Tác dụng của lá tía tô

Lá tía tô là loại rau thơm thường xuất hiện trong nhiều món ăn Việt với hương vị độc đáo. Dù quen thuộc nhưng chắc hẳn nhiều người chưa biết nó còn có nhiều công dụng bất ngờ.

1. Ngừa ngộ độc thực phẩm

Bác sĩ Đông y người Hàn Quốc Jung Yi An giải thích, mùi thơm đặc biệt của lá tía tô đến từ ketone tía tô có thể khử mùi hôi thực phẩm cũng như khử độc các chất bảo quản. Đó là lý do tại sao người Nhật thường ăn sashimi với tía tô.

Lá tía tô cũng chứa một lượng lớn kali, canxi, sắt và các khoáng chất khác, trong đó kali có thể giúp ích cơ thể đào thải natri nên khi ăn các bữa ăn nhiều gia vị nồng và mặn, có thể kết hợp với lá tía tô.

2. Bổ sung sắt, bổ máu

Tía tô là loại rau có lượng sắt cao nhất. Trong 100 gram lá tía tô có hàm lượng sắt là 2,5 mg, gấp đôi rau bina. Chỉ cần ăn 30 gram lá tía tô là có thể bổ sung đầy đủ lượng sắt được khuyến nghị sử dụng mỗi ngày. Ngoài ra, Vitamin K trong lá có thể bổ máu, chống đông máu.

Cộng thêm caroten, vitamin C, 8 axit amin thiết yếu cho người lớn và 10 axit amin thiết yếu cho trẻ em, tất cả đều giúp tăng cường chức năng miễn dịch.

3. Giảm căng thẳng, nâng cao khả năng miễn dịch

Lá tía tô rất giàu vitamin C, thích hợp cho những người thường xuyên ở làm việc trong môi trường căng thẳng, có thói quen hút thuốc.

Trước đây, lá tía tô còn được đắp lên vết thương để giúp mau lành. Các chất như phytol và luteolin có tác dụng chống viêm, nâng cao khả năng miễn dịch, thậm chí chống lại bệnh tật. bệnh ung thư.

4. Hạ lipid máu, bảo vệ sức khoẻ tim mạch.

Các thành phần chính của dầu tía tô là axit alpha-linolenic, axit palmitic, axit linoleic, axit oleic, axit stearic, vitamin E, mười tám loại axit amin và các nguyên tố vi lượng khác nhau.

Trong số đó, lượng axit béo thiết yếu đặc biệt phong phú, đặc biệt là axit α-linolenic với lượng từ 56 ~ 65%. Axit α-linolenic là một axit béo thiết yếu cho cơ thể. Nó có thể được chuyển hoá thành DHA và EPA (phytobrain gold), các yếu tố cần thiết cho quá trình trao đổi chất và hạ lipid trung tính trong máu, loại bỏ cholesterol, ngăn ngừa huyết khối.

Chính vì vậy, Axit alpha-linolenic có thể làm giảm 70% nguy cơ đau tim và đột quỵ, đồng thời có thể ngăn ngừa ung thư vú và ung thư đường ruột.

5. Tăng cường trí não và cải thiện khả năng học tập, ghi nhớ

Axit α-linolenic khi được chuyển hoá thành DHA trong cơ thể sẽ thúc đẩy sự phát triển của các khớp thần kinh trong tế bào thần kinh não và cải thiện trí nhớ. Việc thiếu axit béo thiết yếu có thể dẫn đến rối loạn hệ thần kinh, trầm cảm, tê liệt, mất kiểm soát và lão hóa nhanh.

6. Trẻ hóa da và giảm cân

Tía tô có đặc tính chống oxy hóa và hàm lượng Vitamin K, A và C cao giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào cơ thể do các gốc tự do gây ra, giữ làn da tươi trẻ.

Cùng với đó, nước tía tô còn được sử dụng trong việc giảm cân. Axit rosmarinic chứa trong loại thảo mộc này ngăn chặn quá trình hấp thụ đường và chất béo. Tinh dầu tía tô có chứa chất alpha linolenate cực kỳ tốt cho sức khỏe, giúp giảm đáng kể lượng cholesterol trong máu. Từ đó hỗ trợ chị em giảm cân và bảo vệ hệ tim mạch.

Bên cạnh đó, thói quen uống nước lá tía tô còn giúp làm săn chắc các vùng có mỡ thừa, khống chế cơn thèm ăn.

Lưu ý khi chọn lá tía tô

Khi chọn lá tía tô, tốt nhất nên chọn những lá có tím càng đậm thì lá càng tươi và có mùi thơm nồng, trên lá có những sợi lông li ti nhìn rõ. Nếu có đốm đen thì không nên sử dụng

Tía tô tươi rất khó bảo quản, có thể phơi khô hoặc dùng khăn giấy ướt bọc lại, cho vào ngăn mát tủ lạnh để tăng thời hạn sử dụng. Tuy nhiên, cố gắng dùng càng sớm càng tốt.

Nguồn: edh.tw