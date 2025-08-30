Chuyện tân sinh viên Ngân hàng đi xin việc: Mới newbie mà áp lực ngang manager, thu nhập "khiêm tốn" nhưng toàn làm việc với khách tiền tỷ

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, những tân sinh viên mới ra trường đang phải đối diện với thực tế khắc nghiệt: áp lực công việc cao, thu nhập thấp, nhưng kỳ vọng từ nhà tuyển dụng... Ngành Ngân hàng, vốn được nhiều bạn trẻ nhắm đến vì mức độ uy tín và cơ hội phát triển, thực tế lại chứa đựng không ít thử thách khiến ngay cả những sinh viên xuất sắc cũng phải "vã mồ hôi" ngay từ ngày đầu tiên đi làm.

"Nhìn đống Locket là biết nhân viên ngân hàng áp lực thế nào"

Với những sinh viên mới ra trường, những vị trí thường được đảm nhận trong ngân hàng thường là nhân viên giao dịch, nhân viên chăm sóc khách hàng, hoặc trợ lý tại các phòng ban như tín dụng, thanh toán quốc tế, và hậu cần. Một số vị trí như CTV mở thẻ thậm chí không có lương cứng, mà "thu nhập" chủ yếu tính dựa trên số thẻ, sản phẩm hay dịch vụ mà bạn có thể mở mới cho khách hàng. Nói cách khác, mức lương thực tế phụ thuộc nhiều vào khả năng tạo ra doanh thu cá nhân ngay từ những ngày đầu đi làm.

Ngay khi bước chân vào ngân hàng, nhiều tân binh nhận ra rằng số lượng công việc và độ phức tạp vượt xa những gì họ tưởng tượng. Chuyện "tăng ca", làm thêm ngoài ngờ… hóa ra lại là chuyện hết sức bình thường.

Như Hoa (Hà Nội) là tân cử nhân tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng tại một trường ĐH top tại Hà Nội. Vừa tốt nghiệp đại học với tấm bằng Giỏi trong tay, Hoa "rải CV" xin việc ở các ngân hàng với hy vọng tìm được một công việc ổn định nhưng khổ nỗi tìm hoài tìm mãi không nơi nào nhận. Tình cờ một hôm, Hoa thấy tin tuyển dụng vị trí CTV mở thẻ tín dụng tại một ngân hàng khá có tiếng, Hoa không chần chừ mà ứng tuyển ngay và may mắn đã mỉm cười của cô bạn.

Ngay khi bước chân vào ngân hàng, nhiều tân binh nhận ra rằng số lượng công việc và độ phức tạp vượt xa những gì họ tưởng tượng. (Ảnh minh họa)

Không nằm ngoài dự đoán, ngày nhận offer, Hoa được thông báo rằng vị trí này hoàn toàn không có lương cứng. Thay vào đó, mức "thu nhập" mà bạn nhận được sẽ phụ thuộc trực tiếp vào số thẻ mà bạn có thể mở mới. Vì vị trí này làm việc hoàn toàn online tại nhà, cộng thêm khoản hoa hồng khá hậu hĩnh cho mỗi thẻ mở mới từ 500.000 đến 1.000.000 đồng, thế là Hoa đã quyết định nhận việc ngay lập tức.

Tháng đầu tiên, thu nhập của Hoa lên đến 15.000.000 bởi cô bạn đã "huy động" hết mối quan hệ của mình từ gia đình, bạn bè, người thân để mở thẻ. Tuy nhiên, những tháng sau, thu nhập cứ thế… giảm dần đều vì danh sách mối quan hệ mà cô bạn "khai thác" cuối cùng cũng cạn kiệt, có tháng nữ sinh còn "chẳng thu về đồng nào".Giữa thủ đô, với mức thu nhập bằng 0, nghe đến thôi cũng đủ thấy Hoa phải vật lộn thế nào để "sinh tồn" tại đây. Và rồi chính cô lại bắt đầu nghi ngờ bản thân mình.

"Giờ mình sẽ phải tìm thêm công việc để làm off, chứ thu nhập thế này, quả thực quá bấp bênh", Hoa chia sẻ.

Giống như Hoa, Phương Linh (Hòa Bình) - sinh viên ngành Ngân hàng tại trường đào tạo kinh tế top đầu miền Bắc, cũng nghĩ về muôn vàn viễn cảnh đẹp khi làm Ngân hàng, song thực tế lại khiến cô bạn giật mình.

Phương Linh "khấm khá" hơn Hoa ở chỗ, dù chưa tốt nghiệp đại học, nữ sinh đã có cho mình "quyền" lựa chọn nơi làm việc vì trúng tuyển cùng lúc 2 - 3 ngân hàng. Sau cùng, Phương Linh chọn làm việc cho vị trí Chuyên viên quan hệ khách hàng ở một ngân hàng gần trọ của mình.

"Ngày đầu tiên mình đi làm, nghĩ đơn giản là chỉ hỗ trợ khách hàng, nhưng hóa ra mỗi ngày phải xử lý hàng chục giao dịch, cập nhật hồ sơ, làm báo cáo, rồi còn giải quyết những tình huống phát sinh với khách, cảm giác áp lực vô cùng", Phương Linh chia sẻ lại trải nghiệm của mình.

Những tuần đầu, Phương Linh phải đối mặt với lịch làm việc căng thẳng, đi sớm về muộn và liên tục tăng ca. Nhiều anh chị đồng nghiệp dù đã hết giờ vẫn ngồi lại để hoàn tất công việc, khiến cô bạn cũng "ngại" rút lui và buộc phải ở lại tăng ca theo. Nhìn Locket - ứng dụng mạng xã hội cho phép người dùng chia sẻ ảnh trực tiếp lên màn hình chính của bạn bè dưới dạng widget của Phương Linh, không thiếu những bức ảnh, những dòng caption than thở chuyện 8 - 9h tối mà vẫn chưa xử lý xong việc.

May mắn đó chỉ câu chuyện khi mới vào nghề, sau 1 tháng, Phương Linh đã dần thích nghi với nhịp độ công việc, biết cách ưu tiên nhiệm vụ và xử lý khối lượng task dồn dập một cách hiệu quả.

"Sau một thời gian, mình đã vào nhịp công việc ổn định hơn. Những áp lực ban đầu giờ trở thành động lực để mình chủ động, xử lý tình huống nhanh nhạy và phối hợp với đồng nghiệp ăn ý hơn”, cô bạn chia sẻ.

Có thể nói, không chỉ đòi hỏi kỹ năng chuyên môn, ngành Ngân hàng còn yêu cầu khả năng thích nghi nhanh với môi trường thay đổi liên tục. Thị trường tài chính biến động từng giờ, khách hàng VIP cũng có nhu cầu thay đổi chóng mặt, và tân sinh viên phải vừa theo kịp, vừa đảm bảo không mắc sai sót, nếu không muốn chịu trách nhiệm trực tiếp cho những hậu quả nghiêm trọng.

Lương "khiêm tốn" nhưng lúc nào cũng phải làm việc với khách tiền tỷ

Cường độ công việc nặng và áp lực, tưởng rằng mức thu nhập chắc hẳn sẽ "ngất ngưởng", đi kèm là sự ổn định, thăng tiến. Thế nhưng, sự thật lại khiến không ít sinh viên vỡ mộng ngay từ tháng lương đầu tiên.

Quỳnh Trang (Hà Nội) chia sẻ thẳng thắn: "Lương cơ bản của mình chưa đủ để chi trả tất cả các khoản sinh hoạt ở Hà Nội. Nếu tính chi li tiền thuê nhà, tiền ăn uống, tiền đi lại thì tháng nào cũng rơi vào cảnh chật vật. Có tháng mình còn phải vay bạn bè hoặc xin tạm ứng từ gia đình. Nhiều người sẽ nghĩ 'làm ngân hàng thì phải giàu', nhưng thực tế không như vậy. Chỉ khi đã có kinh nghiệm, chứng chỉ, và vị trí ổn định thì thu nhập mới dần cải thiện".

Nghe có vẻ căng thẳng, nhưng Trang cũng bật mí rằng đổi lại, cô được tiếp cận một thế giới hoàn toàn mới: nơi những khách hàng sở hữu tài sản tỷ đồng trở thành hiện thực gần gũi, mở ra những trải nghiệm mà ít nghề nào có được. Trang chia sẻ thêm rằng nữ sinh thường lưu tên của khách hàng theo cú pháp "Tên khách hàng + số tiền gửi" ví dụ: Cô A (4 tỷ)... như là cách để cô bạn ghi nhớ và quản lý thông tin khách hàng, cũng như tạo động lực cho bản thân.

"Mỗi lần ngồi tiếp khách, nghe họ chia sẻ về cách phân bổ tài sản, cách cân nhắc đầu tư, mình cảm giác như đang được học một lớp học thực chiến về tài chính. Họ không giảng giải, nhưng chỉ cần quan sát cách họ đặt câu hỏi, cách họ ra quyết định, mình đã có thể rút ra rất nhiều bài học. Mà những thứ này, trường đại học không thể nào dạy được".

Không chỉ đòi hỏi kỹ năng chuyên môn, ngành Ngân hàng còn yêu cầu khả năng thích nghi nhanh với môi trường thay đổi liên tục. (Ảnh minh họa)

Sự đối lập giữa thu nhập thấp và trách nhiệm cao khiến không ít bạn trẻ rơi vào tình huống "sốc nghề". Lan Anh, đồng nghiệp của Trang chia sẻ: "Có ngày mình phải xử lý một giao dịch lên tới vài tỷ đồng cho khách VIP. Chỉ một sai sót nhỏ thôi cũng ảnh hưởng đến toàn hệ thống. Trong khi đó, mức lương của mình vẫn chỉ dừng lại ở con số vài triệu đồng. Nhưng nghĩ lại, mình đang được tiếp xúc với những giao dịch cực lớn, được rèn sự cẩn thận và trách nhiệm. Đó là thứ mà không phải ngành nào cũng mang lại".

Ngoài kiến thức chuyên môn, việc làm việc thường xuyên với khách hàng còn là cách để tân binh rèn luyện kỹ năng mềm. Từ cách lắng nghe, cách trình bày thông tin một cách ngắn gọn, rõ ràng, đến khả năng ứng biến khi khách hàng đưa ra yêu cầu bất ngờ… tất cả đều là những kỹ năng quý giá.

"Khách hàng thường đòi hỏi dịch vụ cao cấp, tốc độ nhanh và độ chính xác tuyệt đối. Họ không chấp nhận sự chậm trễ. Làm việc trong môi trường ấy, mình học được cách chuẩn bị kỹ lưỡng trước mỗi tình huống. Chỉ cần lơ là một chút thôi là mình bị 'soi' ngay. Thật ra, áp lực thì nhiều, nhưng nếu coi đó là thử thách để nâng cấp bản thân, thì mỗi ngày đi làm đều là một cơ hội", Lan Anh nói thêm.

Đằng sau mức lương khiêm tốn là cả một "trường học đời thực", nơi sinh viên mới ra trường có thể tích lũy kinh nghiệm, mở rộng mối quan hệ, và quan trọng hơn cả là học cách bước đi trong một thế giới đầy áp lực nhưng cũng nhiều cơ hội.

Điều gì giữ chân họ lại?

Nếu chỉ nhìn vào thu nhập, có lẽ nhiều bạn trẻ đã rời bỏ ngành ngân hàng ngay từ năm đầu tiên. Nhưng sự thật là không ít người vẫn chọn gắn bó, chấp nhận áp lực để tiếp tục theo đuổi.

Với Quỳnh Trang, câu trả lời nằm ở hai chữ "cơ hội". Trang cho rằng, công việc hiện tại mở ra cho mình những trải nghiệm hiếm có nếu như mà bỏ ngang, nữ sinh sẽ không bao giờ lấy lại được. Trong mắt Trang, mỗi ngày ở ngân hàng giống như một lớp học thực tế về tài chính, quản lý và cả con người.

"Mình nghĩ đơn giản thôi. Nếu bỏ ngang, coi như mình mất luôn cơ hội được tiếp xúc với khách hàng VIP, mất luôn những bài học thực tế từ các anh chị đồng nghiệp giàu kinh nghiệm. Mình nghĩ rằng ở độ tuổi của mình, điều nên ưu tiên là kinh nghiệm và kiến thức học giỏi được. Đó là những điều căn bản để mình phát triển hơn trong sự nghiệp sau này".

Nếu chỉ nhìn vào thu nhập, có lẽ nhiều bạn trẻ đã rời bỏ ngành ngân hàng ngay từ năm đầu tiên. (Ảnh minh họa)

Còn với Phương Linh, đó lại là một góc nhìn rất khác. Linh cho rằng sức hút lớn nhất của ngành ngân hàng nằm ở lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng. Cô bạn không phủ nhận áp lực khủng khiếp từ công việc, nhưng điều khiến Linh tiếp tục cố gắng chính là viễn cảnh thăng tiến trong tương lai. Theo Phương Linh, đây là môi trường mà sự nỗ lực có thể đo đếm được, và thành quả sẽ đến theo từng nấc thang cụ thể.

"Ngành ngân hàng có cấu trúc nghề nghiệp rất minh bạch. Nếu làm tốt, vài năm tới mình có thể lên chuyên viên chính, rồi trưởng nhóm, xa hơn nữa là quản lý chi nhánh. Những vị trí đó mới thực sự có thu nhập cao và quyền quyết định. Với người trẻ như mình, muốn khẳng định bản thân, thì đó là động lực lớn để kiên trì", Linh chia sẻ thêm.

Ngoài tính toán thực tế, nhiều người còn bị giữ lại bởi một yếu tố rất con người chính là tình yêu với công việc. Những bạn trẻ này không chỉ nhìn vào con số lương hàng tháng, mà còn coi trọng cảm giác được đóng góp và được thử thách.

"Mỗi lần giải quyết xong một vấn đề cho khách, nhìn họ hài lòng và yên tâm, mình thấy vui lắm. Cảm giác đó giống như mình thực sự đang tạo ra giá trị hữu ích cho người khác. Đó là thứ khiến mình gắn bó, dù đôi lúc mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông xuôi", Lan Anh tâm sự.

Có thể nói, ngành Ngân hàng đối với tân sinh viên vừa là thách thức, vừa là cơ hội. Áp lực công việc cao, khối lượng nhiệm vụ dày đặc nhưng khả năng học hỏi, trải nghiệm giao dịch với khách hàng VIP và cơ hội thăng tiến lại là điều mà không ít người trẻ khao khát.

Như lời Trang chia sẻ: "Mọi thứ bắt đầu có vẻ khó khăn, nhưng nếu chịu khó, kiên trì và học hỏi, công việc này có thể mở ra nhiều cánh cửa cho tương lai. Đó là lý do mình và nhiều bạn vẫn chọn gắn bó với nghề".