Chân dung 4 thí sinh lọt vào Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2025, chỉ duy nhất một người không học trường chuyên

Sau gần một năm tranh tài gay cấn, hành trình tìm kiếm chủ nhân của vòng nguyệt quế chung cuộc Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 sắp đi đến chặng cuối cùng. Chung kết năm thứ 25 của Olympia sẽ chính thức diễn ra vào sáng Chủ nhật, ngày 26/10/2025, tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam và 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3.

Bốn “nhà leo núi” xuất sắc góp mặt trong trận thi Chung kết năm nay gồm: Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT chuyên Quốc học Huế), Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, Đồng Nai), Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang, Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam).

4 chiến binh xuất sắc nhất Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 đã lộ diện!

Mỗi thí sinh đều mang đến một nét riêng, đại diện cho những vùng miền khác nhau trên cả nước. Họ cùng thể hiện tinh thần ham học, tự tin và nỗ lực vươn lên. Với thành tích ấn tượng và phong độ ổn định, cả bốn “nhà leo núi” đều xứng đáng góp mặt trong trận chung kết được mong chờ nhất năm, nơi tri thức và bản lĩnh sẽ quyết định ai chạm tay đến vòng nguyệt quế Olympia 2025.

Lê Quang Duy Khoa - Nhất Quý 1

Lê Quang Duy Khoa - nam sinh đến từ Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế (Huế) là thí sinh giành chiến thắng tại cuộc thi Quý 1. Với phong độ ổn định và khả năng xử lý nhanh nhạy, Khoa đã xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh để giành tấm vé đầu tiên vào Chung kết năm. Trước đó, cậu từng ghi dấu ấn với thành tích 280 điểm ở vòng thi Tuần và 270 điểm ở vòng thi Tháng.

Lê Quang Duy Khoa giành chiến thắng tại cuộc thi Quý 1.

Không chỉ nổi bật trên sân chơi Olympia, Duy Khoa còn là học sinh có bảng thành tích ấn tượng. Nam sinh từng đạt Huy chương Bạc kỳ thi tiếng Anh IOE cấp quốc gia và giành giải Nhất cuộc thi Nguyệt Quế Đỏ lần thứ VI - sân chơi tri thức nội bộ danh giá của trường THPT chuyên Quốc Học - Huế. Sở trường của Khoa là Tiếng Anh và Lịch sử, hai lĩnh vực đòi hỏi khả năng ghi nhớ, tư duy logic và sự nhạy bén trong liên hệ kiến thức. Ngoài giờ học, Khoa thường dành thời gian chơi đá bóng. Đây cũng chính là hoạt động giúp cậu cân bằng giữa học tập và tham gia hoạt động ngoại khoá.

Với tinh thần ham học hỏi, tư duy linh hoạt và khát vọng vươn lên, Duy Khoa đặt cho mình ước mơ trở thành nhà nghiên cứu khoa học trong tương lai. Chiến thắng tại cuộc thi Quý không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực của cậu mà còn là niềm tự hào của ngôi trường mang đậm truyền thống học giỏi xứ Huế. Hành trình của Khoa ở Olympia năm thứ 25 hứa hẹn sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ yêu tri thức và khao khát chạm tới đỉnh cao của chính mình.

Không chỉ nổi bật trên sân chơi Olympia, Duy Khoa còn là học sinh có bảng thành tích ấn tượng.

Nguyễn Nhựt Lam - Nhất Quý 2

Nguyễn Nhựt Lam – học sinh Trường THPT Cái Bè (Đồng Nai) là người mang về chiến thắng ấn tượng tại cuộc thi Quý 2 của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 với 290 điểm, qua đó giành tấm vé thứ hai bước vào Chung kết năm. Trước đó, Lam từng đạt 220 điểm ở vòng thi Tuần và 230 điểm ở vòng thi Tháng.

Điều đặc biệt hơn cả, THPT Cái Bè cũng là ngôi trường lần đầu tiên có điểm cầu truyền hình Olympia, biến chiến thắng của Nhựt Lam trở thành niềm tự hào lớn không chỉ của nhà trường mà còn của cả địa phương.

Nguyễn Nhựt Lam mang về chiến thắng ấn tượng tại cuộc thi Quý 2 của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 với 290 điểm.

Là một học sinh có sở trường Lịch sử và Tiếng Anh, Lam luôn gây ấn tượng bởi phong thái tự tin, điềm tĩnh và khả năng ghi nhớ tốt. Cậu yêu thích màu đen, bởi theo Lam, đó là màu thể hiện sự kiên cường và nét bí ẩn trong tính cách của mình. Châm ngôn sống mà cậu luôn ghi nhớ là: “Ước mong mà không kèm theo hành động thì dù hy vọng có cánh cũng không bao giờ bay tới mục đích”.

Đặc biệt, Nhựt Lam còn có niềm yêu mến đặc biệt với ca sĩ Sơn Tùng M-TP, người truyền cảm hứng cho cậu về tinh thần nỗ lực và không ngừng sáng tạo. Trong tương lai, Lam mong muốn trở thành bác sĩ nhãn khoa. Với thành tích nổi bật và tinh thần cầu tiến, Nhựt Lam được kỳ vọng sẽ là một trong những “nhà leo núi” đáng gờm trong trận Chung kết Olympia năm 2025.

Nhựt Lam còn có niềm yêu mến đặc biệt với ca sĩ Sơn Tùng M-TP.

Đoàn Thanh Tùng - Nhất Quý 3

Đoàn Thanh Tùng, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Khánh Hòa), là gương mặt xuất sắc giành vòng nguyệt quế Quý 3 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 với 255 điểm ấn tượng. Trong suốt hành trình “leo núi”, Tùng luôn giữ phong thái điềm tĩnh, tự tin và bản lĩnh trong từng phần thi, khiến khán giả nể phục.

Đoàn Thanh Tùng là học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Khánh Hòa).

Tùng có biệt danh là Kem, hiện theo học lớp chuyên Sinh và dành niềm yêu thích đặc biệt cho các môn khoa học tự nhiên. Ngoài giờ học, Tùng thường nghe nhạc Cách mạng và tìm hiểu bản đồ, lược đồ lịch sử. Niềm say mê ấy cũng là nguồn cảm hứng cho ước mơ trở thành Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Châm ngôn sống mà Tùng yêu thích là “The past in your head. The future in your hands” (Tạm dịch: Quá khứ ở trong đầu, tương lai trong tay bạn - PV). Với cậu, mỗi trải nghiệm, dù là thành công hay vấp ngã, đều là hành trang quý giá để bước tiếp vững vàng hơn.

Từ chiến thắng 215 điểm ở vòng Tuần, 165 điểm ở vòng Tháng đến 255 điểm trong trận Quý, Đoàn Thanh Tùng đã cho thấy sự ổn định, nỗ lực và trí tuệ vượt trội. Với bản lĩnh và tinh thần không ngừng tiến lên, nam sinh đến từ Khánh Hòa được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng trong trận Chung kết năm Olympia 2025 sắp tới.

Tùng thường nghe nhạc Cách mạng và tìm hiểu bản đồ, lược đồ lịch sử.

Trần Bùi Bảo Khánh - Nhất Quý 4

Với phong độ ấn tượng và bản lĩnh vững vàng, Trần Bùi Bảo Khánh - học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là gương mặt xuất sắc giành vòng nguyệt quế Quý 4 Olympia năm thứ 25. Trước khi đến với trận thi Quý, hành trình “leo núi” của Bảo Khánh cũng ghi dấu bằng những cột mốc nổi bật: 250 điểm ở cuộc thi Tuần và 295 điểm ở cuộc thi Tháng.

Với phong độ ấn tượng và bản lĩnh vững vàng, Trần Bùi Bảo Khánh là gương mặt xuất sắc giành vòng nguyệt quế Quý 4 Olympia năm thứ 25

Ít ai biết rằng, ước mơ được đội vòng nguyệt quế đã nhen nhóm trong Bảo Khánh từ những năm tiểu học. Khi đó, mỗi lần xem Olympia cùng gia đình, cậu bé vẫn thường tưởng tượng cảnh mình đứng trên sân khấu, tay cầm chiếc cúp vàng trong tiếng hò reo cổ vũ. Hơn chục năm sau, giấc mơ ngày nào đã trở thành hiện thực nhưng không phải nhờ may mắn, mà bằng sự bền bỉ và ý chí kiên định qua từng năm học, từng cuộc thi học sinh giỏi mà Khánh tham gia.

Là người có sở trường Sinh học, Bảo Khánh sở hữu trí nhớ đặc biệt và khả năng ghi nhớ gần như mọi thứ chỉ sau một lần quan sát. Điều này giúp cậu phản ứng nhanh, xử lý linh hoạt các câu hỏi tư duy cao trong chương trình. Trên sân khấu Olympia, Bảo Khánh luôn giữ được sự điềm tĩnh và tập trung. Ngoài giờ học, Khánh thích đọc tiểu thuyết văn học, nấu ăn và nghe nhạc, coi đó là cách để thư giãn và nuôi dưỡng cảm xúc.

Ước mơ được đội vòng nguyệt quế đã nhen nhóm trong Bảo Khánh từ những năm tiểu học.

Không chỉ học giỏi, Bảo Khánh còn là học sinh năng nổ trong hoạt động ngoại khóa. Cậu là thành viên Ban tổ chức chương trình Science Tornado – sự kiện học thuật lớn của trường, đồng thời giữ vai trò trưởng ban chuyên môn của Chủ tịch Câu lạc bộ Tâm lý học của THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Hành trình đến với Olympia của Bảo Khánh là minh chứng rõ ràng cho nỗ lực và đam mê học hỏi không ngừng.

Cùng cổ vũ cho 4 nhà leo núi trong trận Chung kết năm Olympia 2025 sắp tới nhé!