Nam MC đầu tiên của Olympia: Con trai nhà thơ có tác phẩm được in trong SGK, bén duyên nghề dẫn từ khoảnh khắc "bị ép" lên sóng

Đường Lên Đỉnh Olympia từ lâu đã trở thành chương trình truyền hình trí tuệ quen thuộc với khán giả Việt Nam. Lên sóng từ năm 1999, chương trình không chỉ là sân chơi dành cho học sinh THPT trên khắp cả nước mà còn là nơi gieo mầm những ký ức tuổi học trò, gắn bó với nhiều thế hệ khán giả suốt hơn hai thập kỷ. Mỗi trận đấu leo núi đều đem lại cảm xúc hồi hộp, căng thẳng nhưng cũng đầy cảm hứng. Và một yếu tố quan trọng làm nên sức hút ấy chính là các MC – những người dẫn dắt, kết nối thí sinh với khán giả, mang đến sự cân bằng giữa trí tuệ và cảm xúc.

Ở mùa đầu tiên, Olympia được dẫn dắt bởi nhà báo Tạ Bích Loan - nữ MC gây ấn tượng với phong thái trí tuệ, điềm đạm và sắc sảo. Chính cô là người đặt nền móng cho cách dẫn dắt chuẩn mực, nghiêm túc nhưng vẫn đầy cảm xúc của chương trình. Thế nhưng, từ năm thứ hai, một sự thay đổi đáng chú ý đã diễn ra khi lần đầu tiên, khán giả được chứng kiến một gương mặt nam MC xuất hiện trên sân khấu Olympia. Và người ấy không ai khác chính là MC Lưu Minh Vũ.

Lưu Minh Vũ là một trong những nam MC đầu tiên cầm trịch chương trình.

Ở thời điểm đó, anh mang đến một màu sắc rất mới: trẻ trung, sôi nổi, lém lỉnh và giàu năng lượng. Khán giả còn nhớ mãi hình ảnh một MC không chỉ linh hoạt khi xử lý câu hỏi mà còn biết cách xua tan áp lực trong trường quay bằng sự hóm hỉnh và gần gũi của mình. Chính sự duyên dáng ấy đã giúp anh tạo nên dấu ấn riêng biệt, khiến mỗi trận leo núi không còn chỉ là một cuộc thi kiến thức căng thẳng, mà còn là những phút giây đầy cảm hứng.

Cho những ai chưa biết, Lưu Minh Vũ chính là con của nhà thơ Lưu Quang Vũ và nghệ sĩ Tố Uyên. Tuy xuất thân trong gia đình nghệ thuật, Lưu Minh Vũ không chọn con đường văn chương như cha hay nghệ thuật biểu diễn như mẹ, mà quyết tâm theo đuổi ngành báo chí - truyền hình. Anh tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 1992, rồi bước chân vào nghề báo với mong muốn tự khẳng định bản thân, không sống dưới cái bóng của bố mẹ.

Trở thành MC theo cách không ngờ

Thật ra, Lưu Minh Vũ ban đầu không hề có ý định trở thành MC. Anh chỉ tham gia công việc biên tập, trợ lý trường quay. Bước ngoặt xảy đến khi nhà báo Tạ Bích Loan tạo cơ hội để nam MC lên sân khấu và rồi Lưu Minh Vũ đã chinh phục được khán giả bằng tài năng của mình. Khoảnh khắc ấy mở ra hành trình cầm mic đầy duyên nợ của anh.

Có thể nói, Đường Lên Đỉnh Olympia chính là bước đệm quan trọng giúp Lưu Minh Vũ đến gần hơn với khán giả truyền hình cả nước. Sau Olympia, sự nghiệp của MC Lưu Minh Vũ tiếp tục mở rộng. Anh trở thành gương mặt quen thuộc qua gameshow Hãy Chọn Giá Đúng - một chương trình kinh điển của VTV. Với phong cách dí dỏm và gần gũi, anh cùng đồng nghiệp đã góp phần đưa Hãy Chọn Giá Đúng trở thành một trong những gameshow ăn khách và gắn bó bền lâu với nhiều khán giả.

Lưu Minh Vũ là MC quen mặt của chương trình Hãy Trọn Giá Đúng.

Hiện nay, Lưu Minh Vũ đang đảm nhận vai trò Phó trưởng Phòng Trò chơi và Gặp gỡ trên kênh truyền hình 1, thuộc Ban Sản xuất các Chương trình Giải trí của Đài truyền hình Việt Nam. Hành trình từ một chàng MC trẻ tuổi, lém lỉnh của Olympia đến một gương mặt kỳ cựu của VTV chính là minh chứng rõ ràng cho sự nỗ lực, đam mê và duyên nghề của anh.

Tổng hợp