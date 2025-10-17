Người đàn ông ấy tên Lưu Cường (tên đã thay đổi) , 37 tuổi, quê ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Sáu năm nay anh sống tại Bắc Kinh, làm nghề giao đồ ăn, mỗi ngày chạy vài chục đơn, thu nhập hơn 10.000 tệ (khoảng hơn 35 triệu đồng), gánh trên vai cả gia đình gồm hai con nhỏ và mẹ già.

Anh không hút thuốc, không uống rượu, không ăn chơi, cuộc sống giản dị và chăm chỉ. Vì vậy, khi kết quả xét nghiệm HIV dương tính, ngay cả bác sĩ cũng nghi ngờ có nhầm lẫn. Nhưng đến khi anh nghẹn ngào nói: “Hôm đó tôi đã sơ ý…”, tất cả mới hiểu, căn bệnh này chẳng hề xa lạ như ta vẫn tưởng .

Hai năm trước, trong lúc chuyển nhà, Lưu Cường nhờ một người làm thuê phụ giúp. Hôm đó hai người uống vài chén rượu, rồi trong men say, anh mất kiểm soát. Chỉ một lần, không có biện pháp bảo vệ. Và giờ, hậu quả đã trở thành vết thương không thể xoá.

Câu chuyện của anh không phải cá biệt. Theo thống kê, ngày càng có nhiều người không thuộc nhóm “nguy cơ cao” vẫn mắc HIV. Nhiều người vẫn tin rằng “chỉ cần sống lành mạnh thì không sao”, nhưng sự thật lại khác xa.

HIV không phân biệt nghề nghiệp, địa vị hay tuổi tác. Nó không vì bạn “trông có vẻ sạch sẽ” mà bỏ qua.

Không ít người nghĩ HIV chỉ lây qua “quan hệ bừa bãi”. Thực tế, vi rút HIV có ba con đường lây truyền chính :

- Quan hệ tình dục không an toàn, chiếm tới 90% ca nhiễm.

- Đường máu, dùng chung kim tiêm, truyền máu hoặc dụng cụ xăm, bấm lỗ tai, cắt móng không được tiệt trùng.

- Từ mẹ sang con, khi phụ nữ mang thai không được xét nghiệm và điều trị kịp thời.

Chỉ một lần bất cẩn, như dùng kim tiêm chung, làm đẹp ở cơ sở không đảm bảo vệ sinh, hay “lỡ dại” trong phút say, đều có thể phải trả giá suốt đời.

HIV có thể “ngủ yên” trong cơ thể suốt 8 đến 10 năm mà không gây triệu chứng rõ rệt. Người mang vi rút vẫn sinh hoạt, làm việc bình thường, nhưng âm thầm lây nhiễm cho người khác. Đến khi có biểu hiện như sốt kéo dài, đổ mồ hôi đêm, nổi hạch, viêm da tái phát , thì hệ miễn dịch đã bị phá huỷ nặng nề.

Dù hiện nay thuốc kháng vi rút (ARV) có thể kiểm soát HIV, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn . Người bệnh phải uống thuốc suốt đời, đối mặt với tác dụng phụ như chóng mặt, buồn nôn, tổn thương gan thận, loãng xương, rối loạn chuyển hoá.

Phòng bệnh, đừng để phải nói “giá như”

Các bác sĩ khuyến cáo, mỗi người nên:

- Xét nghiệm HIV định kỳ ít nhất một lần mỗi năm, đặc biệt nếu có quan hệ ngoài hôn nhân, từng truyền máu, xăm mình hoặc làm thủ thuật thẩm mỹ.

- Luôn sử dụng bao cao su khi quan hệ, biện pháp đơn giản, rẻ tiền và hiệu quả nhất hiện nay.

- Không dùng chung kim tiêm, dao cạo, đồ cá nhân , và tránh các cơ sở làm đẹp không bảo đảm vệ sinh.

- Hiểu đúng về HIV , đừng kỳ thị người bệnh, vì chính sự kỳ thị khiến họ sợ hãi, né tránh xét nghiệm, và khiến dịch bệnh lây lan khó kiểm soát hơn.

Câu chuyện của Lưu Cường là lời cảnh tỉnh. Anh không phải “người xấu”, chỉ là một người đàn ông bình thường, chăm chỉ, yêu thương gia đình, nhưng vì một phút buông lỏng mà đánh mất cả tương lai.

HIV không chọn người, nhưng chúng ta có thể chọn cách sống cẩn trọng. Sự an toàn thật sự không nằm ở câu “chắc tôi không sao”, mà ở việc “tôi biết mình phải làm gì để không gặp rủi ro”.

Nguồn và ảnh: Sohu