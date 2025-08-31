Đây là người học giỏi nhất Tây Du Ký: Là diễn viên hạng 1 cấp quốc gia, góp mặt trong 3/4 bộ phim chuyển thể từ "Tứ đại danh tác"

Khi nhắc đến bộ phim kinh điển Tây Du Ký, nhiều thế hệ khán giả sẽ lập tức nhớ tới bốn thầy trò Đường Tăng cùng hành trình sang Tây Trúc thỉnh kinh. Ít ai ngờ, ngoài tài năng diễn xuất, một số gương mặt trong đoàn phim còn sở hữu học vấn đáng nể. Và nhân vật được xem là "ngôi sao có học vị cao nhất" không phải Đường Tăng hay Tôn Ngộ Không, mà chính là Ngọc Hoàng Đại Đế do diễn viên Vương Vệ Quốc thủ vai.

Vương Vệ Quốc đảm nhận vai diễn Ngọc Hoàng trong phần 2 của Tây Du Ký

Vương Vệ Quốc sinh năm 1955. Trước khi bén duyên với nghệ thuật, ông từng mưu sinh bằng nghề buôn bán ngoài chợ. Nhờ gương mặt điển trai, phong độ, ông lọt vào mắt xanh của một thầy dạy diễn, người đã hết lời khuyên nhủ và tận tình dìu dắt để Vương Vệ Quốc thi vào Học viện Hý kịch Trung Quốc.

Con đường nghệ thuật của ông không trải hoa hồng, nhưng nhờ nỗ lực học tập và rèn luyện, Vương Vệ Quốc đã tốt nghiệp, trở thành diễn viên của Viện Kịch nói Trung ương, sau này được phong tặng danh hiệu "diễn viên hạng 1 cấp quốc gia".

Vương Vệ Quốc sở hữu học vấn xuất sắc

Điều ít ai biết, song song với sự nghiệp sân khấu, ông còn có một nền tảng học vấn nổi bật. Vương Vệ Quốc tốt nghiệp ngành Chính trị quốc tế, Đại học Nhân dân Trung Quốc, rồi tiếp tục học cao học tại Viện nghiên cứu thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc. Chính điều này khiến khán giả ưu ái gọi ông là "học bá" của Tây Du Ký.

Trong sự nghiệp của mình, Vương Vệ Quốc không chỉ để lại dấu ấn với Tây Du Ký. Ông còn tham gia thêm hai tác phẩm kinh điển khác của văn học cổ điển Trung Hoa. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, ông hóa thân thành danh tướng Trương Liêu của Tào Ngụy, người từng làm nên chiến thắng lẫy lừng ở trận Hợp Phì. Đến Thủy Hử, nam diễn viên lại biến hóa thành Lư Tuấn Nghĩa - vị anh hùng xếp thứ hai trong 108 hảo hán Lương Sơn Bạc.

Vương Vệ Quốc trong Thủy Hử

Vương Vệ Quốc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Riêng ở Tây Du Ký (phiên bản 1986), ngoài vai Ngọc Hoàng Đại Đế đầy uy nghi, Vương Vệ Quốc còn đảm nhận hai vai phụ khác là Sư đà lĩnh và yêu quái Bạch Tượng. Sự đa dạng trong diễn xuất cho thấy khả năng nhập vai linh hoạt của ông, dù chỉ là vai phụ nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc.

Được đạo diễn Dương Khiết tin tưởng mời đóng Ngọc Hoàng vào năm 2000, Vương Vệ Quốc một lần nữa ghi dấu trong lòng khán giả. Với khí chất học giả, cộng thêm tác phong điềm đạm, ông đã thể hiện hình tượng "vua trời" vừa nghiêm nghị vừa gần gũi.

Bước sang tuổi 70, Vương Vệ Quốc không còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật. Ông sống khá kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trên truyền thông. Tuy vậy, đôi khi khán giả vẫn có thể gặp lại ông trong một số chương trình văn nghệ trên sóng truyền hình.