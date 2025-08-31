Vì sao cảnh cậu bé giơ bát cơm trong giờ ăn tại trường mầm non lại gây sốt MXH?

Mới đây, dân mạng Trung Quốc được phen "lụi tim" khi truyền tay nhau một đoạn video ngắn quay trong giờ ăn trưa ở một lớp mầm non. Chỉ vỏn vẹn vài giây thôi nhưng khoảnh khắc ấy đủ khiến hàng chục nghìn người phải thả tim vì quá đáng yêu.

Theo đó, clip ghi lại khoảnh khắc một cậu bé sau khi ăn hết sạch cơm trong bát đã không giấu nổi niềm vui. Em lập tức giơ bát lên cao, tiến lại gần cô giáo để khoe "thành tích". Ban đầu, cô giáo vẫn bận quay sang nhắc các bạn khác trong lớp ăn, thậm chí có lẽ còn tưởng bé trai đang "nghịch ngợm" hay cố tình chắn tầm nhìn.

Khoảnh khắc đáng yêu "lụi tim" của một em bé trong giờ ăn trưa.

Nhưng bé vẫn kiên trì đứng trước mặt, chăm chú dõi theo cô, cầm chặt bát cơm sạch bong trong tay di chuyển theo ánh nhìn của cô giáo. Sự kiên nhẫn của em khiến người xem không khỏi bật cười: "Thôi, cô giáo ơi, nhìn con đi đã nè!".

Cậu bé rất kiên trì thu hút sự chú ý của cô giáo.

Mãi đến khi quay lại, nhận ra em bé đã ăn hết cơm, cô giáo mới bật cười và nhanh chóng giơ 2 ngón tay "like" để khen ngợi. Khoảnh khắc đó khiến cậu bé vui sướng ra mặt, còn cư dân mạng thì đồng loạt "tan chảy" vì sự dễ thương quá đỗi.

Cuối cùng cô giáo cũng nhận ra rồi.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip nhanh chóng viral, mang về hàng chục nghìn lượt like cùng loạt bình luận hài hước:

- Đúng kiểu trẻ con, chỉ cần được người lớn công nhận là hạnh phúc rồi.

- Ban đầu nhìn y như đang nghịch thật, ai ngờ lại là khoảnh khắc cảm động thế này.

- Xem xong mà nhớ hồi nhỏ, đi học mà được cô khen cũng vui đến cả ngày.

- Đơn giản nhưng quá dễ thương, đúng là năng lượng chữa lành.

Không ít phụ huynh cũng bày tỏ rằng họ nhận ra một bài học từ đoạn video ngắn ngủi. Trẻ con vốn dĩ luôn mong muốn được người lớn chú ý và công nhận. Đôi khi, một lời khen hay một cái gật đầu còn quý hơn bất kỳ phần thưởng nào. Việc được ghi nhận sẽ giúp trẻ cảm thấy tự tin, yêu thích việc mình làm, từ đó hình thành động lực học tập và phát triển.

Người lớn có thể bận rộn, có thể lơ đãng, nhưng chỉ một cái nhìn ấm áp, một nụ cười hay một lời khen đúng lúc cũng đủ để trẻ thấy rằng nỗ lực của mình được trân trọng. Và đôi khi, chính những điều nhỏ bé như vậy lại gieo nên hạt giống của sự tự tin và hạnh phúc trong lòng trẻ.