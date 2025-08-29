65 tuổi, nhìn lại đời mình, tôi tiếc vì đã quá nuông chiều con ở 4 điểm này

Nhiều cha mẹ nghĩ rằng yêu thương con là cho đi tất cả, chiều chuộng con ở mọi phương diện. Nhưng khi bước sang tuổi 65, nhiều bậc phụ huynh mới nhận ra chính sự nuông chiều ấy lại vô tình làm hại con, khiến con khó trưởng thành và tự lập. Đó là những nỗi tiếc nuối âm thầm mà nếu có thể quay ngược thời gian, hẳn cha mẹ nào cũng sẽ muốn sửa lại.

1. Luôn đáp ứng mọi yêu cầu vật chất của con

Khi con xin gì cũng cho, từ chiếc điện thoại mới, bộ quần áo thời thượng đến món đồ chơi đắt tiền, cha mẹ tưởng rằng mình đang đem lại hạnh phúc cho con. Nhưng sự thật, những đứa trẻ lớn lên trong sự đầy đủ quá mức thường ít biết trân trọng công sức lao động, dễ hình thành tâm lý ỷ lại và thói quen tiêu xài phung phí.

2. Bao che cho con trước mọi lỗi lầm

Không ít cha mẹ từng nghĩ: "Con còn nhỏ, tha lỗi lần này cũng không sao", rồi đứng ra giải quyết thay, che chắn cho con mỗi khi vấp ngã. Nhưng 65 tuổi nhìn lại, mới thấy rằng chính những lần "cứu nguy" ấy đã lấy đi cơ hội để con học cách chịu trách nhiệm, sửa sai và trưởng thành.

Ảnh minh họa

3. Làm thay con quá nhiều việc

Nhiều phụ huynh vì thương con nên không muốn con phải vất vả, họ nấu cơm giúp, giặt quần áo giúp, thậm chí khi con đã trưởng thành vẫn sẵn sàng lo từ A đến Z. Nhưng càng làm thay, con càng thiếu kỹ năng sống, khó lòng tự lập khi bước ra ngoài xã hội. Đến lúc cha mẹ không còn bên cạnh, con sẽ phải đối diện với sự bỡ ngỡ và hụt hẫng.

4. Không đặt ra giới hạn và kỷ luật rõ ràng

Tình yêu thương mà thiếu đi kỷ luật chỉ khiến con dễ trượt dài trong sự ích kỷ. Khi nhỏ, con không biết nghe lời. Khi lớn, con dễ sa vào thói quen buông thả, không tôn trọng ai. Nhiều người ở tuổi 65 mới ngậm ngùi nhận ra rằng, điều con cần không chỉ là vòng tay yêu thương, mà còn là những nguyên tắc rèn giũa để con biết sống có trách nhiệm.

Kết

Ở tuổi 65, nhiều cha mẹ mới hiểu rằng nuông chiều không phải là yêu thương. Yêu thương thực sự là để con tự bước đi, để con biết giá trị của lao động, của kỷ luật, của tự lập. Chỉ khi ấy, con cái mới thực sự trưởng thành và hạnh phúc.