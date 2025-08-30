Bức ảnh đứa trẻ ngồi học này có gì đặc biệt mà xem xong nhiều người phải thốt lên: Xa xỉ quá!

“Đường nào cũng dẫn đến La Mã” – câu nói vốn mang ý nghĩa khích lệ, nhưng thực tế có những đứa trẻ sinh ra đã ở sẵn “La Mã”. Khi làm cha mẹ, ai cũng mong dành cho con những điều kiện tốt nhất, nhưng cách thức thể hiện lại dễ tạo nên khoảng cách.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền bức ảnh hai bé gái ngồi trong khoang hạng thương gia của tàu cao tốc. Một em chăm chú làm bài tập, em còn lại thư thả đọc sách. Khung cảnh tưởng chừng yên bình ấy lại khiến dư luận tranh luận gay gắt khi biết sự thật: cha mẹ các em đã bao trọn khoang để con có không gian yên tĩnh học tập.

Giá vé hạng thương gia vốn đắt gấp đôi vé phổ thông, chưa kể chi phí để chiếm trọn cả khoang là khoản tiền không nhỏ. Với nhiều người, đây là hành động “xa xỉ” và thể hiện sự chênh lệch giàu nghèo một cách rõ rệt. Có người cho rằng đây chỉ là giải pháp để tránh ồn ào, nhưng không ít ý kiến lại nhìn nhận như một sự phô trương.

Bức ảnh gây tranh cãi tại Trung Quốc

Theo trang Sohu, tranh cãi không dừng ở tấm ảnh, mà chạm tới vấn đề sâu xa hơn: sự bất bình đẳng trong giáo dục. Với trẻ em nông thôn, việc học mang ý nghĩa thoát nghèo, thoát khỏi núi rừng. Trong khi đó, trẻ em thành thị, đặc biệt trong những gia đình khá giả, lại được hưởng điều kiện vượt trội: học thêm nhiều lớp năng khiếu, du lịch mở mang tầm mắt, học trong môi trường có thầy cô giỏi. Có lẽ ngay từ lúc chào đời, tương lai của các em đã được cha mẹ vạch sẵn.

Để con được học ở trường tốt, nhiều gia đình bình thường phải chắt chiu, thậm chí bỏ ra số tiền khổng lồ mua “nhà trong khu trường học”, dù chỉ là căn hộ chật hẹp cũ kỹ. Nhiều phụ huynh thậm chí chấp nhận hy sinh sự nghiệp, dành toàn bộ thời gian kèm cặp con. Nhưng với họ, đó cũng là gánh nặng không nhỏ.

Khoảng cách này, dẫu có được rút ngắn nhờ chính sách giáo dục bắt buộc và sự phổ cập kiến thức, vẫn hiện hữu trong đời sống. Trẻ em ở những hoàn cảnh khác nhau sẽ có điểm xuất phát và tầm nhìn khác nhau. Song điều đó không đồng nghĩa con em nhà nghèo sẽ mãi thua thiệt. Thực tế, không ít “con nhà nghèo học giỏi” đã chứng minh nỗ lực và ý chí hoàn toàn có thể thay đổi số phận.

Cha mẹ không có điều kiện vật chất dư dả vẫn có thể giúp con bù đắp bằng thói quen học tập tốt, khả năng tự lập và tinh thần ham học. Bởi học hành không phải chuyện ngày một ngày hai, mà là kết quả của quá trình tích lũy lâu dài. Điểm xuất phát quan trọng, nhưng không phải là tất cả.

Sự việc “bao trọn khoang tàu cao tốc” cho thấy khoảng cách giàu nghèo vẫn còn là thực tế khó tránh. Tuy nhiên, nó cũng gợi nhắc rằng, bên cạnh điều kiện vật chất, điều quan trọng hơn cả là cách cha mẹ nuôi dưỡng thái độ và thói quen học tập cho con – thứ có thể đồng hành cùng các em suốt cả cuộc đời.

Theo Sohu