Nam diễn viên nổi tiếng nửa đêm đăng bài than vãn trên mạng, nhiều người đọc xong bình luận rôm rả: Nhà tôi cũng như thế!

Vương Chí Phi là diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc, được biết qua nhiều bộ phim đình đám như Đế Quốc Đại Tần, Thương Vương Chi Vương,... Anh kết hôn với vợ là Trương Định Hàm (nổi tiếng với vai Trưởng Tôn Hoàng hậu trong Võ Mỹ Nương Truyền Kỳ), kém 13 tuổi. Cách đây một thời gian, nam diễn viên viên bất ngờ than thở lúc nửa đêm vì không thể kèm nổi con gái đang học lớp 4 làm bài tập toán.

Vương Chí Phi viết: “Độ khó của đề này ít nhất cũng ngang với trình độ lớp 8 hồi xưa của tôi. Khó không chỉ với trẻ mà cả phụ huynh. Không biết tôi có đủ sức trụ đến lớp 6 không…”.

Câu nói thật lòng này khiến hàng loạt bậc cha mẹ gật gù: “Đúng là mình trong gương đây rồi!”.

Hai vợ chồng Vương Chí Phi

Được biết, trong khi nhiều nghệ sĩ bỏ tiền thuê gia sư, cho con học thêm ở lớp đắt đỏ, Vương Chí Phi lại chọn tự mình kèm con. Nhưng đến lớp 4, đứng trước những bài toán vừa tính toán vừa như… giải đố, anh cũng đành chịu thua. Bình luận phía dưới bài đăng của nam diễn viên nổi tiếng nổ ra rôm rả: “Tôi kèm lớp 2 thôi mà thấy như ôn thi đại học”; “Giờ làm toán cứ như làm bài đọc hiểu”;...

Từ câu chuyện của Vương Chí Phi, có lẽ nhiều bậc cha mẹ sẽ nhận ra: kèm con học không phải là biến mình thành thầy cô giỏi toán, mà là trở thành người đồng hành kiên nhẫn. Thay vì quá căng thẳng chạy theo đáp án, cha mẹ có thể:

- Tạo không khí thoải mái, khuyến khích con tự suy nghĩ, tự tìm lời giải.

- Khi gặp bài khó, cùng con tra cứu, thử sai rồi sửa, để trẻ học được cách giải quyết vấn đề.

- Quan trọng nhất, giữ được sự bình tĩnh và kiên nhẫn, để việc học không biến thành áp lực cho cả con lẫn cha mẹ.

Ảnh minh họa

Bởi lẽ, điều quý giá nhất mà con nhận được từ việc kèm cặp không chỉ là kiến thức, mà là cảm giác luôn có cha mẹ ở bên. Và nhiều năm sau, điều đọng lại trong ký ức tuổi thơ của con sẽ không phải là những phép toán hóc búa, mà là hình ảnh cha mẹ ngồi cạnh, lắng nghe và đồng hành cùng mình.