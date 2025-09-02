Nếu bạn không nói chuyện theo 5 kiểu này, xin chúc mừng: Bạn là người có EQ cao!

Trong giao tiếp, cách bạn nói chuyện không chỉ truyền đạt thông tin mà còn phản ánh trí tuệ cảm xúc (EQ), khả năng thấu hiểu, quản lý cảm xúc và kết nối với người khác. Người EQ cao thường biết chọn ngôn từ, giữ sự tôn trọng, tạo thiện cảm ngay cả trong tình huống khó khăn. Ngược lại, có một số kiểu giao tiếp dễ khiến bạn bị đánh giá EQ thấp.

Người EQ cao sẽ không nói chuyện theo 5 kiểu này:

1. Luôn chen ngang lời người khác

Việc ngắt lời, giành phần nói là một trong những thói quen khiến người khác khó chịu nhất. Nó thể hiện sự thiếu kiên nhẫn, coi thường quan điểm đối phương và dễ phá vỡ dòng cảm xúc trong cuộc trò chuyện. Người EQ thấp thường làm vậy vì nóng vội hoặc muốn áp đặt suy nghĩ của mình.

Trái lại, người EQ cao hiểu rằng lắng nghe đầy đủ mới là cách thể hiện sự tôn trọng, đồng thời giúp họ có thêm thông tin để phản hồi một cách khéo léo và thuyết phục.

2. Tự cho mình là hơn người khác

Cách nói chuyện đầy tính “bề trên”, coi thường người khác hoặc liên tục khoe khoang thành tích là biểu hiện rõ rệt của EQ thấp. Những câu như “Chuyện đó đơn giản với tôi lắm” hay “Ai cũng làm sai, chỉ có tôi là đúng” không chỉ tạo khoảng cách mà còn khiến người nghe thấy bị hạ thấp.

Người EQ cao thì khác, họ có thể giỏi giang, thành đạt, nhưng luôn thể hiện sự khiêm nhường. Họ biết cách khẳng định bản thân bằng hành động, chứ không phải bằng việc so sánh hay hạ thấp người khác trong giao tiếp.

Ảnh minh hoạ.

3. Luôn phủ nhận và phán xét

Một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy của EQ thấp là luôn bắt đầu bằng sự phủ nhận: “Không phải đâu”, “Sai rồi”, “Làm thế chẳng ra gì cả”… Điều này khiến đối phương cảm thấy bị công kích, cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng.

Người EQ cao sẽ chọn cách tiếp cận mềm mại hơn: “Mình hiểu ý bạn, nhưng có thể thử một cách khác xem sao”. Cách phản hồi này vừa bảo vệ quan điểm của bản thân, vừa giữ được sự tích cực, không làm mất lòng người khác.

4. Thường xuyên than phiền, đổ lỗi

Người EQ thấp có xu hướng biến câu chuyện thành “cuộc xả” cảm xúc: than vãn, trách móc, đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc người khác. Điều này khiến bầu không khí nặng nề, người đối diện cảm thấy bị hút vào năng lượng tiêu cực.

Người EQ cao thì biết cách cân bằng: họ có thể chia sẻ khó khăn, nhưng luôn hướng tới giải pháp và tinh thần lạc quan. Thay vì nói “Tất cả đều tại…”, họ sẽ nói “Chuyện này khó thật, nhưng mình có thể thử cách khác".

Ảnh minh hoạ.

5. “Bóc mẽ” khuyết điểm của người khác

Chỉ ra lỗi sai hoặc nhược điểm của người khác ngay giữa đám đông, hoặc biến nó thành trò đùa để mua vui, là thói quen dễ khiến bạn bị đánh giá EQ thấp. Việc “bóc mẽ” này làm người khác cảm thấy xấu hổ, tổn thương và mất niềm tin vào bạn.

Người EQ cao vẫn góp ý, nhưng chọn thời điểm và ngôn từ phù hợp: họ đưa ra nhận xét một cách riêng tư, chân thành và hướng đến việc giúp đối phương tiến bộ, thay vì làm họ mất mặt.

Ảnh minh hoạ.

Kết luận

EQ thể hiện rõ rệt qua cách trò chuyện hằng ngày. Tránh 5 kiểu giao tiếp tiêu cực, chen ngang, tự cho mình hơn người, phủ nhận phán xét, than phiền đổ lỗi và “bóc mẽ” khuyết điểm, chính là bước quan trọng để xây dựng hình ảnh một người tinh tế, tôn trọng và đáng tin cậy.

Nếu bạn không rơi vào những kiểu nói chuyện ấy, chúc mừng, bạn là người có EQ cao, điều mà ai cũng muốn có trong công việc lẫn cuộc sống.