Soi mái tóc của công chúa Charlotte, chuyên gia phải khen: Công nương Kate dạy con quá tinh tế

Thân vương William và Vương phi Kate luôn được nhắc đến như những bậc cha mẹ khéo léo trong cách nuôi dạy, vừa giúp ba con là Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis có cơ hội học hỏi, tham gia các hoạt động Hoàng gia, vừa giữ cho tuổi thơ của các con được trong sáng, không chịu áp lực trưởng thành sớm. Theo chuyên gia thời trang và sắc đẹp Laura Sutcliffe chia sẻ với tạp chí Hello, mái tóc của Công chúa Charlotte chính là một chi tiết tinh tế phản ánh điều đó.

Ngày 13/7, Công chúa Charlotte cùng mẹ đã gần như trở thành "dấu ấn riêng" của cháu gái Vua Charles III, bởi cô bé thường xuyên để tóc như vậy trong những lần xuất hiện trước công chúng kể từ khi mới 5 tuổi.

Cô bé rất thích tóc tết và gần như lần nào cũng chọn kiểu này khi tham gia sự kiện với tư cách một thành viên Hoàng gia

Laura nhận xét: "Thật tuyệt khi thấy mái tóc của Charlotte luôn gọn gàng, ngăn nắp và đáng yêu. Cô bé rất thích tóc tết và gần như lần nào cũng chọn kiểu này khi tham gia sự kiện với tư cách một thành viên Hoàng gia".

Biên tập viên của Hello cũng cho rằng đây là kiểu tóc hoàn toàn phù hợp với độ tuổi của Charlotte: "Tôi thấy rất hay khi một cô bé ở tuổi của Charlotte tết tóc và tận hưởng niềm vui với mái tóc của mình. Trong khi nhiều người lo ngại các bé gái ngày nay trưởng thành quá sớm, chọn những kiểu tóc già dặn, thì Charlotte và gia đình vẫn giữ đúng với lứa tuổi của cô bé, và đó là điều rất đáng trân trọng".

Giá trị sống luôn quan trọng hơn tất cả

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, công nương Kate chia sẻ: "Cha mẹ tôi đã dạy tôi về tầm quan trọng của những phẩm chất như lòng tốt, sự tôn trọng và trung thực, và tôi nhận ra những giá trị này luôn đóng vai trò trung tâm trong suốt cuộc đời mình. Đó là lý do William và tôi muốn dạy các con nhỏ của mình… hiểu được tầm quan trọng của những điều đó khi chúng lớn lên".

Cô nói thêm: "Theo quan điểm của tôi, điều này quan trọng ngang với việc giỏi toán hay thể thao".

Thân vương William và Vương phi Kate từ lâu đã khẳng định mong muốn mang đến cho các con một tuổi thơ bình thường nhất có thể. Điều đó bao gồm việc tập trung vào sức khỏe tinh thần và nền tảng đạo đức vững chắc.

Kate từng mô tả việc nuôi dạy con trong thế giới hiện đại là "khó khăn". Trong một cuộc phỏng vấn năm 2023 với MC radio Roman Kemp, cô nói: "Không phải là về việc con có bao nhiêu đồ chơi hay bao nhiêu chuyến đi mà bạn đưa chúng tham gia. Quan trọng là đảm bảo rằng chúng nhận được sự hỗ trợ tinh thần đúng đắn xung quanh mình và điều đó đến từ những người lớn trong cuộc đời chúng".

Những lời này đã hé lộ hiếm hoi về quan điểm làm cha mẹ của cặp đôi hoàng gia.

William, 41 tuổi, cũng nhiều lần nhấn mạnh quan điểm giống vợ. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2016 - khi mới là cha của hai con - anh miêu tả cuộc sống gia đình của họ là rất bình thường: "Về phần chúng tôi trong gia đình nhỏ, chúng tôi là một gia đình bình thường. Tôi yêu con mình như bất kỳ người cha nào, và tôi hy vọng George cũng yêu tôi như bất kỳ đứa con nào yêu cha. Ở khía cạnh đó, chúng tôi hoàn toàn bình thường".

Cặp đôi nổi tiếng là những bậc cha mẹ gần gũi, thường tự tay đưa con đi học và xuất hiện đều đặn trong các sự kiện của con. Điều này mới đây cũng được một phụ huynh tiết lộ trên Tạp chí Hello. Theo đó, người này cho biết, Kate luôn có mặt để cổ vũ con trong các trận thi đấu thể thao.

"Tôi gặp cô ấy khá nhiều lần vì trường của con trai tôi thường đấu với trường của con trai cô ấy. Các bé thi đấu rugby và bóng đá với nhau. Cô ấy thật sang trọng, thật dễ thương và chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào của các con, thật tuyệt vời".

Mặc dù mang trọng trách hoàng gia, Kate và William vẫn nỗ lực để các con hiểu được giá trị của cuộc sống đời thường, bao gồm sự tôn trọng, trung thực và lòng tốt. Kate từng nói rằng với cô, việc giữ cho những giá trị này trở thành trọng tâm trong việc nuôi dạy con là "không thể thỏa hiệp". Đây cũng là điều mà cả hai vợ chồng luôn đồng lòng.

Trong khi các con theo học tại một trong những ngôi trường hàng đầu nước Anh, cặp vợ chồng vẫn nhấn mạnh rằng trí tuệ cảm xúc quan trọng không kém thành tích học tập.