Lên thành phố nhập học gặp ngay đàn anh nhiệt tình ở ga tàu, 10 phút sau nữ sinh phải báo cảnh sát

Mùa nhập học luôn là một trong những thời điểm nhộn nhịp nhất tại các bến xe, nhà ga. Tân sinh viên háo hức bắt đầu hành trình mới, nhưng cũng đồng thời phải đối mặt với những nguy cơ tiềm ẩn. Lần đầu xa nhà, hành lý cồng kềnh, tâm lý ngây ngô… tất cả đều có thể biến họ thành mục tiêu của những kẻ chuyên lợi dụng sự cả tin để lừa đảo.

Tại Trung Quốc, năm nào cũng có những vụ việc tân sinh viên bị lừa đảo khiến dư luận rúng động. Thủ đoạn thì muôn hình vạn trạng, từ cò nhà trọ, dụ dỗ bán hàng đa cấp, bẫy việc làm thêm, cho đến giả danh "đàn anh đàn chị" của trường để tiếp cận. Điều này khiến các bậc phụ huynh luôn thấp thỏm, còn sinh viên mới thì không ít người phải trải qua "cú sốc" đầu đời.

Mới đây, câu chuyện về nữ sinh tên Tiểu Mạt đã trở thành ví dụ điển hình, được netizen chia sẻ rộng rãi như một lời cảnh báo.

Tiểu Mạt xuất thân từ một thị trấn nhỏ, 12 năm miệt mài đèn sách đã giúp cô đỗ vào ngôi trường đại học danh tiếng mơ ước. Thế nhưng, trong ngày nhập học trọng đại, cha mẹ lại bận việc không thể đưa đi. Một mình tay xách nách mang, Tiểu Mạt bắt chuyến tàu hỏa lên thành phố.

Nữ sinh lên thành phố nhập học một mình (Ảnh minh họa)

Hành lý của cô ngoài quần áo thì còn có một chiếc laptop mới anh trai tặng, điện thoại di động và nhiều vật dụng cần thiết. Trước đó, cô từng đến thành phố này du lịch cùng gia đình nên cũng phần nào quen đường đi nước bước, điều đó khiến cô có chút tự tin hơn.

Ngay khi vừa rời cửa ga, Tiểu Mạt được một thanh niên tiến lại bắt chuyện. Người này tự giới thiệu là "đàn anh khóa trên phụ trách đón tân sinh viên" do trường cử tới. Với vẻ ngoài lịch sự, lời lẽ nhiệt tình, anh ta nhanh chóng chiếm được thiện cảm của Tiểu Mạt. Không chỉ hỏi han, "đàn anh" còn chủ động xách giúp hành lý, rồi còn chỉ cho Tiểu Mạt chỗ nhà vệ sinh để cô tiện đi lại sau chuyến tàu dài.

Cảm thấy yên tâm, Tiểu Mạt chỉ mang theo balo nhỏ trên lưng, còn lại hành lý giao cho "đàn anh" trông hộ. Nhưng chỉ 10 phút sau khi quay lại, cảnh tượng trước mắt khiến nữ sinh chết lặng: người thanh niên biến mất, hành lý cũng không còn.

Hoảng loạn, Tiểu Mạt vội vàng tìm kiếm xung quanh nhưng vô ích. Nhờ có sự cảnh giác, cô nhanh chóng báo cảnh sát ngay tại ga tàu. May mắn thay, trong mùa cao điểm nhập học, lực lượng an ninh đã được tăng cường. Chỉ sau thời gian ngắn, kẻ lừa đảo bị bắt giữ, toàn bộ đồ đạc của nữ sinh cũng được thu hồi.

Khi nhận lại hành lý, Tiểu Mạt thở phào, nhưng cũng không quên tự giễu: "Chưa kịp nhập học đã học ngay một bài học lớn".

Sự cố đã trở thành bài học đầu đời của một tân sinh viên (Ảnh minh họa)

Câu chuyện của Tiểu Mạt nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều netizen bình luận: "Đàn anh đàn chị thật thì ít, lừa đảo thì nhiều, tân sinh viên nên cảnh giác", "Cũng may cô bé báo cảnh sát kịp, chứ không thì mất trắng", "Phụ huynh không thể đi cùng con thì càng phải dặn kỹ, vì một phút sơ suất có thể trả giá cả hành trang đại học"...

Rõ ràng, cánh cửa đại học không chỉ mở ra tri thức mới mà còn là cánh cửa dẫn tới đời sống xã hội nhiều cạm bẫy. Với tân sinh viên, bài học đầu tiên không chỉ nằm trên giảng đường, mà chính là khả năng tự bảo vệ mình giữa môi trường xa lạ.

Lời cảnh báo từ cơ quan chức năng

Theo cảnh sát địa phương, thủ đoạn giả danh "đàn anh, đàn chị" để tiếp cận tân sinh viên không hề mới, nhưng năm nào cũng có nạn nhân. Đặc biệt, các bạn mới từ quê ra thành phố thường ngại hỏi, lại dễ tin người, nên càng trở thành mục tiêu của kẻ gian.

Các bậc phụ huynh và sinh viên được khuyến cáo:

- Không nên tin ngay vào những người tự xưng là cán bộ, sinh viên trường nếu không có giấy tờ, dấu hiệu nhận diện rõ ràng.

- Tuyệt đối không giao hành lý, tiền bạc hay thông tin cá nhân cho người lạ.

- Giữ liên lạc thường xuyên với gia đình, bạn bè, thông báo rõ lịch trình, điểm đến.

- Khi phát hiện điều bất thường, hãy liên hệ ngay với cảnh sát, ban an ninh nhà ga hoặc thầy cô phụ trách tân sinh viên.

Theo Baijiahao