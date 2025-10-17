Mỹ cảnh báo khẩn 4 loại chảo gây ung thư, tổn thương thận

Theo thông tin từ FDA, ba thương hiệu Ấn Độ “Tiger White”, “Silver Horse” và “JK Vallabhdas” bị phát hiện có vấn đề. Trong đó gồm ba mẫu chảo phẳng (Kadai/Karahi) và một loại nồi nấu sữa (Milk Pan) , đều được sản xuất từ hợp kim nhôm tái chế . Vấn đề nằm ở chỗ, nếu kim loại tái chế không được xử lý đúng quy trình, chì và các kim loại nặng khác sẽ tồn dư , ngấm dần vào thức ăn mỗi lần nấu nướng.

Đặc biệt, trẻ em là nhóm bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất , vì chì có thể làm tổn thương hệ thần kinh, gây giảm trí nhớ, chậm phát triển và giảm chỉ số IQ .

Nấu ăn bằng nồi chứa chì nguy cơ “ăn độc” mỗi ngày

Các chuyên gia độc chất cảnh báo việc sử dụng nồi chảo có chứa chì trong thời gian dài sẽ gây ngộ độc chì mạn tính , biểu hiện qua nhiều cơ quan như:

- Tăng huyết áp;

- Tổn thương thận;

- Thoái hóa thần kinh;

- Ảnh hưởng khả năng sinh sản;

- Và thậm chí tăng nguy cơ ung thư .

Nếu ngộ độc chì xảy ra ở trẻ nhỏ, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều, não bộ bị ảnh hưởng trực tiếp , gây rối loạn hành vi, kém tập trung, giảm trí thông minh , thậm chí có thể dẫn đến rối loạn nhân cách khi trưởng thành .

Từng phát hiện nồi gang màu chứa kim loại nặng vượt chuẩn

Bác sĩ Nghiêm Tông Hải , Giám đốc Trung tâm độc chất lâm sàng thuộc Bệnh viện Trường Canh (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, trước đây từng có hai phần ba số mẫu nồi gang trên thị trường bị phát hiện chứa chì và cadimi (Cd) vượt mức an toàn, đặc biệt là những nồi gang nhiều màu sắc, sáng bóng, từng “gây sốt” một thời. Hiện nay, phần lớn các nhà sản xuất đã ngừng sử dụng kim loại nặng làm chất tạo màu , song người tiêu dùng vẫn cần thận trọng khi chọn mua.

Chọn nồi chảo an toàn, nhớ kỹ 3 nguyên tắc

- Kiểm tra nhãn kiểm định chất lượng : Hãy chỉ mua sản phẩm có tem chứng nhận kiểm định rõ ràng, từ thương hiệu uy tín. Không nên mua nồi chảo rẻ tiền, hàng trôi nổi trên mạng.

- Tránh sản phẩm có vết hàn : Theo bác sĩ Tưởng Thủ Sơn , chuyên khoa Thận học Bệnh viện Tân Quang (Đài Loan, Trung Quốc), chì trong mối hàn có thể tan chảy khi nấu nướng, ngấm trực tiếp vào thực phẩm . Vì vậy, nên chọn nồi liền khối, không hàn ghép .

- Không dùng sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc mất tem nhãn : Các sản phẩm không ghi rõ nơi sản xuất thường là điểm mù kiểm định , dễ chứa tạp chất hoặc kim loại nặng.

Không chỉ nồi chảo, chì còn ẩn trong nhiều vật dụng khác

Theo Trung tâm Quốc gia về độc chất môi trường (Đài Loan, Trung Quốc) , chì có thể xâm nhập vào cơ thể thông qua thực phẩm, nước uống, mỹ phẩm hoặc môi trường sống bị ô nhiễm. Khuyến nghị người dân nên áp dụng 6 thói quen tự bảo vệ sau:

- Tránh dùng mỹ phẩm, thuốc nhuộm tóc có chì.

- Sửa chữa lớp sơn cũ trong nhà , vì sơn chứa chì khi bong tróc sẽ sinh bụi độc.

- Kiểm tra đồ chơi trẻ em , loại bỏ sản phẩm từng bị thu hồi do chứa chì.

- Xả vòi nước 2-3 phút trước khi dùng , giúp giảm lượng chì trong nước máy.

- Không đốt nến trong phòng kín , vì một số tim nến có chì.

- Bổ sung sắt và canxi, hai khoáng chất giúp giảm hấp thu chì trong cơ thể.

Nguồn và ảnh: Aboluowang