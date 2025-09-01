Phụ huynh Hà Nội bàng hoàng khi thấy thứ con trai 15 tuổi giấu kỹ trong phòng: "Tôi thực sự bị shock..."

Làm cha mẹ, ai cũng mong con trưởng thành lành mạnh, ngoan ngoãn. Nhưng khi con bước vào tuổi dậy thì, hành trình nuôi dạy lại giống như một “trận địa” đầy bất ngờ. Cảm xúc của con biến đổi liên tục, suy nghĩ ngày càng độc lập, cộng thêm ảnh hưởng từ mạng xã hội, bạn bè… khiến không ít phụ huynh rơi vào cảnh “dở khóc dở cười”.

Mới đây, bài đăng của người mẹ trên group phụ huynh Hà Nội nhận được sự quan tâm của dân tình. Theo đó, khi dọn phòng cho con trai 15 tuổi, người mẹ này phát hiện con giấu tới 4 gói bao cao su trong phòng. Điều này khiến chị hoang mang tột độ và ngay lập tức chia sẻ trong một group đông thành viên để xin lời khuyên.

“Thật sự em cảm thấy sốc khi hôm nay em dọn phòng của con trai em và phát hiện có 4 gói bao cao su. Em cảm thấy vô cùng choáng váng. Con trai em sinh năm 2010, nhưng chỉ bé như bạn lớp 6. Mà đã như thế này thì em không biết phải làm sao, nói chuyện với con thế nào. Mong được các chị cho em lời khuyên ạ”, người mẹ chia sẻ.

Phụ huynh thấy thứ nhạy cảm trong phòng con. (Ảnh minh họa)

Sau khi bài đăng được chia sẻ, nhiều phụ huynh bày tỏ sự lo lắng khi thấy con mới 15 tuổi đã có liên quan đến những vấn đề “người lớn”. Một số người cho rằng lứa tuổi này vẫn còn quá sớm để nghĩ đến tình dục, trong khi việc xuất hiện bao cao su trong phòng riêng khiến họ đặt câu hỏi liệu con có đang bước vào mối quan hệ vượt quá giới hạn, hay bị bạn bè rủ rê, ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài.



- 15 tuổi còn nhỏ lắm, ở tuổi này lẽ ra chỉ nên tập trung học hành, vui chơi lành mạnh. Nếu con thực sự có ý định dùng thì thật sự đáng lo.

- Trẻ bây giờ tiếp xúc mạng xã hội sớm, học được nhiều thứ nhạy cảm mà bố mẹ không kịp kiểm soát. Đọc mà thấy giật mình.

- Không loại trừ khả năng con bị bạn bè trêu hoặc nhét vào phòng. Nhưng nếu thực sự là con mua thì càng cần cha mẹ vào cuộc trò chuyện nghiêm túc.

- Đặt mình vào người mẹ, mình cũng sẽ sốc. Nhưng thay vì hoảng loạn, chắc phải bình tĩnh tìm hiểu gốc rễ.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến nhìn nhận sự việc theo hướng tích cực hơn. Họ cho rằng việc có bao cao su trong phòng chưa thể khẳng định điều gì, nhưng ít nhất cho thấy cậu bé đã biết đến khái niệm bảo vệ bản thân. Đây có thể coi là cơ hội để cha mẹ bắt đầu cuộc trò chuyện cởi mở về giới tính, thay vì trách mắng hay cấm đoán.

- Nếu con thực sự chủ động tìm hiểu thì cũng đáng mừng, vì con đã ý thức được chuyện an toàn. Quan trọng là cha mẹ hướng dẫn đúng cách.

- Không nên vội kết luận. Trước hết cần hỏi con nhẹ nhàng, để hiểu xem nguồn gốc ở đâu rồi mới tính tiếp.

- Trẻ con tò mò là chuyện bình thường, miễn cha mẹ biết cách dẫn dắt thì đây sẽ là bài học tốt.

- Nhiều khi nhìn nhận theo hướng khác, đây chính là cơ hội để cha mẹ và con xóa bỏ khoảng cách, nói chuyện thẳng thắn với nhau.

Cha mẹ cần làm gì để “cởi mở” với con ở tuổi dậy thì?

Tuổi dậy thì là giai đoạn “nhiều biến động” nhất trong hành trình trưởng thành của một đứa trẻ. Đây là lúc cơ thể thay đổi nhanh chóng, cảm xúc thất thường, suy nghĩ bắt đầu độc lập hơn nhưng cũng dễ bồng bột. Trẻ ở tuổi này thường tò mò về những điều “người lớn”, từ giới tính, tình yêu, đến cách thể hiện bản thân. Nếu cha mẹ chỉ giữ im lặng hoặc áp đặt, khoảng cách thế hệ sẽ ngày càng rộng và con cái sẽ tìm đến internet, bạn bè để lấp đầy những thắc mắc. Đó chính là lý do cha mẹ cần học cách nói chuyện cởi mở với con, để vừa là người định hướng vừa là chỗ dựa tinh thần an toàn nhất.

Điều đầu tiên cha mẹ nên làm là giữ thái độ bình tĩnh và tôn trọng. Khi con hỏi những vấn đề nhạy cảm hoặc bộc lộ sự tò mò, thay vì quát mắng “chuyện đó không hợp tuổi”, hãy coi đó là cơ hội để chia sẻ kiến thức đúng đắn. Một câu trả lời nhẹ nhàng như “Đúng, đây là điều ai rồi cũng phải tìm hiểu, mẹ sẽ giải thích cho con rõ hơn” sẽ khiến trẻ cảm thấy được lắng nghe và sẵn sàng mở lòng trong những lần sau.

Dạy con tuổi dậy thì gặp muôn vàn khó khăn.

Tiếp theo, cha mẹ cần lắng nghe trước khi nói. Tuổi dậy thì thường khiến trẻ nghĩ rằng “bố mẹ không hiểu mình”, nên nếu cha mẹ chỉ chăm chăm giảng dạy, con sẽ dễ thu mình lại. Thay vì áp đặt, hãy đặt câu hỏi gợi mở như: “Con thấy bạn bè nói gì về chuyện này?”... Việc lắng nghe không chỉ giúp cha mẹ hiểu được mối quan tâm thực sự của con mà còn tạo cảm giác tôn trọng, giúp con tin rằng gia đình là nơi có thể chia sẻ bất kỳ điều gì.

Một điểm quan trọng khác là sử dụng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu. Trẻ sẽ khó tiếp nhận nếu cha mẹ dùng toàn những thuật ngữ phức tạp hoặc nói vòng vo. Hãy giải thích mọi thứ một cách trực diện nhưng phù hợp lứa tuổi. Sự minh bạch giúp trẻ tiếp cận kiến thức chính xác thay vì phải tự mò mẫm.

Ngoài ra, cha mẹ nên chia sẻ câu chuyện thật từ chính trải nghiệm của bản thân hoặc lấy ví dụ từ đời sống. Khi nghe bố mẹ kể: “Ngày xưa bố cũng tò mò như con, nhưng bố không có ai để hỏi, thành ra sai lầm…”, con sẽ cảm thấy được đồng cảm thay vì bị dạy bảo.

Cuối cùng, việc trò chuyện cởi mở không đồng nghĩa với buông lỏng. Cha mẹ vẫn cần đặt ra ranh giới và định hướng rõ ràng, nhấn mạnh rằng ở độ tuổi nào thì việc học tập, phát triển bản thân quan trọng ra sao. Khi con được trang bị đủ kiến thức, cùng với giới hạn hợp lý, trẻ sẽ vừa cảm thấy được tự do, vừa có trách nhiệm với bản thân.

Nói chuyện cởi mở với con ở tuổi dậy thì không hề dễ, nhưng nếu cha mẹ kiên nhẫn và chân thành, điều này sẽ biến thành “chiếc cầu” nối hai thế hệ, giúp con vừa an toàn, vừa trưởng thành đúng cách.

Tổng hợp