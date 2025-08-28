Sinh viên lao đao vì thất nghiệp, chỉ một nhóm bí ẩn được săn lùng, trả cả triệu USD, thăng tiến nhanh chưa từng có!

Thị trường lao động toàn cầu đang trải qua giai đoạn khó khăn, đặc biệt với những người trẻ mới tốt nghiệp. Theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên mới ra trường tại Mỹ tháng 6 vừa qua là 4,8%, cao hơn tỷ lệ thất nghiệp chung của toàn lực lượng lao động (4%).

Tuy nhiên, trong bức tranh ảm đạm đó, một nhóm lao động đặc biệt lại đang được săn đón:machine learning và AI. Nhiều người trong độ tuổi 20 đã nhận mức thu nhập lên tới 1 triệu USD mỗi năm, đồng thời có tốc độ thăng tiến nhanh gấp đôi đồng nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ khác.

Mức lương “trong mơ” cho thế hệ kỹ sư AI trẻ tuổi

Theo báo cáo của công ty tuyển dụng Burtch Works, giai đoạn 2024-2025, mức lương cơ bản của nhân viên AI (0-3 năm kinh nghiệm) tăng khoảng 12%, mức tăng cao nhất trong tất cả các nhóm nghề nghiệp công nghệ.

Tại công ty Databricks - đơn vị phân tích dữ liệu nổi tiếng, một nhà nghiên cứu AI tạo sinh với chỉ hai năm kinh nghiệm có thể nhận mức lương cơ bản từ 190.000 - 260.000 USD/năm. Nếu tính thêm cổ phiếu thưởng, thu nhập thực tế còn cao hơn nhiều.

CEO Ali Ghodsi của Databricks cho biết: “Có những nhân viên dưới 25 tuổi tạo ra tác động lớn và được trả mức lương cực cao. Với AI, bạn có thể kiếm một triệu USD khi chưa đầy 25 tuổi”.

Tại Scale AI - startup vừa được Meta mua lại, 15% nhân viên dưới 25 tuổi, với mức lương cơ bản cho người mới ra trường vào khoảng 200.000 USD/năm.

Theo dữ liệu từ Levels.fyi, hiện có 42 trường hợp được đề nghị mức thu nhập trên 1 triệu USD từ các công ty AI, trong đó 9 người có dưới 10 năm kinh nghiệm.

Giáo sư Jure Leskovec (Đại học Stanford) nhận định có hai nhóm chuyên gia AI trẻ đang trỗi dậy:

Nhóm nghiên cứu xuất sắc: Các nghiên cứu sinh tiến sĩ tuổi 20 có công trình khoa học nổi bật, được các tập đoàn công nghệ săn đón ngay cả khi chưa từng đi làm.

Nhóm ứng dụng linh hoạt: Những người trẻ tự học, nhanh nhạy trong việc áp dụng AI để tăng hiệu quả công việc, dù không có bằng cấp cao.

Khoảng cách giữa họ và lập trình viên thông thường ngày càng lớn, đến mức một số chuyên gia gọi đây là “thế hệ kỹ sư phần mềm mới”.

Các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Roblox cũng đưa ra mức lương hơn 200.000 USD/năm cho kỹ sư học máy chỉ với 0-1 năm kinh nghiệm.

Startup AI - sân chơi của tuổi 20

Không chỉ được thuê với mức lương khủng, nhiều người trẻ còn trở thành doanh nhân trong lĩnh vực AI. Cyril Gorlla, 23 tuổi, đồng sáng lập CTGT - startup phần mềm quản lý rủi ro, cho biết tuổi trung bình nhân viên tại công ty anh chỉ là 21. Một số nhân viên sở hữu lượng cổ phần trị giá tới 500.000 USD.

“Có cả trường hợp một thiếu niên 16 tuổi nộp hồ sơ ứng tuyển kèm theo bài báo khoa học về AI được công bố tại hội nghị quốc tế. Vài năm trước, tôi không thể tưởng tượng điều này lại xảy ra”, Gorlla chia sẻ.

Trong khi phần lớn sinh viên mới tốt nghiệp phải vật lộn với cơ hội việc làm ít ỏi và mức lương trung bình, một bộ phận nhỏ lao động trẻ trong lĩnh vực AI lại bước thẳng vào hàng ngũ thu nhập triệu USD.

Sự phân hóa này không chỉ cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của AI, mà còn cảnh báo về khoảng cách cơ hội trên thị trường lao động. Những ai nắm bắt được công nghệ mới sẽ có bước nhảy vọt trong sự nghiệp, trong khi số đông còn lại dễ tụt lại phía sau.

Theo WSJ