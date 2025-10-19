Diễn biến trận thi Quý đặc biệt nhất lịch sử Olympia

Ngày 19/10, trận thi Quý 4 của Đường Lên Đỉnh Olympia 2025 đã lên sóng, quy tụ 5 “nhà leo núi” xuất sắc. Đây chính là trận thi Quý đặc biệt nhất lịch sử của chương trình khi có 5 thí sinh cùng tham dự, trong đó có 4 thí sinh đến từ Hà Nội và tất cả thí sinh đều đến từ các ngôi trường chuyên đình đám.

Theo đó, 4 đại diện đến từ Hà Nội gồm: Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Nguyễn Bách Hiệp (THPT chuyên Sơn Tây), Lê Đức Minh (THPT chuyên Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội) và Phạm Lê Minh (THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội). Đại diện duy nhất của khu vực phía Nam là Nguyễn Vĩnh Trọng đến từ THPT chuyên Tiền Giang (Đồng Tháp).

Sau hành trình leo núi căng thẳng, Trần Bùi Bảo Khánh là cái tên giành chiến thắng chung cuộc. Với chiến thắng này, Trần Bùi Bảo Khánh trở thành thí sinh cuối cùng góp mặt tại trận Chung kết năm Olympia 2025, đồng thời mang cầu truyền hình lần thứ 6 về cho Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

5 thí sinh tham dự trận thi Quý cuối cùng của Olympia 2025.

Hành trình leo núi căng thẳng của Bảo Khánh

Bước vào phần Khởi động của trận thi Quý đặc biệt, sau lượt thi cá nhân, các thí sinh có màn thể hiện khá ngang tài ngang sức, khi điểm số không chênh lệch quá nhiều, tạo nên một thế trận cân bằng và đầy kịch tính.

Tuy nhiên, ở lượt Khởi động chung, Bảo Khánh đã thể hiện phong độ ấn tượng, bứt phá mạnh mẽ để vươn lên dẫn đầu với 65 điểm. Theo sát phía sau là Lê Minh với 45 điểm, Bách Hiệp đạt 40 điểm, Vĩnh Trọng giữ 35 điểm, còn Đức Minh có 20 điểm.

Bảo Khánh luôn thể hiện bản lĩnh của mình.

Bước sang phần thi Vượt chướng ngại vật, Bảo Khánh tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi nhanh chóng tìm ra đáp án “Yên Tử” chỉ sau khi hai từ hàng ngang được lật mở. Với câu trả lời chính xác này, Bảo Khánh củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu, nâng tổng điểm lên 115, tạo cách biệt 50 điểm so với thí sinh đang tạm xếp thứ hai.

Đến phần thi Tăng tốc, chương trình năm nay có một chút điều chỉnh để phù hợp với hình thức thi gồm 5 thí sinh. Cụ thể, thang điểm mới được áp dụng là 40 - 30 - 20 - 15 - 10, tương ứng với thứ tự trả lời đúng và nhanh nhất. Chính sự thay đổi này đã mang đến màn rượt đuổi điểm số đầy kịch tính. Dù vẫn giữ vững ngôi đầu với 190 điểm, Bảo Khánh bắt đầu cảm nhận được sức nóng khi các đối thủ phía sau thu hẹp khoảng cách đáng kể.

Tại phần thi này, Bách Hiệp có màn bứt phá ấn tượng để vươn lên vị trí thứ hai với 165 điểm, trong khi Đức Minh cũng thể hiện phong độ tốt, đạt 150 điểm. Lê Minh và Vĩnh Trọng lần lượt sở hữu 135 điểm và 95 điểm, hứa hẹn một chặng đua về đích không thể đoán trước.

Bước sang phần thi Vượt chướng ngại vật, Bảo Khánh tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi nhanh chóng tìm ra đáp án.

Bước vào phần thi Về đích, không khí trường quay trở nên căng thẳng và nghẹt thở khi vị trí dẫn đầu liên tục thay đổi sau mỗi lượt thi.

Là người mở màn cho chặng quyết định, Bảo Khánh lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 20, 30 và 20 điểm, kết thúc lượt thi với 200 điểm. Dù sau đó, dù liên tục bị Bách Hiệp và Lê Minh vượt lên giành lấy ngôi đầu, nhưng bằng sự bình tĩnh và chiến thuật thi đấu thông minh, Bảo Khánh đã tận dụng tốt cơ hội trong lượt thi của Bách Hiệp, Đức Minh và Vĩnh Trọng để giành thêm điểm số quan trọng.

Sau tất cả, Bảo Khánh giành chiến thắng chung cuộc.

Với bản lĩnh đáng nể, Bảo Khánh bứt phá ngoạn mục, khép lại trận thi Quý 4 với 270 điểm, qua đó giành chiến thắng chung cuộc. Theo sau là Lê Minh với 225 điểm và Bách Hiệp với 205 điểm. Hai thí sinh còn lại, Đức Minh và Vĩnh Trọng, cũng có màn thể hiện ấn tượng, lần lượt về đích với 130 điểm và 95 điểm.

Chiến thắng này giúp Trần Bùi Bảo Khánh trở thành thí sinh cuối cùng góp mặt trong trận Chung kết năm, đồng thời mang cầu truyền hình lần thứ 6 về cho Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Trận Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia lần thứ 25 sẽ chính thức diễn ra vào sáng 26/10, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam. Tại đây, Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) sẽ cùng tranh tài với ba đối thủ xuất sắc khác: Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc Học Huế, TP Huế), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Đồng Tháp) và Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa). Bốn "nhà leo núi" tài năng hứa hẹn sẽ mang đến một trận đấu đỉnh cao, kịch tính và đầy cảm xúc, khép lại hành trình 25 năm đáng nhớ của sân chơi trí tuệ Olympia.



