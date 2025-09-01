Nếu con bạn từ nhỏ đã có 7 biểu hiện này, chứng tỏ con bạn có IQ rất cao, cha mẹ có thể mừng thầm rồi!

1. Nhận biết người và đồ vật rất nhanh - biểu hiện của khả năng nhận thức mạnh

Nếu bé nhà bạn sớm nhớ được chiếc cốc nhỏ của mình, biết chỉ vào "giày của mẹ", hay nhạy cảm với đồ chơi mới, môi trường mới thì đừng nghĩ đó là "phiền toái". Đó chính là dấu hiệu bé có khả năng nhận thức tốt.

Ví dụ khi chơi đồ chơi trí tuệ, bé có thể nhanh chóng phân biệt hình dạng, màu sắc, thậm chí hiểu logic đơn giản kiểu "phải bỏ cái này ra mới lấy được cái kia".

Trẻ 3-4 tháng đã phân biệt rõ "người nhà" và "người lạ", cũng là dấu hiệu nhận thức tốt. Ở tuổi còn nhỏ như vậy mà đã nhớ giọng nói, mùi hương của người thân, còn biết ai là "an toàn" hơn, chứng tỏ não bộ đang hoạt động rất nhanh nhạy.

Ảnh minh họa

2. Nói sớm, thích "tám chuyện" - biểu hiện khả năng ngôn ngữ tốt

Trẻ có khả năng ngôn ngữ phát triển thường có tư duy logic và khả năng giao tiếp tốt. Vì các bé vừa hiểu nhanh điều người khác nói, vừa biết diễn đạt rõ ràng nhu cầu của mình. Điều này rất có lợi cho việc học tập và giao tiếp sau này.

Ngôn ngữ mạnh không chỉ là "nói sớm" mà còn ở chỗ "biết diễn đạt". Ví dụ có bé mới 1 tuổi rưỡi đã nói được câu ngắn hoàn chỉnh như: "Mẹ bế con đi xem trăng".

Hoặc có bé tuy nói muộn, nhưng lại dùng cử chỉ, biểu cảm để "giao tiếp": chỉ vào bánh quy để nói "muốn", hoặc thấy chó con thì reo lên "gâu gâu" cũng là dấu hiệu ngôn ngữ phát triển tốt.

Đằng sau việc biến "suy nghĩ" thành "lời nói" là quá trình não tổ chức logic và huy động vốn từ, đây chính là một biểu hiện quan trọng của IQ.

3. Biết bò sớm, thích nghịch ngợm - trẻ vận động tốt thì não cũng linh hoạt

Người xưa thường nói "3 tháng biết lẫy, 6 tháng biết ngồi, 8 tháng biết bò". Nếu bé nhà bạn lẫy, bò, đi sớm hơn các bạn cùng tuổi thì chứng tỏ khả năng phối hợp cơ thể và phản xạ rất tốt.

Có đứa trẻ mới 7 tháng đã biết bò, lúc đó người mẹ rất tự hào, nghĩ rằng bé "giỏi" hơn nhiều bạn cùng lứa. Nhưng quan trọng hơn, bé còn biết "dùng đầu óc khi bò": thấy đồ chơi dưới gầm ghế thì tự điều chỉnh tư thế, đưa chân vào trước rồi mới thò tay lấy.

Đây chính là sự phối hợp vận động và khả năng cảm nhận không gian.

Nhiều cha mẹ sợ con bị ngã, không cho bò, không cho sờ mó lung tung, thực ra không cần lo lắng quá. Càng bò, càng đi, càng tập "chân tay phối hợp" ví dụ tự vịn bàn đứng dậy, ném bóng vào rổ thì não càng được rèn luyện, phản xạ càng nhanh nhạy.

Nói cách khác, phát triển vận động có liên quan mật thiết đến sự phát triển trí tuệ.

4. Gặp vấn đề không khóc nhè, tự nghĩ cách giải quyết mới thật sự giỏi

Trẻ biết bình tĩnh tìm cách khi gặp khó khăn, đó mới là thông minh thật sự!

Có đứa trẻ đi khu vui chơi. Bé muốn xếp gạch thành "tháp cao", nhưng cứ xếp đến miếng thứ 5 thì đổ. Mẹ định giúp thì bé lại không khóc, mà ngồi nhìn một lúc, rồi đổi cách: đặt gạch to ở dưới, gạch nhỏ lên trên – và cuối cùng tháp đứng vững!

Một đứa bé mà đã biết "điều chỉnh phương pháp". Đây chính là khả năng giải quyết vấn đề: không vội vàng, không làm ầm lên, mà biết thử nghĩ cách khác.

Ví dụ có bé muốn mở túi bánh, tự cạy mãi không được nhưng không cáu gắt, mà đưa cho bạn "nhờ giúp"; hay xe đồ chơi bị kẹt thì thử kéo ngược lại. Những hành động nhỏ như vậy đáng khen hơn nhiều so với kiểu hễ không vừa ý là khóc.

5. Có thể tập trung chơi đồ chơi lâu - trẻ "chìm đắm" có tiềm năng hơn

Trẻ có khả năng tập trung tốt thường có thể ngồi làm một việc lâu mà không xao nhãng: như ghép hình, đọc sách tranh, xếp khối liên tục hơn nửa tiếng. Khả năng này sau này sẽ giúp ích rất nhiều trong học tập và công việc.

Nếu con bạn thích xem sách tranh, lật từng trang tỉ mỉ, hoặc chơi cát mãi không chán thì đừng ngắt quãng. Hãy để bé được "chìm đắm" trong thế giới riêng của mình, điều đó còn quý hơn bất cứ thứ gì.

6. Thích "tưởng tượng", thích "vẽ linh tinh" là biểu hiện của sự sáng tạo và trí tưởng tượng

Có bé hay đắm chìm trong thế giới riêng: tự bịa chuyện, vẽ những bức tranh kỳ lạ, nhập vai chơi trò… tất cả đều là dấu hiệu của trí tưởng tượng và sự sáng tạo.

Nhiều cha mẹ thấy tranh con "không giống thật", hay ý tưởng "ngớ ngẩn" thì nói: "Đừng vẽ bậy", "Sai rồi", như vậy sẽ làm giảm đi khả năng sáng tạo của trẻ. Thực ra, việc nghĩ ra và vẽ những thứ "chưa từng thấy" chính là lúc não đang chủ động "sáng tạo". Khả năng này còn đáng quý hơn việc "thuộc thơ cổ điển".

7. Luôn hỏi "Tại sao" - biểu hiện của sự tò mò và ham khám phá

Có những đứa trẻ chẳng khác nào "cuốn bách khoa di động" với vô số câu hỏi "Tại sao". Cha mẹ đừng cảm thấy phiền! Đó là dấu hiệu cho thấy bé quan sát tinh tế, tư duy linh hoạt, và khao khát học hỏi.

Khi trẻ muốn chủ động "khám phá" và tìm hiểu "nguyên nhân phía sau", thì tinh thần ham học hỏi này sẽ thúc đẩy bé không ngừng học và suy nghĩ. Điều đó quý giá hơn nhiều so với việc chỉ "thụ động tiếp nhận kiến thức".

Nếu con bạn cũng hay hỏi "Tại sao", đừng trả lời qua loa "Mẹ không biết", mà hãy kiên nhẫn giải thích. Chính lúc ấy, bạn đang bảo vệ trí tò mò và sự ham học của bé.

Bạn có thể cùng bé tra cứu sách, cùng quan sát: ví dụ khi nhìn đàn kiến thì nói "Xem thử chúng có đang đi tìm thức ăn không nhé?" từ đó dẫn dắt bé tự tìm câu trả lời.