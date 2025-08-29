Thường nói 5 câu này chính là biểu hiện của sếp EQ thấp

Trong môi trường làm việc hiện đại, một người sếp giỏi không chỉ cần kiến thức chuyên môn và kỹ năng quản lý, mà còn phải phụ thuộc vào trí tuệ cảm xúc (EQ). EQ cao giúp lãnh đạo biết lắng nghe, thấu hiểu và truyền cảm hứng cho nhân viên.

Ngược lại, sếp EQ thấp thường dễ bị nhận ra qua cách giao tiếp hằng ngày, gây ra căng thẳng, làm giảm động lực và thậm chí khiến nhân tài rời bỏ tổ chức. Một trong những dấu hiệu rõ rệt nhất chính là những câu nói quen thuộc. Dưới đây là 5 câu nói điển hình phản ánh một người sếp EQ thấp.

1. “Đây là việc đơn giản mà, sao bạn không làm được?”

Câu nói này nghe qua tưởng chỉ là một lời nhắc nhở, nhưng thực chất lại chứa đựng sự thiếu thấu hiểu. Mỗi nhân viên có thế mạnh, điểm yếu và bối cảnh công việc khác nhau. Việc đánh giá “đơn giản” theo góc nhìn của sếp rồi phủ nhận nỗ lực của người khác dễ khiến nhân viên cảm thấy mất tự tin.

Thay vì hạ thấp, sếp EQ cao sẽ tìm hiểu nguyên nhân: nhân viên thiếu thông tin, thiếu kỹ năng, hay cần thêm nguồn lực hỗ trợ. Họ sẽ đặt câu hỏi: “Có vướng mắc gì khiến bạn gặp khó khăn không?” hoặc “Tôi có thể giúp gì để bạn hoàn thành tốt hơn?”. Chính cách tiếp cận này mới khích lệ nhân viên phát triển và tạo ra một môi trường làm việc tích cực.

Ảnh minh hoạ.

2. “Bạn phải biết ơn vì tôi còn giữ bạn lại làm việc”

Đây là câu nói mang tính áp đặt. Nó biến mối quan hệ sếp - nhân viên thành quan hệ “ban ơn”, thay vì là sự hợp tác đôi bên. Người sếp EQ thấp thường lấy quyền lực để khống chế, khiến nhân viên sống trong cảm giác bất an, sợ mất việc.

Ngược lại, sếp có EQ cao hiểu rằng giữ chân nhân tài là trách nhiệm và chiến lược, chứ không phải “ân huệ”. Họ tạo môi trường công bằng, để nhân viên cảm thấy được tôn trọng và gắn bó lâu dài.

3. “Làm sao mà bạn kém thông minh thế?”

Đây là câu nói mang tính miệt thị cá nhân, một biểu hiện rất rõ của EQ thấp. Khi phạm sai lầm, nhân viên cần được hướng dẫn, phân tích nguyên nhân và cách khắc phục, thay vì bị sỉ nhục trí tuệ. Một lời chỉ trích như vậy không chỉ làm tổn thương lòng tự trọng, mà còn phá hỏng tinh thần hợp tác.

Một nhà lãnh đạo khôn ngoan sẽ chuyển hóa lỗi lầm thành bài học phát triển. Họ có thể nói: “Chúng ta cùng xem nguyên nhân sai ở đâu và tìm cách cải thiện”. Cách phản hồi dựa trên sự tôn trọng sẽ khuyến khích nhân viên nỗ lực hơn thay vì sợ hãi.

Ảnh minh hoạ.

4. “Tôi không có thời gian nghe đâu”

Một trong những đặc trưng của sếp EQ thấp là thiếu kỹ năng lắng nghe. Câu nói này cho thấy họ coi trọng lịch trình của mình hơn cảm xúc và nhu cầu của nhân viên. Việc từ chối lắng nghe có thể khiến nhân viên cảm thấy bị bỏ rơi, mất niềm tin vào sự công bằng của tổ chức.

Ngược lại, sếp EQ cao biết rằng lắng nghe là một phần quan trọng trong quản trị. Họ có thể không giải quyết ngay lập tức, nhưng sẽ sắp xếp thời gian hợp lý để tiếp nhận thông tin.

Đôi khi, chỉ cần một cái gật đầu và lời hứa “tôi sẽ xem xét” cũng đủ tạo cảm giác an tâm.

5. “Bạn làm việc mà cũng đòi hỏi quá nhiều”

Đây là cách coi nhẹ nhu cầu chính đáng của nhân viên. Dù là về lương thưởng, phúc lợi hay môi trường làm việc, việc cho rằng nhân viên “đòi hỏi quá nhiều” phản ánh sự thiếu đồng cảm. Thực tế, chính sách đãi ngộ hợp lý là nền tảng để giữ chân người tài và duy trì năng suất.

Sếp EQ cao sẽ nhìn nhận nhu cầu đó dưới góc độ thúc đẩy hiệu quả công việc. Họ biết rằng khi nhân viên được ghi nhận và hỗ trợ đúng mức, họ sẽ cống hiến nhiều hơn.

Ảnh minh hoạ.

Kết luận

EQ thấp không chỉ ảnh hưởng đến cách một người sếp giao tiếp, mà còn tác động trực tiếp đến văn hóa của công ty. Những câu nói như trên có thể là thói quen vô thức, nhưng lại để lại hệ quả nặng nề: mất động lực, tăng căng thẳng, thậm chí khiến nhân sự giỏi rời bỏ công ty.

Người sếp EQ cao hiểu rằng: lắng nghe, tôn trọng và truyền cảm hứng mới là con đường bền vững để xây dựng một tập thể mạnh mẽ. Đó cũng là cách để lãnh đạo không chỉ quản trị bằng quyền lực, mà còn bằng sự thấu hiểu và niềm tin.

Tổng hợp