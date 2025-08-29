Con gái phản đối đi du học, sao Việt ứng xử tinh tế: Quá khứ dạy con có thể tranh cãi, nhưng riêng việc này thì đồng tình!

Hiền Thục là một trong những bà mẹ đơn thân của showbiz Việt luôn thu hút sự chú ý từ công chúng. Không chỉ bởi nhan sắc trẻ trung, giọng hát ngọt ngào bền bỉ theo năm tháng, mà còn bởi cách cô kiên cường nuôi dạy con gái Gia Bảo trong suốt nhiều năm.

Ca sĩ Hiền Thục từng định hướng cho con đi du học Mỹ, nhưng điều khiến cô bất ngờ và cũng cảm động chính là lựa chọn của Gia Bảo: muốn gắn bó với Việt Nam, theo học bốn năm đại học trong nước để được gần gũi gia đình. Không áp đặt, Hiền Thục hoàn toàn ủng hộ quyết định của con.

Ban đầu, Gia Bảo chọn ngành quản trị sự kiện, song sau khi nhận ra chưa thật sự phù hợp, cô chuyển hướng sang thiết kế thời trang. Thay vì can thiệp, Hiền Thục tiếp tục tôn trọng và khuyến khích con theo đuổi đam mê mới. Kết quả, Gia Bảo hiện không chỉ học tập nghiêm túc mà còn trở thành "stylist riêng" của mẹ, từ trang phục biểu diễn đến đời thường.

Hiền Thục chia sẻ niềm hạnh phúc giản dị: khoác lên mình bộ đồ do chính con gái thiết kế, tạo dáng, chụp ảnh và đăng tải lên trang cá nhân. Đó không chỉ là sự tự hào của một người mẹ, mà còn là cách cô khẳng định: khi con có quyền được lắng nghe và lựa chọn, con sẽ trưởng thành bằng chính tình yêu và khả năng của mình.

Dạy con "không giống ai"

Câu chuyện nuôi dạy con của ca sĩ Hiền Thục từng khiến nhiều người tranh luận. Thay vì ép con tuân thủ khuôn khổ, cô chọn cách để con gái được tự do trong những năm đầu đi học. Gia Bảo từng thoải mái cúp học, đi trễ, thậm chí nghỉ học giữa chừng để cùng mẹ rong chơi khắp nơi – từ công viên nước đến thảo cầm viên, hay theo mẹ đi làm để được gần gũi.

Chính lựa chọn ấy gây nhiều tranh cãi: Có người cho rằng cách dạy quá phóng khoáng có thể khiến trẻ thiếu kỷ luật, dễ hình thành thói quen xấu. Nhưng thực tế lại khác. Thay vì trở nên lười biếng, Gia Bảo sớm ý thức việc học là trách nhiệm của mình. Đến một ngày, cô bé chủ động nói với mẹ: "Mẹ à, từ nay con sẽ không bao giờ đi học trễ nữa". Và từ đó, Gia Bảo giữ đúng lời hứa, chưa từng trễ học thêm một lần nào.

Tuy có phần thoải mái với con nhưng Hiền Thục luôn đặt ra những nguyên tắc mà con không được phạm phải: "Mình không bắt Gia Bảo học thật giỏi nhưng nhất thiết không được lười biếng. Mình nói với con phải biết xoay chuyển cuộc đời vì không ai có bổn phận đối xử tốt với mình. Con gái không cần phải trở thành người xuất chúng hay ông này bà nọ nhưng phải là người tốt, có lòng trắc ẩn".

Dù cách dạy con của Hiền Thục có người ủng hộ, có người không đồng tình bởi không phải đứa trẻ nào cũng được nuôi dạy theo một "công thức chung", nhưng không thể phủ nhận, Gia Bảo chẳng những học giỏi mà còn hết lòng yêu thương, thấu hiểu và hiếu thảo với mẹ.

Điều này cũng một phần xuất phát từ cách nuôi dạy của Hiền Thục. Mẹ con Hiền Thục xem nhau như bạn thân, tâm sự mọi điều trong cuộc sống. Cô không giấu con gái những niềm vui, nỗi buồn, đổi lại Gia Bảo cũng kể cho mẹ nghe chuyện tình cảm, học hành. Gia Bảo đã trải qua vài mối tình và ca sĩ đều biết về các bạn trai của con.

Đến nay, con gái Hiền Thục đã trưởng thành, rất thân thiết và gắn bó với mẹ. Nữ ca sĩ để con thoải mái phát triển, luôn ủng hộ những điều con thích. Bản thân cô cũng có nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống hơn.