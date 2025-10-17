3 bất thường sau khi uống bia rượu cho thấy gan, thận, dạ dày đã rơi vào "BẪY UNG THƯ"

Sau những cuộc nhậu, nhiều người chỉ quan tâm đến việc “say đến đâu” mà ít khi để ý phản ứng cơ thể sau đó. Thực tế, những thay đổi nhỏ sau khi uống bia rượu có thể là tín hiệu cảnh báo sớm cho thấy gan, thận, dạ dày đang bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu chủ quan, bạn đang tự đẩy mình vào “bẫy ung thư” lúc nào không hay.

3 bất thường sau khi uống bia rượu rất có thể là dấu hiệu ung thư

Đừng chủ quan với 3 dấu hiệu sau đây khi uống bia rượu, nhất là nếu nó xảy ra ngay cả khi chỉ uống ít hay lặp lại nhiều lần:

1. Mặt, tay chân sưng phù sau khi uống bia rượu

Nhiều người sau khi uống rượu thường thấy mặt đỏ hoặc phù nhẹ quanh mắt, thậm chí tay chân sưng lên. Đây không đơn giản là phản ứng bình thường. Khi gan và thận hoạt động kém, khả năng đào thải độc tố và nước ra khỏi cơ thể bị suy giảm, dẫn đến tích tụ dịch và phù nề. Nếu tình trạng này xuất hiện thường xuyên, rất có thể gan đã bị nhiễm mỡ, xơ hóa hoặc tổn thương do cồn.

Ảnh minh họa

Trong y học, gan là “nhà máy xử lý độc chất” của cơ thể. Uống bia rượu lâu dài khiến men gan tăng cao, tế bào gan chết dần. Khi chức năng gan suy giảm, chất độc không được chuyển hóa hết, tích tụ lâu ngày sẽ làm tăng nguy cơ ung thư gan. Người thường xuyên bị sưng phù sau uống rượu cần kiểm tra men gan và siêu âm gan định kỳ để phát hiện sớm bất thường.

2. Buồn nôn/nôn ói nặng kèm đau vùng thượng vị

Cảm giác buồn nôn, đầy hơi, ợ chua hoặc đau vùng bụng trên sau khi uống rượu là tín hiệu cho thấy dạ dày đã bị tổn thương. Rượu có khả năng bào mòn niêm mạc, khiến dạ dày bị viêm, loét và xuất huyết. Nếu cơn đau xuất hiện nhanh, kèm nôn ra máu hoặc phân đen, rất có thể tổn thương đã sâu.

Nghiên cứu của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ cho thấy, uống rượu thường xuyên làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày, đặc biệt ở người có tiền sử viêm loét hoặc nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori. Khi niêm mạc dạ dày bị phá hủy lặp đi lặp lại, tế bào phải liên tục tái tạo để bù đắp, dễ dẫn đến đột biến gen và hình thành tế bào ác tính. Nếu sau mỗi lần uống rượu, bạn thường buồn nôn hoặc đau bụng, hãy ngưng ngay và đi khám chuyên khoa tiêu hóa.

3. Tiểu ít, nước tiểu đậm màu hoặc có mùi lạ

Thận đóng vai trò lọc máu và thải độc, nhưng cồn là chất khiến thận phải làm việc quá tải. Sau khi uống bia rượu, nếu bạn thấy nước tiểu sẫm màu, có mùi lạ, hoặc lượng nước tiểu ít đi rõ rệt thì thận đang kêu cứu. Cồn làm mất nước và điện giải, khiến thận co mạch, giảm lưu lượng máu. Nếu kéo dài, tế bào thận bị viêm, xơ hóa và dần mất chức năng.

Các chuyên gia cảnh báo, người có thói quen uống rượu bia thường xuyên có nguy cơ cao mắc bệnh thận mạn tính và ung thư biểu mô tế bào thận. Đây là dạng ung thư tiến triển âm thầm, chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn. Một dấu hiệu khác cần lưu ý là bọng mắt sưng vào sáng hôm sau hoặc tiểu đêm nhiều lần - những biểu hiện sớm của tổn thương thận.

Ảnh minh họa

Lời khuyên bảo vệ gan, thận và dạ dày khỏi “bẫy ung thư” khi uống bia rượu

Cách tốt nhất là hạn chế bia rượu tối đa. Nếu bắt buộc phải uống, hãy ăn no trước, tránh để bụng rỗng vì lúc đó cồn hấp thu trực tiếp vào dạ dày và máu nhanh hơn. Uống nhiều nước lọc hoặc nước điện giải sau đó để giúp thải độc. Có thể bổ sung rau xanh, trái cây chứa vitamin C, E, polyphenol như cam, bưởi, cà rốt, cà chua để hỗ trợ gan chuyển hóa.

Ngoài ra, nên kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần, đặc biệt là xét nghiệm men gan, ure, creatinine và siêu âm ổ bụng. Những chỉ số này phản ánh sớm tình trạng gan thận trước khi bệnh chuyển nặng.

Ảnh minh họa

Rượu bia có thể mang lại cảm giác vui vẻ tức thời, nhưng lại là “liều thuốc độc chậm” nếu sử dụng lâu dài. Khi cơ thể đã phát tín hiệu bất thường, đừng xem nhẹ thì đó chính là lời cảnh báo gan, thận, dạ dày đang bị đe dọa và có thể rơi vào “bẫy ung thư” bất cứ lúc nào.