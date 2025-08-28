Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM mở xét tuyển bổ sung: Cơ hội cuối cho 2K7 chạm tới giảng đường mơ ước

Điều khiến cả nhóm không giấu nổi sự phấn khích chính là vừa nhận được học bổng học kỳ 1 "chạm nóc", vừa hưởng thêm ưu đãi học bổng "Đôi bạn cùng tiến" lên đến 50% học phí học kỳ 2. Một khởi đầu không thể rực rỡ hơn cho hành trình đại học.

Câu chuyện của nhóm bạn kể trên chỉ là một trong hàng trăm minh chứng cho sức hút của DHV mùa tuyển sinh 2025. Và với đợt xét tuyển bổ sung chính thức, cánh cửa đại học lại tiếp tục rộng mở cho những bạn 2K7 vẫn còn băn khoăn chọn trường, chọn ngành.

Nhóm bạn đến từ Lâm Đồng đến nhập học với chính sách học bổng hấp dẫn tại Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM

Cơ hội vàng cho 2K7 còn lỡ hẹn chọn trường

Theo thông báo mới nhất, DHV nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 1 cho bậc đại học chính quy với 615 chỉ tiêu. Điều này đồng nghĩa với việc những thí sinh chưa kịp nhập học ở đợt đầu, hay vẫn đang "lăn tăn" giữa nhiều lựa chọn, sẽ có thêm cơ hội nắm chắc tấm vé bước vào giảng đường đại học.

Điểm xét tuyển cũng được thiết kế linh hoạt, phù hợp với phổ điểm năm nay. Chẳng hạn, ngành Luật yêu cầu từ 18 điểm kèm theo một số điều kiện môn học bắt buộc, trong khi hầu hết các ngành khác chỉ từ 15 điểm đối với kết quả thi THPT hoặc từ 17 điểm nếu xét học bạ lớp 12.

DHV xét tuyển bổ sung cho 12 ngành học, với ngưỡng điểm linh hoạt phù hợp với phổ điểm năm nay.

Hoàn 100% học phí cho một hành trình "Học thật – Làm thật – Khởi nghiệp thật"

Không chỉ mở rộng cơ hội đầu vào, DHV còn nhấn mạnh triết lý giáo dục xuyên suốt: "Học thật – Làm thật – Khởi nghiệp thật". Điều đó thể hiện rõ ở cách trường đầu tư cơ sở vật chất, môi trường học tập và trải nghiệm thực tiễn cho sinh viên.

Đến với DHV, sinh viên không chỉ ngồi trên giảng đường nghe giảng lý thuyết, mà sẽ được trải nghiệm môi trường học tập mô phỏng như doanh nghiệp thật. Một sinh viên Tài chính - Ngân hàng có thể trực tiếp giao dịch trên hệ thống phòng mô phỏng chứng khoán, sinh viên ngành Du lịch thì rèn kỹ năng điều hành tour, dẫn tour hay phục vụ trong nhà hàng - khách sạn chuẩn 4 sao, còn sinh viên nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ lại được thực hành trong các phòng Lab, AI Center hiện đại.

Mô hình "học trong làm, làm trong học" này giúp sinh viên DHV rút ngắn khoảng cách với thị trường lao động, tự tin nắm bắt việc làm ngay khi vừa tốt nghiệp.

Một trong những điểm nhấn khiến nhiều thí sinh "WOW" về DHV chính là chương trình 100% hoàn học phí cho 4 chương trình đào tạo chủ lực nếu sinh viên theo học ra trường không có việc làm: Quản trị Lữ hành, Quản trị Logistics, Kinh tế số, Khởi nghiệp & Phát triển bền vững. Đây được xem là lời khẳng định mạnh mẽ từ phía Nhà trường về cam kết đầu tư vào những ngành mũi nhọn, gắn liền với nhu cầu nhân lực và xu thế phát triển xã hội.

Cùng với đó, DHV cam kết không tăng học phí trong suốt 4 năm (2025 - 2029), giúp phụ huynh hoàn toàn yên tâm với kế hoạch tài chính, đồng thời khuyến khích sinh viên tập trung tối đa vào hành trình học tập và phát triển bản thân.

DHV Global – Cánh cửa bước ra thế giới

Song song với đào tạo trong nước, DHV còn tiên phong triển khai DHV Global – học kỳ quốc tế dành cho sinh viên có mong muốn trải nghiệm môi trường học tập toàn cầu. Sinh viên có thể lựa chọn trao đổi học thuật, thực tập hoặc tham gia các chương trình ngắn hạn tại những trường đại học đối tác ở Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu… Trong năm học mới, 15 tân sinh viên may mắn cũng sẽ có chuyến trải nghiệm học tập - giao lưu văn hóa tại Trường Đại học Shinawatra (SIU), Thái Lan.

Sinh viên DHV có cơ hội tham gia trải nghiệm học tập - giao lưu tại ĐH Shinawatra (SIU), Thái Lan ngay từ khi nhập học

Khẳng định thương hiệu bằng đổi mới sáng tạo và AI

Không dừng lại ở vai trò của một cơ sở đào tạo đơn thuần, DHV còn định hình mình là một "vườn ươm sáng tạo" dành cho sinh viên. Ngay từ những năm đầu đại học, các bạn trẻ đã có cơ hội tham gia "Vườn ươm khởi nghiệp" với giá trị khởi điểm 1 triệu USD, nơi nhiều ý tưởng kinh doanh được ươm mầm và phát triển thành dự án thực tế.

Bên cạnh đó, các cuộc thi học thuật, các sân chơi sáng tạo luôn được tổ chức thường xuyên, tạo điều kiện để sinh viên thử sức và thể hiện bản thân. Đặc biệt, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy và nghiên cứu - điển hình là sự ra đời của ngành Trí tuệ nhân tạo ngay trong mùa tuyển sinh năm nay - chính là minh chứng rõ ràng nhất cho định hướng bắt kịp xu thế công nghệ của Nhà trường.

Sự kết hợp giữa tri thức - sáng tạo - khởi nghiệp - công nghệ chính là "chìa khóa vàng" mà DHV trao cho sinh viên, để các bạn không chỉ tốt nghiệp với tấm bằng, mà còn sở hữu năng lực thật, trải nghiệm thật và giá trị thật.

Nếu chưa quyết định, đây chính là cơ hội cuối cùng để bạn bắt đầu hành trình sinh viên cùng DHV.

Cơ hội đang chờ bạn

Mỗi mùa tuyển sinh là một hành trình tìm kiếm "ngôi nhà thứ hai" cho tuổi trẻ. Với chính sách hoàn học phí 100% cho 4 chương trình đào tạo, môi trường "học thật – làm thật", học kỳ quốc tế DHV Global và định hướng phát triển AI, Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM đã chứng minh mình không chỉ là một trường đại học, mà còn là nơi gieo mầm cho giá trị thật – tương lai thật.

Nếu chưa quyết định, đây chính là cơ hội cuối cùng để bạn bắt đầu hành trình sinh viên cùng DHV. Đừng để mình "đứng ngoài" khi những người bạn đồng trang lứa đã tự tin bước vào cánh cửa đại học mơ ước.