Người EQ thấp thường nhắn tin vào 3 thời điểm này

Trong đời sống hiện đại, nhắn tin là một trong những phương thức giao tiếp nhanh chóng và phổ biến nhất. Tuy nhiên, không phải ai cũng ý thức được rằng thời điểm gửi tin nhắn cũng thể hiện cách ứng xử và mức độ tinh tế trong giao tiếp. Các chuyên gia tâm lý cho rằng, những người có trí tuệ cảm xúc (EQ) thấp thường dễ để lộ bản thân qua thói quen nhắn tin không đúng lúc, gây phiền toái cho người khác và làm xấu đi hình ảnh của chính mình.

Dưới đây là 3 “thời điểm nhạy cảm” mà người EQ thấp thường gửi tin nhắn, vô tình khiến họ trở nên kém duyên trong mắt người khác:

1. Nhắn tin công việc vào lúc nửa đêm

Một trong những đặc điểm dễ thấy ở người EQ thấp là thói quen nhắn tin khi đã quá khuya. Họ cho rằng việc gửi tin nhắn bất kỳ lúc nào cũng bình thường, không nhận ra điều đó có thể làm phiền giấc ngủ của người khác.

Việc nhắn tin vào nửa đêm, đặc biệt là tin nhắn liên quan đến công việc không chỉ thể hiện sự thiếu tôn trọng thời gian riêng tư, mà còn khiến người nhận cảm thấy bị quấy rầy, nhất là nội dung khi tin nhắn không thật sự khẩn cấp.

Những người có EQ cao thường cân nhắc, chỉ liên lạc vào giờ hợp lý, hoặc chọn gửi trước rồi để sáng hôm sau đối phương đọc. Ngược lại, người EQ thấp dễ dàng hành động theo cảm xúc tức thời mà quên mất sự bất tiện họ mang lại.

2. Nhắn tin ngay sau một cuộc tranh cãi

Một biểu hiện khác của EQ thấp là thói quen “dội bom” tin nhắn ngay sau khi tranh luận hoặc bất đồng quan điểm. Thay vì để cả hai bên có khoảng lặng để bình tĩnh, họ liên tục nhắn tin, đôi khi với lời lẽ gay gắt hoặc lặp đi lặp lại.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng đây là cách hành xử kém khéo léo, khiến mâu thuẫn thêm căng thẳng. Người EQ cao thường biết cách kiềm chế cảm xúc, dành thời gian suy nghĩ trước khi phản hồi. Ngược lại, người EQ thấp lại vội vàng bày tỏ sự bức xúc, khiến người khác cảm thấy mệt mỏi và xa lánh.

3. Nhắn tin khi đối phương đã tỏ ý không muốn trả lời

Có những tình huống, đối phương không phản hồi ngay hoặc ngừng trả lời, nhưng người EQ thấp vẫn liên tục gửi thêm nhiều tin nhắn. Sự thúc ép này dễ khiến người nhận cảm thấy áp lực, thậm chí khó chịu.

Trong khi đó, người có EQ cao hiểu rằng sự im lặng cũng là một thông điệp. Họ tôn trọng lựa chọn của người khác, biết khi nào nên dừng lại. Thói quen nhắn tin dồn dập trong tình huống này không chỉ gây phản tác dụng, mà còn làm tổn hại đến mối quan hệ.

Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người thường nghĩ EQ chỉ thể hiện trong cách ăn nói, ứng xử trực tiếp, nhưng thực tế, nhắn tin cũng là một “bài kiểm tra” về sự tinh tế và khả năng thấu hiểu cảm xúc người khác. Việc chọn sai thời điểm để nhắn tin đôi khi để lại ấn tượng tiêu cực lâu dài, đặc biệt trong môi trường công việc hoặc các mối quan hệ xã hội.

Một người có EQ cao không chỉ biết dùng từ ngữ khéo léo, mà còn biết cân nhắc thời điểm, ngữ cảnh và cảm xúc của đối phương trước khi bấm nút gửi. Họ hiểu rằng giao tiếp hiệu quả không nằm ở việc nói nhiều hay nhắn nhiều, mà ở chỗ đúng lúc và đúng cách.

Nhắn tin tưởng chừng là hành động đơn giản, nhưng lại phản ánh rõ nét cách một người ứng xử trong đời sống xã hội. Việc thường xuyên gửi tin nhắn vào nửa đêm, trong giờ làm việc, ngay sau tranh cãi hoặc khi đối phương im lặng… đều cho thấy sự thiếu tinh tế – dấu hiệu điển hình của người có EQ thấp.

Ngược lại, biết chọn thời điểm thích hợp, tôn trọng không gian riêng của người khác và kiểm soát cảm xúc trước khi phản hồi, chính là cách người EQ cao xây dựng hình ảnh đáng tin cậy và duy trì mối quan hệ bền vững.