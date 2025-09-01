Từ nơi xa hướng về Tổ Quốc: Một chiếc áo dài, một lá cờ nhỏ, du học sinh Việt thắp lên ngọn lửa yêu nước

Ngày Quốc khánh 2/9 luôn là một trong những dịp đặc biệt nhất trong năm đối với người Việt Nam. Năm nay, dấu mốc kỷ niệm 80 năm Quốc khánh càng khiến không khí tự hào dâng trào, trở thành sợi dây gắn kết triệu trái tim hướng về Tổ quốc, dù ở trong nước hay nơi xa xứ.

Nhiều bạn trẻ đang học tập, sinh sống ở nước ngoài cũng tìm nhiều cách riêng để hòa chung niềm vui, thể hiện tình yêu quê hương. Ở mỗi nơi, mỗi hoàn cảnh khác nhau, họ vẫn nuôi dưỡng trong mình mối gắn bó sâu nặng với nơi chôn rau cắt rốn.

Từ Vĩnh Phúc đến Ba Lan: Giữ trọn niềm tự hào trong tà áo dài

Trần Bích Ngọc (Vĩnh Phúc) từng giành học bổng theo diện Hiệp định hợp tác Việt Nam - Ba Lan. Xuất phát điểm không có nhiều thành tích "đình đám" như IELTS hay giải thưởng quốc gia, quốc tế, Ngọc chỉ sở hữu vài thành tích cấp tỉnh. Thế nhưng bằng sự nỗ lực kiên trì, cô đã thực hiện được giấc mơ du học.

Trong dịp hướng tới 80 năm Quốc khánh, Ngọc chọn cho mình một cách giản dị nhưng đầy ý nghĩa: mặc áo dài xuống phố. "Mỗi lần mặc áo dài, em cảm thấy duyên dáng và tự tin hơn, có lẽ cũng vì thế mà hình ảnh của mình trông dễ nhìn hơn. Khi khoác lên tà áo dài, em thấy như mang theo một phần quê hương bên cạnh", Ngọc chia sẻ.

Xa quê vào những ngày lễ lớn, cô thừa nhận cảm giác vừa tự hào vừa có chút tiếc nuối. "Ví dụ như em không được xem phim Mưa Đỏ hay những buổi diễu binh trên truyền hình cùng gia đình. Đó là ký ức tuổi thơ, tiếng trống, lá cờ đỏ, không khí tưng bừng mà giờ đây chỉ còn trong tâm trí".

Ở nơi đất khách, Ngọc vẫn tìm cách giữ lấy không khí ấy. Cô có đến 4-5 bộ áo dài và thường mặc trong những dịp lễ. "Mặc áo dài ở đây hơi ngại vì ai cũng ngoái nhìn, nhưng em thấy vui lắm, vì đó là cách để em khẳng định mình là người Việt Nam", Ngọc nói.

Từ Hà Nội đến Bắc Kinh: Lá cờ nhỏ trong phòng ký túc

Khác với Ngọc, Nguyễn Thu Phương, sinh viên năm 3 Khoa Báo chí và Truyền thông quốc tế, Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc) lại có trải nghiệm khác. Hè vừa rồi Phương về Việt Nam nhưng phải sang lại Bắc Kinh trước ngày 2/9 hai tuần để chuẩn bị học tập.

"Em chỉ kịp cảm nhận Hà Nội những ngày ngập tràn cờ hoa, khắp phố phường rực rỡ sắc đỏ trước đại lễ. Trở lại Bắc Kinh, em theo dõi qua mạng xã hội, thấy bạn bè đi xem duyệt binh, thấy những đoạn clip tổng duyệt hào hùng, em vô cùng tự hào, xúc động và ước ao được có mặt ở quê nhà", Phương nói.

Nguyễn Thu Phương - sinh viên năm 3 Khoa Báo chí và Truyền thông quốc tế, Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh

Xa quê nhưng Phương vẫn chọn cách riêng để gắn mình với không khí ngày lễ: treo một lá cờ nhỏ trong phòng ký túc xá. "Mỗi lần nhìn vào, em lại thấy thân thương và vơi bớt nỗi nhớ nhà". Cô cũng mặc áo dài, chụp ảnh cùng lá cờ ngay tại ngôi trường đang theo học.

"Với em, áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là cầu nối tình cảm với Việt Nam. Khi mặc áo dài ở nước ngoài, em còn có cơ hội giới thiệu với bạn bè quốc tế về nét đẹp văn hóa của dân tộc", Phương chia sẻ. Không chỉ dừng ở đó, cô còn thường xuyên đăng ảnh, video về không khí Quốc khánh Việt Nam lên mạng xã hội để bạn bè quốc tế hiểu hơn về ngày đặc biệt này.

Trở về để hát Quốc ca trên đất mẹ

Nếu Ngọc và Phương chọn cách gắn bó với Tổ quốc từ xa, thì Vũ Anh Phương, một du học sinh lấy chồng Mỹ lại may mắn được tận hưởng không khí thiêng liêng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh ngay tại quê nhà. "Lần đầu tiên sau nhiều năm sống ở nước ngoài, em được hát Quốc ca ngay trên đất mẹ. Cảm xúc thật sự rất khó tả, vừa tự hào, vừa xúc động", Phương chia sẻ.

Cô kể, không chỉ theo dõi trên báo đài, mạng xã hội, mà còn trực tiếp đi xem diễu binh. "8 giờ sáng mới diễn ra, mà em đã ra khỏi nhà ở Long Biên từ 10 giờ tối hôm trước. Đến phố Nguyễn Thái Học từ nửa đêm và ngồi hóng trước cả 8 tiếng".

Để có chỗ nghỉ ngơi, Phương thuê phòng khách sạn gần đó, gửi con nhỏ cho người quen. Cô muốn được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt. "Không khí ở đây rất khác. Ai cũng có niềm tự hào dân tộc rõ rệt, mặc áo cờ đỏ sao vàng, hát vang các bài ca Tổ quốc, vỗ tay chào đón đoàn xe nhà nước đi qua. Ở Mỹ khó có thể có được điều này", Phương chia sẻ.

Ở Mỹ, mỗi dịp 2/9, cô thường chỉ mặc áo dài chụp vài tấm hình, làm vài món ăn truyền thống rồi xem lại chương trình qua YouTube.

"Không khí ở đó trầm lắng hơn, chỉ một số ít bạn trẻ quan tâm. Nhưng ở Việt Nam thì khác, mọi người hào hứng vô cùng, có cả những người từ Tuyên Quang xuống để được xem diễu binh. Các bạn sinh viên, các anh công an đều hỗ trợ rất nhiệt tình".

Sợi dây không bao giờ đứt

Dù ở Ba Lan, Trung Quốc hay Mỹ, dù trực tiếp trở về hay chỉ có thể dõi theo từ xa, tất cả những bạn trẻ ấy đều có điểm chung: giữ cho mình một sợi dây gắn kết với Tổ quốc. Đó có thể là tà áo dài, là lá cờ nhỏ, hay đơn giản là một bài đăng trên mạng xã hội.

Những hành động tưởng như nhỏ bé ấy lại mang ý nghĩa lớn lao. Bởi khi xa quê, việc duy trì cảm giác thuộc về, duy trì niềm tự hào và tinh thần hướng về đất nước chính là nguồn động lực để họ học tập, cống hiến. Và trong mắt bạn bè quốc tế, hình ảnh Việt Nam cũng được lan tỏa theo một cách tự nhiên, gần gũi nhất.

Quốc khánh không chỉ là một ngày lễ. Với người Việt ở xa xứ, đó còn là dịp để nhắc nhớ rằng họ thuộc về một đất nước có lịch sử hào hùng, có truyền thống đoàn kết và có nền văn hóa giàu bản sắc.