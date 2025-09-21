Vụ phụ huynh rơi nước mắt nhìn phòng học của con, Sở GD&ĐT TPHCM chỉ đạo khẩn

Chiều 21/9, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM đã có cuộc trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, liên quan đến bài viết phản ánh về tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp tại một trường công lập trên địa bàn.

Theo vị này, trước khi vào năm học mới, Sở GD&ĐT đã có văn bản chỉ đạo quyết liệt, đề nghị các đơn vị rà soát, báo cáo tình hình cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Sau đó, Sở GD&ĐT đã tổng hợp danh sách các đơn vị để chỉ đạo giải quyết. Sau khi báo Tiền Phong phản ánh tình hình tại Trường Tiểu học Vĩnh Tân (phường Vĩnh Tân), Sở kiểm tra lại, đến nay trường hợp này vẫn chưa có báo cáo.

“Ngay sau khi báo Tiền Phong phản ánh, cấp trên đề nghị báo cáo, tôi lập tức gọi điện trao đổi với anh Lập, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tân và hiệu trưởng nhà trường để nghe báo cáo về vụ việc. Lãnh đạo phường thừa nhận cơ sở vật chất tại trường xuống cấp, đồng thời cho biết đã có kế hoạch sửa chữa, nhưng công tác đấu thầu cần có thời gian. Tôi đã đề nghị phường, trước mắt phải tạm ứng kinh phí, khẩn trương tu sửa để phụ huynh yên tâm, học sinh có nơi học tập tốt. Về lâu dài, phải tính toán xây mới thêm cơ sở, đáp ứng nhu cầu trong bối cảnh khu vực đông dân cư”- đại diện Sở GD&ĐT TPHCM cho biết.

Do học sinh đông, quá tải, nhà trường phải tận dụng bàn, ghế đã hư hỏng

Cũng theo đại diện Sở GD&ĐT TPHCM , sáng nay (21/9), dù là ngày nghỉ cuối tuần, song phường Vĩnh Tân và đơn vị liên quan đã nhanh chóng tổ chức họp để kịp thời lên phương án tu sửa lại cơ sở vật chất cho ngôi trường kể trên.

Trước đó báo Tiền Phong đã phản ánh, nhiều phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Tân xót xa khi nhìn thấy phòng học của con xuống cấp, bàn ghế cũ, mặt bàn bị bong tróc, chân bàn bị rỉ sét.

Hiện tại, số ghế ngồi của học sinh bị hư hỏng đã được đưa ra khỏi lớp để thay mới

Theo giải thích của Trường tiểu học Vĩnh Tân, việc sử dụng tạm thời số bàn ghế cũ (dùng từ năm 2003) và một số phòng học cũ (xây dựng từ năm 1997) là do năm học 2025-2026, sau khi sáp nhập xã, phường, số lượng học sinh của trường tăng đột biến với 240 học sinh, tương đương với 5 lớp học.

Trong khi đó hiện tại trường mới chỉ có 25 phòng học cho tất cả các khối từ lớp 1 đến lớp 5. Do số học sinh tăng cao, nhà trường phải sắp xếp sĩ số các lớp lên đến 50 học sinh/lớp (quy định không quá 35 học sinh/lớp) nhưng vẫn thiếu phòng học. Do đó, nhà trường phải tạm thời sử dụng số bàn ghế cũ và 5 phòng học ở 2 dãy nhà cũ.

Nhà trường đã báo cáo UBND phường Vĩnh Tân và ngay sau đó đã được phê duyệt mua sắm 100 bộ bàn ghế mới để bổ sung, thay thế bàn ghế cũ. Thời gian tới, sau khi thực hiện đấu thầu, nhà trường sẽ trang bị đầy đủ ghế mới.