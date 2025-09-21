5 thứ người EQ thấp hay "share" trên MXH

Trên mạng xã hội, mỗi ngày chúng ta tiếp xúc với vô vàn thông tin: hình ảnh đẹp, video vui nhộn, status dài hay những tin tức nóng hổi. Tuy nhiên, không phải ai cũng phản ứng giống nhau trước những nội dung này. Có những người, khi cảm xúc chi phối quá nhiều, họ sẽ bấm share ngay mà không suy nghĩ kỹ. Những người có EQ thấp thường rơi vào thói quen này. Dưới đây là năm kiểu nội dung khiến họ khó lòng cưỡng lại:

1. Drama đời tư của người nổi tiếng

Chỉ một câu nói, một bức ảnh hay một clip bị rò rỉ, họ thấy cần chia sẻ ngay. Cảm giác nắm bắt thông tin nóng hổi và muốn thể hiện “hiểu biết” trước mọi người thường khiến họ hành động theo phản xạ. Họ ít khi nghĩ về quyền riêng tư của người khác hay những hệ quả có thể xảy ra.

2. Các bài đăng thông tin không kiểm chứng

Người EQ thấp thường dễ bị cuốn vào các tin tức chưa được xác minh. Họ chia sẻ vì tò mò, vì muốn mọi người cùng biết thông tin nóng hổi, mà không nhận ra việc này có thể lan truyền tin sai lệch và gây hiểu nhầm. Thói quen này thể hiện sự thiếu kiểm soát cảm xúc trước thông tin.

3. Clip động vật đáng yêu

Một chú mèo nghịch ngợm hay một chú chó làm trò ngốc nghếch cũng đủ khiến họ bấm share. Cảm giác dễ thương kích thích não bộ, tạo ra niềm vui tức thì. Hành động này phản ánh việc chia sẻ theo cảm xúc nhất thời, không cân nhắc hay chọn lọc thông tin.

4. Câu nói “dạy đời”, khịa người khác

Những comment, status hoặc video chứa lời khuyên cứng nhắc, mỉa mai hay châm biếm người khác thường khiến họ chia sẻ ngay. Họ cảm thấy thú vị, thấy đúng với suy nghĩ của bản thân, nhưng hành vi này thường không xuất phát từ thiện ý hay giúp đỡ ai mà chỉ phản ánh cách họ phản ứng theo cảm xúc tiêu cực hoặc thích tạo sự chú ý.

5. Trào lưu, meme hoặc thử thách đang hot

Khi trend mới xuất hiện, họ gần như không thể bỏ qua. Cảm giác “không tham gia là lạc hậu” khiến họ trở thành những “cỗ máy share” tự động. Họ ít khi dừng lại để đánh giá nội dung có phù hợp hay có thể gây hại không, miễn là nó vui và phổ biến.

Nhìn chung, việc bấm share những nội dung này không hoàn toàn xấu, nhưng phản ánh cách cảm xúc chi phối hành vi trên mạng. Người EQ thấp thường hành động theo phản xạ cảm xúc, chưa kịp suy nghĩ hay cân nhắc hậu quả. Hiểu được điều này giúp mọi người nhận ra cách kiểm soát bản thân trên mạng xã hội, đồng thời nhắc nhở rằng trước khi share một bài viết hay clip, hãy dành một giây để tự hỏi: “Mình chia sẻ vì lý do gì?”, có thể đó là sự khác biệt giữa mạng xã hội trở thành nơi kết nối và nơi lan truyền cảm xúc bồng bột.