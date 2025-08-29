Một trường đại học bất ngờ tặng tiền cho toàn bộ sinh viên

Mới đây, Học viện Tài chính đã khiến cộng đồng sinh viên xôn xao khi ban hành quyết định chi tiền quà tặng cho toàn bộ sinh viên, học viên đang theo học tại trường. Hoạt động này được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945 - 28/8/2025) và 80 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Theo thông báo chính thức, mỗi sinh viên, học viên hiện đang học tập tại Học viện Tài chính sẽ nhận được 100.000 đồng. Kinh phí được trích từ Quỹ người học và nguồn kinh phí của Viện Đào tạo Quốc tế. Dù con số không quá lớn, nhưng quyết định này đã nhanh chóng tạo nên sự phấn khởi trong cộng đồng sinh viên, bởi hiếm khi một trường đại học dành tặng "lì xì" cho toàn bộ người học vào dịp kỷ niệm.

Học viện Tài chính thông báo tặng quà toàn bộ sinh viên, học viên.

Phản ứng đầu tiên của nhiều sinh viên là bất ngờ. Bạn Khánh Linh (sinh viên năm 2) chia sẻ: "Ban đầu nghe vài bạn nói mình còn tưởng là đùa. Nhưng khi nhìn thấy thông báo chính thức của trường thì mình cảm thấy khá vui, vì rõ ràng trường đã quan tâm đến từng sinh viên. Phần quà không quá nhiều, nhưng ý nghĩa tinh thần thì rất lớn".

Cùng quan điểm, bạn Nguyễn Đức (sinh viên năm 3) cũng vô cùng hào hứng: "Mình nghĩ đây không chỉ là món quà mà còn là sự ghi nhận. Nó giống như một lời nhắn gửi: sinh viên chính là trung tâm, và trong những ngày kỷ niệm lớn, chúng mình cũng là một phần quan trọng của cộng đồng Học viện".

Một bạn sinh viên khác thì chia sẻ theo cách hài hước nhưng vẫn đầy trân trọng: "100k thì mình có thể ăn một bữa lẩu với bạn bè, hoặc để dành mua sách. Nhưng mình thấy điều quan trọng nhất là được nhận cùng lúc với hàng chục nghìn sinh viên khác. Cảm giác như cả trường cùng chung một niềm vui, khá đặc biệt!"

Trên mạng xã hội, netizen và nhiều sinh viên ngoài trường cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ:

- Nghe mà ghen tị quá, ước gì trường mình cũng có chính sách đáng yêu như thế này!

- Món quà nhỏ nhưng ấm áp, đúng tinh thần ngày lễ lớn.

- Thật ra 100k với một trường đông sinh viên thì cũng là con số lớn đấy. Cứ thử nhân lên vài chục nghìn người sẽ thấy mức chi không hề nhỏ, nên càng đáng trân trọng.

- Chuẩn danh Học viện Hoàng gia xứ Cô Lô Nhuê có khác, ăn mừng ngày lễ cũng "khác bọt".

Rõ ràng, quyết định của Học viện Tài chính không chỉ mang tính biểu tượng mà còn tạo nên bầu không khí phấn khởi trong sinh viên, đồng thời góp phần gắn kết cộng đồng học tập. Đây cũng là cách nhà trường khẳng định truyền thống nhân văn, hướng đến người học trong suốt nhiều năm qua.