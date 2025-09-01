Điều bất ngờ về đạo diễn phim Mưa Đỏ

Nếu nói đến một trong bộ phim "làm mưa làm gió" nhất ở thời điểm hiện tại, không thể không nhắc đến Mưa Đỏ - tác phẩm tái hiện 81 ngày đêm khốc liệt tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Đây là dự án lớn của Điện ảnh Quân đội nhân dân, không chỉ ghi dấu bởi quy mô hoành tráng mà còn chạm tới trái tim khán giả bằng những câu chuyện xúc động về người lính. Chỉ sau 9 ngày công chiếu, Mưa Đỏ đã thu về hơn 300 tỷ đồng, chứng minh sức hút của bộ phim này. Và người đứng sau để đưa tiểu thuyết của nhà văn Chu Lai lên màn ảnh là Nghệ sĩ ưu tú, Thượng tá, đạo diễn Đặng Thái Huyền.

Để có được thành công hôm nay, hành trình đến với điện ảnh của đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng nhiều bất ngờ thú vị. Ít ai biết, trước khi đến với điện ảnh, nữ đạo diễn từng theo học Khoa Du lịch, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). Học được 1 năm, khi thấy trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội tuyển sinh, đạo diễn Đặng Thái Huyền đã nộp đơn ứng và trúng tuyển.

Hành trình đến với điện ảnh của đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng nhiều bất ngờ thú vị.

Trong ngày đến trường tra cứu điểm thi vào Sân khấu Điện ảnh, đạo diễn Đặng Thái Huyền dò danh sách rất lâu nhưng vẫn không thấy tên mình. Khi ấy, cô nghĩ chắc mình đã trượt, nhưng ngước dần lên phía trên danh sách, nữ đạo diễn Mưa đỏ bất ngờ thấy tên mình ở vị trí cao nhất, tức thủ khoa đầu vào. Nỗ lực sau 4 năm, cô cũng chính là thủ khoa đầu ra của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội vào năm 2003. Đặc biệt, nữ đạo diễn chọn theo học và tốt nghiệp cả 2 trường.

Năm 2004, Đặng Thái Huyền được đạo diễn gạo cội Nguyễn Khắc Lợi mời làm thư ký trường quay cho phim Tiếng Cồng Định Mệnh. Đây là cơ duyên để cô tiếp xúc với môi trường điện ảnh chuyên nghiệp, chứng kiến từng chi tiết khắc nghiệt của trường và rồi sau đó quyết định gắn bó với Điện ảnh Quân đội nhân dân, nhập ngành với quân hàm Trung úy.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền tốt nghiệp 2 trường đại học.

6 tháng sau, cô được tin tưởng giao thực hiện bộ phim đầu tay Đêm Vùng Biên. Dù là tác phẩm đầu tay, bộ phim đã gây chú ý khi khắc họa một cách chân thực đời sống của những người lính biên giới.

Sau bộ phim đầu tay Đêm Vùng Biên, tên tuổi của Đặng Thái Huyền bắt đầu được chú ý. Năm 2009, sự nghiệp của cô thực sự tỏa sáng với bộ phim 13 Bến Nước. Kết quả, 13 Bến Nước trở thành một hiện tượng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16, giành giải Bông sen Vàng và giải Đạo diễn xuất sắc.

Trong giai đoạn 2020 - 2023, nữ đạo diễn tiếp tục thực hiện nhiều phim tài liệu và truyền hình, trong đó có phim Đỏ; Chiến Thắng Tây Bắc; Con Đường Đã Chọn…mỗi tác phẩm đều góp phần củng cố hình ảnh một nữ đạo diễn tài ba này. Đỉnh cao trong sự nghiệp của cô không thể không kể đến Mưa Đỏ - bộ phim đang làm mưa làm gió ở thời điểm hiện tại.

Tổng hợp