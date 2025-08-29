Không chỉ khiến fan phát cuồng vì tình yêu cổ tích, "cô giáo tiếng Anh" Taylor Swift còn gây sốt với học vấn lạ đời

"Cô giáo Tiếng Anh" Taylor Swift và "thầy thể dục" Travis Kelce vừa khiến MXH bùng nổ khi thông báo đã đính hôn. Hình ảnh lãng mạn trong khu vườn đầy hoa và chiếc nhẫn kim cương trị giá 1 triệu USD đã khiến fan hâm mộ toàn cầu "tan chảy". Từ fanpage đến các diễn đàn, hàng triệu lượt thích, chia sẻ và bình luận tràn ngập khắp nơi.

Màn cầu hồn lãng mạn khiến toàn MXH "tan chảy" của Taylor Swift.

Ai cũng biết Taylor Swifit có sự nghiệp lẫy lừng, tài sản khổng lồ và tình yêu ngọt ngào, nhưng ít người để ý: chuyện học vấn của cô cũng đặc biệt không kém - một hành trình không theo khuôn mẫu, nhưng lại chứa đầy cảm hứng.

Trước khi trở thành siêu sao toàn cầu, Taylor chỉ là một cô bé ở Pennsylvania (Mỹ) say mê đọc, viết và đặc biệt giỏi môn văn. Thầy cô từng kể, Taylor luôn biết cách biến những bài tập thành "tác phẩm nhỏ", khi thì là thơ, khi thì là truyện ngắn. Chính từ nền tảng này, Taylor dần nuôi dưỡng khả năng viết lời nhạc xuất sắc, thứ sau này trở thành "thương hiệu" của cô.

Taylor theo học trường Trung học Wyomissing, nhưng năm 14 tuổi, gia đình quyết định chuyển đến Nashville để cô có cơ hội theo đuổi nhạc đồng quê. Thay vì ngồi trong lớp như bạn bè, Taylor bắt đầu những ngày tháng luyện nhạc, thu âm, biểu diễn. Để không bỏ dở chuyện học, cô chọn hình thức homeschool và tốt nghiệp trung học năm 2008 - cũng chính là năm album Fearless đưa cô thành ngôi sao quốc tế.

Nữ ca sĩ chọn học theo hình thức homeschool để có thể tập trung cho sự nghiệp âm nhạc.

Ở tuổi bạn bè còn cặm cụi sách vở, Taylor đã coi sân khấu là lớp học, khán giả là thầy cô, còn giáo trình chính là những giai điệu tự mình viết ra.

Taylor chưa từng học đại học chính quy. Nhưng đóng góp to lớn cho âm nhạc giúp cô nhận bằng Tiến sĩ danh dự ngành Nghệ thuật từ Đại học New York (2022). Trong buổi lễ, nàng ca sĩ diện áo choàng tím, đọc bài phát biểu khiến hàng nghìn sinh viên xúc động: "Hãy học cách biến thất bại thành động lực và đừng ngại sự ngượng ngùng".

Khoảnh khắc ấy khiến fan gọi vui: Taylor có lẽ là "sinh viên xuất sắc nhất" mà không cần trải qua kỳ thi nào.