vẫn nổi da gà. Cảm giác như thấy được tình yêu dành cho gia đình và cho Văn học trong từng câu chữ của bạn ấy vậy.