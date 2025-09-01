Nữ sinh tí hon, mồ côi cha mẹ vượt số phận tốt nghiệp loại giỏi trường Thuỷ lợi

Nguyễn Thị Phương sinh năm 2002 tại Ninh Bình. Sinh ra Phương đã mắc chứng bệnh thiếu hóc môn tăng trưởng. Vì vậy khi các bạn cùng trang lứa lớn lên từng ngày, Phương vẫn trông bé nhỏ với chiều cao chỉ ngang một học sinh mầm non.

Gia cảnh đẫm nước mắt

Gia cảnh Phương vốn khó khăn, lại càng thêm chật vật khi bố mất sớm vì bạo bệnh lúc cô nàng còn rất nhỏ, một mình người mẹ gồng gánh nuôi con. Phương lớn lên giữa nỗi buồn thiếu vắng tình cha, bệnh tật đeo bám, nhưng chưa bao giờ từ bỏ khát vọng chinh phục tri thức.

Suốt những năm phổ thông, Phương được mẹ và ông bà ngoại thay phiên nhau đưa đón đến lớp. Gia đình gửi gắm tất cả tình yêu thương và niềm tin hy vọng rằng, dù chịu nhiều thiệt thòi, cô bé vẫn sẽ có cơ hội học tập, tìm cho mình một công việc ổn định, tự đứng vững trên đôi chân.

Nguyễn Thị Phương nhận bằng tốt nghiệp loại Giỏi trường Đại học Thuỷ lợi. (Ảnh: NVCC)

Khi Phương vừa bước vào lớp 10, biến cố lớn lại ập xuống gia đình nhỏ, mẹ em bất ngờ bị đột quỵ. Từ đó, mọi gánh nặng chồng chất lên vai cô bé. Mẹ liệt nửa người, mất đi khả năng tự chăm sóc, mọi sinh hoạt cá nhân đều do Phương lo toan. Ở tuổi mà bạn bè chỉ biết đến sách vở, vui chơi, Phương phải tập làm điểm tựa cho mẹ, chăm sóc, đồng hành cùng mẹ trong từng ngày gian khó.

"Lúc ấy, em rất buồn nhưng vẫn tự nhủ phải mạnh mẽ hơn để làm chỗ dựa cho mẹ", Phương nói.

Học xong lớp 12, Phương quyết định đăng ký và trúng tuyển vào ngành Công nghệ thông tin, trường Đại học Thủy lợi. Bước vào giảng đường đại học cũng đồng nghĩa với việc nữ sinh phải tự lập giữa môi trường hoàn toàn mới.

Những ngày đầu, cô tân sinh viên không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ, chông chênh khi xung quanh ai cũng xa lạ, mọi thứ đều khác biệt. Nếu như ở thời phổ thông, mỗi buổi đến lớp đều có mẹ hay ông bà ngoại đưa đón, thì nay Phương phải tự xoay xở tất cả. Tất cả đều quá sức so với vóc dáng bé nhỏ và hoàn cảnh đặc biệt, nhưng Phương vẫn kiên trì từng bước, tự nhủ rằng chỉ có tri thức mới giúp mình đổi thay số phận.

GS.TS Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi cùng tân cử nhân Nguyễn Thị Phương. (Ảnh: NVCC)

Sau vài tháng nhập học, Phương một lần nữa gục ngã khi nhận tin mẹ qua đời sau lần đột quỵ lần hai. Sự ra đi của mẹ như nhát dao cứa vào trái tim non nớt, khiến cô tân sinh viên nghĩ đến việc buông bỏ con đường học tập để trở về quê. Nhờ sự động viên tận tình của cậu mợ, sự sẻ chia của bạn bè cùng sự khích lệ từ thầy cô, Phương đã gắng gượng dậy, quay trở lại trường.

"Có những lúc em thấy tủi thân lắm, nhất là khi nhìn bạn bè được bố mẹ quan tâm, chăm sóc. Nhưng rồi em tự nhủ, nếu mình gục ngã thì sẽ chẳng có ai nâng dậy, vì thế em phải mạnh mẽ đứng lên", Phương trải lòng.

Quyết tâm vượt lên số phận

Với cô gái nhỏ bé ấy, những gian nan không còn là rào cản, mà trở thành thử thách để rèn giũa nghị lực, hun đúc bản lĩnh. "Em tin rằng, chỉ cần cố gắng từng ngày, em vẫn có thể bước đi bằng chính đôi chân của mình, dù có thể chậm hơn người khác một chút", Phương nói.

Suốt 4 năm học đại học, Phương được nhà trường quan tâm, sắp xếp chỗ ở trong ký túc xá, giúp phần nào vơi bớt gánh nặng kinh tế. 10X cũng được miễn 100% học phí trong toàn khóa học. Đặc biệt, Phương trở thành trường hợp hiếm hoi trong lịch sử nhà trường khi hai lần liên tiếp được trao học bổng Lê Văn Kiểm - suất học bổng có giá trị rất lớn và thông thường chỉ được trao một lần duy nhất cho mỗi sinh viên trong suốt quá trình học tập tại trường.

Trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp mới đây của trường Đại học Thuỷ lợi, Phương là một trong số hơn 300 sinh viên nhận bằng giỏi, với điểm GPA đạt 3,39/4.0. Thành tích ấy với nhiều sinh viên vốn không dễ dàng, thì với cô gái có thể trạng yếu như Phương lại là cả hành trình nỗ lực gấp nhiều lần.

"Trong ngày nhận bằng, em chạnh lòng khi nhìn bạn bè có bố mẹ ở bên chia sẻ niềm vui, rồi em nhận ra, em vẫn thật sự hạnh phúc vì luôn có thầy cô, bạn bè ở cạnh động viên, yêu thương. Chính điều đó giúp em thấy mình không hề đơn độc", Phương nói.

Chia sẻ về phương pháp học tập, Phương cho biết với các môn lý thuyết em luôn chăm chú lắng nghe thầy cô giảng bài trên lớp, ghi lại những ý chính, rồi ôn lại ngay trong ngày để ghi nhớ kiến thức. Trước kỳ thi, 10X sẽ hệ thống toàn bộ nội dung thành đề cương để dễ dàng tổng hợp. Với các môn thực hành, Phương buộc bản thân phải kiên trì luyện tập mỗi ngày.

Phương được cô giáo của trường tặng bộ lễ phục đặc biệt nhân ngày tốt nghiệp. (Ảnh: NVCC)

GS.TS Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi chia sẻ, Phương nhận bằng giỏi nhưng với các thầy cô và nhà trường em là sinh viên xuất sắc, bởi trong điều kiện sức khỏe và hoàn cảnh éo le, nữ sinh vẫn vượt lên số phận để toả sáng ở chuyên ngành đòi hỏi kiến thức khắt khe. Trường Đại học Thủy lợi tự hào có sinh viên như Phương, nghị lực của 10X trở thành tấm gương cho các bạn sinh viên khác trong trường.

Với thành tích đạt được, ngay sau khi tốt nghiệp, Ban Giám hiệu nhà trường quyết định đặc cách tiếp nhận Phương vào công tác tại bộ phận Truyền thông - phụ trách quản lý Website của trường.

"Em thật sự xúc động và biết ơn thầy cô và nhà trường đã trao cho em cơ hội quý giá này. Trường Đại học Thủy lợi là nơi nuôi dưỡng ước mơ của em và giờ đây sẽ là nơi mà em được làm việc, được đóng góp trí tuệ, tài năng cho sự phát triển của trường. Em hứa sẽ nỗ lực hết sức mình trong công việc để xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của mọi người", Phương nói.