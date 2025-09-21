"Cả lớp chỉ có con chị làm sai bài Toán này" - Phụ huynh đang bức xúc, nghe giải thích của cô giáo lập tức tẽn tò!

Cha mẹ có trình độ học vấn càng cao thì khi kèm con làm bài tập ở bậc tiểu học lại càng dễ rơi vào “cái bẫy”. Kết luận có vẻ mâu thuẫn này thực ra lại là một sự thật hiển nhiên. Nhiều phụ huynh có học vấn cao thường rơi vào lối suy nghĩ cố hữu: cho rằng kiến thức mình từng học đủ để giúp con giải quyết các bài tập tiểu học.

Thế nhưng, cái “tự tin rằng mình từng biết hết” ấy lại vô tình trở thành rào cản lớn nhất khi dạy con. Lấy ví dụ môn Toán tiểu học: ngày nay, việc học toán không chỉ dừng lại ở “tính đúng kết quả” mà đã chuyển hướng sang bồi dưỡng “tư duy toán học”. Đề bài được thiết kế gần gũi hơn với đời sống thực tế và nhấn mạnh việc kiểm tra quá trình tư duy, điều này khiến không ít phụ huynh có học vấn cao bị “ngã ngựa” khi kèm con học.

Bài Toán tiểu học gây tranh cãi

Bài toán 11 - 4 = 7 bị gạch chéo, phụ huynh chất vấn rồi chết lặng

Một bài toán tiểu học thoạt nhìn đơn giản nhưng lại ẩn chứa điều bất ngờ. Gần đây, một phụ huynh có con học lớp 3 ở Trung Quốc đã gặp phải tình huống khó xử: Đề bài hỏi – trong lớp có 11 bóng đèn, nếu tắt đi 4 bóng, hỏi còn lại bao nhiêu bóng?

Đứa trẻ nhanh chóng viết phép tính: 11 - 4 = 7. Kết quả bị cô giáo gạch đỏ. Người mẹ thấy vậy rất khó hiểu, kiên quyết cho rằng đáp án rõ ràng là 7, chắc chắn cô giáo đã chấm sai. Mang theo thắc mắc và chút bực dọc, chị tìm gặp cô để chất vấn.

Không ngờ câu trả lời của cô giáo khiến chị sững người: “Cả lớp chỉ có con chị làm sai thôi.” Rồi cô hỏi ngược lại: “Số bóng đèn có giảm đi vì tắt đi không?” Câu hỏi ấy khiến người mẹ bừng tỉnh.

Chị mới nhận ra, đề bài không hề kiểm tra phép trừ đơn thuần, mà là khả năng vận dụng kiến thức đời sống. Dù đèn sáng hay tắt, số bóng đèn trong lớp vẫn là 11, trạng thái bật/tắt không làm số lượng thay đổi.

Phụ huynh đã bỏ qua ý nghĩa mới và yêu cầu mới của đề bài, chỉ chú ý đến phép tính bề ngoài, nên mới rơi vào chiếc “bẫy” mà người ra đề cố tình đặt ra. Thực tế, chuyện cha mẹ làm sai bài tiểu học vì một chút lơ là khi kèm con học không hề hiếm gặp.

Ngày nay, toán tiểu học không còn dừng lại ở những phép tính cơ bản, mà tập trung hơn vào việc rèn luyện khả năng tư duy logic và kỹ năng vận dụng thực tế. Nhiều đề toán nhìn qua rất đơn giản, nhưng thực chất ẩn chứa sự đánh giá toàn diện về khả năng quan sát, hiểu biết và sự linh hoạt trong tư duy của học sinh.

Chính vì vậy trong quá trình kèm con học, phụ huynh cần chú ý nhiều hơn.