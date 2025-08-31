Thí sinh Olympia điển trai bất ngờ viral khắp MXH, dân tình truy lùng info gấp rút rồi "cạn lời" vì sự thật đằng sau

Trên cõi mạng, cứ hễ nhắc đến Đường Lên Đỉnh Olympia mà kèm theo cụm từ “trai xinh gái đẹp” là y như rằng dân tình lại nháo nhào truy tìm info. Chẳng hạn như vào 3 năm trước, một gương mặt thí sinh Olympia bất ngờ xuất hiện với chiếc visual không khác gì idol Kpop đã nhanh chóng khiến cộng đồng mạng bùng nổ. Chỉ trong vài giờ, loạt ảnh này đã phủ sóng khắp các hội nhóm, kéo theo vô số bình luận kiểu: “Ơ kìa, Olympia giờ tuyển thí sinh từ SM hay HYBE à?”.

Dù là thông tin “đã cũ” nhưng mới đây, dân tình lại rần rần đào lại profile của “nam sinh” này. Theo thông tin lan truyền, cậu bạn tên là Lê Hồng Xuân, đến từ Hải Phòng. Vẻ ngoài điển trai, phong thái “sáng bừng sân khấu” khiến hình ảnh của Hồng Xuân được share khắp nơi. Bài viết nào nhắc tới cũng hút hàng loạt bình luận, ai nấy đều không ngớt lời khen ngợi, thậm chí còn gấp rút xin link info để stalk thêm.

Nam sinh điển trai khiến dân tình rần rần.

Tuy nhiên, trong lúc truy tìm danh tính của “nhà leo núi”, nhiều người phát hiện “nam sinh Olympia” này thực chất không hề tồn tại, bởi đó chỉ là sản phẩm của photoshop. Gương mặt của nam sinh thực chất thuộc về Lee Heeseung - thành viên nhóm nhạc đình đám ENHYPEN. Ngay cả cái tên Lê Hồng Xuân cũng là phiên âm Hán Việt của Lee Heeseung mà thôi.

Ngay sau khi loạt ảnh lan truyền, dân tình lập tức “bùng nổ” phản ứng. Nhiều người ban đầu ngỡ ngàng vì cho rằng Olympia bỗng xuất hiện một “nam thần học đường” với visual chuẩn idol Hàn, ai cũng rần rần xin info và hóng chương trình phát sóng. Tuy nhiên, khi sự thật lộ diện, không ít người vừa hụt hẫng vừa bật cười vì bị cú lừa photoshop quá tinh vi.

- Cho ai chưa biết thì đây chính là Heeseung của ENHYPEN nhé, Hải Phòng không có Hồng Xuân nào đâu!

- Trong 5 giây đầu còn tính nhảy vô khen đẹp trai, đọc kỹ lại thì té ngửa luôn.

- Ai làm cái ảnh này vậy, photoshop đỉnh chóp làm mình tưởng Olympia có idol Kpop tham gia.

- Tưởng Olympia chuyển thể thành show sống còn rồi chứ, thí sinh gì mà chuẩn idol thế này.

- Ơ thế hóa ra không phải thí sinh Olympia thật à? Cái visual này mà leo núi thì chắc MC cũng xao nhãng

"Thí sinh" này chính là Heeseung của ENHYPEN.

Dù chỉ là trò đùa mạng, nhưng rõ ràng những pha “ghép idol vào Olympia” luôn khiến dân tình cười bò vì quá sáng tạo. Nếu một ngày nào đó, thật sự có thí sinh sở hữu visual như Heeseung, chắc chắn MXH sẽ lại dậy sóng gấp nhiều lần nữa.

