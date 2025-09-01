Thường gọi điện thoại vào 3 thời điểm này chính là biểu hiện của EQ thấp

Trong xã hội hiện đại, điện thoại không chỉ là công cụ liên lạc. Cách giao tiếp qua điện thoại còn phản ánh mức độ ứng xử và tinh tế của mỗi người. Có người chỉ cần vài cuộc gọi cũng đủ gây thiện cảm, nhưng cũng có người khiến người khác ngán ngẩm vì cách gọi thiếu tinh tế. Đặc biệt, việc thường xuyên gọi vào 3 thời điểm dưới đây được xem là biểu hiện rõ ràng của chỉ số EQ thấp.

1. Gọi điện vào lúc nửa đêm hoặc sáng quá sớm

Nếu không có việc gì thật sự khẩn cấp, việc gọi điện lúc nửa đêm hoặc quá sớm vào buổi sáng thường khiến người khác cảm thấy khó chịu. Thời điểm này, hầu hết mọi người đang nghỉ ngơi, cơ thể và tinh thần đều cần được thư giãn. Một cuộc gọi bất ngờ không chỉ phá vỡ giấc ngủ mà còn dễ khiến người nghe rơi vào trạng thái căng thẳng, lo lắng: “Có chuyện gì gấp lắm sao?”.

Thực tế, nhiều người nghĩ rằng mình chỉ muốn “trò chuyện chút cho vui” hoặc “chợt nhớ ra cần hỏi một việc”, nhưng lại quên mất đối phương cũng cần sự riêng tư và nghỉ ngơi. Người có EQ cao sẽ hiểu rằng, trừ khi có tình huống đặc biệt như cấp cứu, tai nạn hay sự cố nghiêm trọng, còn lại nên tránh làm phiền người khác trong khoảng thời gian này.

2. Gọi điện trong giờ làm việc bận rộn

Một biểu hiện khác của EQ thấp là hay gọi điện vào những khung giờ cao điểm trong ngày, đặc biệt là khi người khác đang đi làm. Ai cũng biết, giờ hành chính thường là thời gian con người tập trung giải quyết công việc. Một cuộc gọi dài dòng, không cần thiết có thể làm gián đoạn nhịp làm việc, thậm chí ảnh hưởng đến hiệu suất.

Trong nhiều trường hợp, tin nhắn sẽ là lựa chọn tinh tế hơn. Nếu đối phương rảnh, họ sẽ phản hồi ngay. Còn nếu bận, họ sẽ trả lời sau. Điều này thể hiện sự tôn trọng thời gian của người khác. Ngược lại, thường xuyên gọi trong lúc người khác bận bịu, lại còn nói chuyện dông dài, dễ khiến họ cảm thấy người gọi thiếu tinh tế và thiếu tôn trọng.

3. Gọi ngay sau khi vừa bị từ chối cuộc gọi trước

Một tình huống khá phổ biến là: bạn vừa từ chối cuộc gọi vì đang bận họp hoặc di chuyển, thế nhưng đối phương lại tiếp tục gọi lại ngay sau đó, thậm chí gọi liên tục nhiều lần. Hành động này vô tình gây áp lực cho người nghe, khiến họ vừa khó xử vừa khó chịu.

Người có EQ cao thường sẽ để lại tin nhắn ngắn gọn, ví dụ: “Khi nào anh/chị rảnh gọi lại cho tôi nhé”, hoặc “Có việc gấp, nhờ anh/chị phản hồi khi tiện”. Cách ứng xử này vừa lịch sự vừa tạo sự thoải mái. Trong khi đó, người EQ thấp thường thiếu kiên nhẫn, luôn cho rằng nhu cầu của mình quan trọng hơn, vì thế cứ liên tục gọi, bất chấp hoàn cảnh của đối phương.

Điện thoại giúp rút ngắn khoảng cách, nhưng cũng có thể tạo ra khoảng cách vô hình nếu sử dụng không đúng lúc, đúng chỗ. Người có EQ cao không chỉ biết nói chuyện khéo léo mà còn biết khi nào nên gọi, khi nào nên nhắn tin, và khi nào nên để đối phương có khoảng lặng riêng.

Thực tế, nhiều mối quan hệ bền vững không đến từ những lời hoa mỹ, mà từ sự tinh tế trong từng chi tiết nhỏ. Một cuộc gọi đúng lúc có thể khiến đối phương cảm thấy được quan tâm; ngược lại, một cuộc gọi sai thời điểm dễ biến thành sự phiền phức.

