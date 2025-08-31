Lan truyền 1 thời khoá biểu của học sinh tiểu học khiến cha mẹ cũng "choáng": Nuôi dạy trẻ em hay là... robot?

Một thời khoá biểu dày đặc từ 5h30 sáng đến 21h30 tối, không có một khoảng trống nào cho việc ăn uống, vui chơi hay thậm chí là… đi vệ sinh, vừa được lan truyền chóng mặt trong một hội nhóm phụ huynh.

Theo thời khóa biểu này, một ngày học tập của cháu bé được bắt đầu từ rất sớm, lúc 5 giờ 30 phút sáng. Buổi sáng từ 5h30 đến 6h30 được dành riêng cho việc học Tiếng Anh, bao gồm:

5h30 - 6h00: Học thuộc từ mới.

6h00 - 6h30: Học ngữ pháp Tiếng Anh thông qua việc đọc bài trên lớp và ứng dụng Raz-Kids.

Sau đó, thời gian từ 7 giờ tối đến 8 giờ tối được dành cho việc học các môn chính trên lớp như Toán và Tiếng Việt. Buổi tối tiếp tục kéo dài với các tiết học chuyên sâu:

20h00 - 20h45: Học Toán trên chương trình Archimedes (vào các thứ 2, 4, 6) hoặc Tiếng Việt (vào các thứ 3, 5).

20h45 - 21h05: Học các kỹ năng bổ trợ như Viết (Write Right), Tin học, hoặc luyện nghe nói qua giáo trình Step by Step.

21h05 - 21h30: Thời gian luyện kỹ năng Nghe - Nói Tiếng Anh thông qua các nền tảng và tài liệu đa dạng như Raz-Kids, Heo Pegpa, Little Fox...

Không có một phút giải lao xen kẽ giữa các môn học. Không có bất kỳ hoạt động nào ngoài học được người mẹ thiết kế vào thời gian biểu của con mỗi tối, sau cả một ngày dài học tại trường. Tổng thời gian dành cho việc tự học và việc đến trường học của trẻ là 16 tiếng đồng hồ/ngày.

Nhiều phụ huynh nhận định, đây không phải là câu chuyện cá biệt. Thực tế, rất nhiều cha mẹ đang cuốn vào guồng quay học hành dày đặc và cuộc đua tiếng Anh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Một phần nguyên nhân xuất phát từ cách tuyển sinh của các trường chất lượng cao, phần khác là nỗi sợ con bị bỏ lại phía sau. Không ít người cho rằng, lịch học như vậy là... bình thường.

Nhưng đa số ý kiến nhận định, đằng sau mỗi thời khóa biểu khắc nghiệt như vậy, thường là bóng dáng của những kỳ vọng khổng lồ từ phía cha mẹ. Đứa trẻ có thể đang phải gồng mình lên để thực hiện ước mơ và sự kỳ vọng của người lớn, chứ không phải vì đam mê và hứng thú của chính mình.

Một thời khoá biểu chính xác đến từng phút, không một kẽ hở khiến nhiều người đặt câu hỏi: "Con uống nước, đi vệ sinh tại bàn luôn à".

Áp lực "con nhà người ta" có thể đã vô tình đẩy các bậc phụ huynh vào một cuộc chạy đua không hồi kết, nơi họ tin rằng nhồi nhét càng nhiều kiến thức là càng tốt cho tương lai của con. Họ quên mất rằng, một cái cây muốn lớn nhanh và khỏe mạnh cần có thời gian, không gian và cả những lúc được "nghỉ ngơi" dưới ánh nắng mặt trời.

Khi áp lực "thép" làm gãy những mầm non

Việc ép trẻ học tập với cường độ cao và thời gian dày đặc không chỉ lấy đi tuổi thơ mà còn để lại những hệ lụy nghiêm trọng:

Kiệt sức và stress: Trẻ có nguy cơ cao bị kiệt sức, căng thẳng, lo âu, thậm chí là trầm cảm.

Mất động lực học tập: Học trong áp lực và sợ hãi sẽ giết chết sự tò mò, sáng tạo và niềm yêu thích học tập vốn có của trẻ.

Suy giảm sức khỏe thể chất: Ngồi học liên tục, thiếu vận động, ngủ không đủ giấc sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao, thị lực và hệ miễn dịch.

Thiếu hụt kỹ năng sống: Trẻ không có thời gian để chơi, để giao tiếp với bạn bè, để phạm sai lầm và tự đứng dậy. Điều này dẫn đến những thiếu hụt nghiêm trọng trong kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng xã hội và khả năng tự lập.

Thay vì những thời khóa biểu dày đặc như một "cỗ máy", điều trẻ thực sự cần là một lịch trình cân bằng giữa học tập, vui chơi, nghỉ ngơi và khám phá thế giới xung quanh. Hãy nhớ rằng, một đứa trẻ hạnh phúc, khỏe mạnh và được nuôi dưỡng đam mê mới là một "nhà vô địch" thực sự trong hành trình dài của cuộc đời.

Phụ huynh nên tỉnh táo trước trào lưu trường chuyên lớp chọn, bởi đó không phải con đường duy nhất để thành công. Cha mẹ nên lượng sức con, đặt con vào môi trường phù hợp với khả năng của con để xây dựng ở con niềm hứng thú với học tập, duy trì được điều đó cho tới khi trưởng thành.

Bài học từ thời khóa biểu "kín cổng" này không nên là sự ngưỡng mộ để noi theo, mà phải là hồi chuông để mỗi phụ huynh chúng ta nhìn lại chính mình: Liệu chúng ta đang xây dựng một tương lai vững chắc cho con, hay đang đánh cắp đi những năm tháng tươi đẹp nhất trong đời chúng?