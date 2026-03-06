Nam diễn viên gen Z đẹp nức tiếng kết hôn đột ngột với đại mỹ nhân hơn 10 tuổi, làm "phi công trẻ lái máy bay"

Chiều 5/3, tờ Yahoo News đưa tin, nam diễn viên đình đám Nhật Bản Takizawa Ryo đã đột ngột kết hôn với mỹ nhân Kido Risa hơn anh tận 10 tuổi ngay khi rời khỏi công ty quản lý cũ sau thời gian dài gắn bó. Theo nguồn tin, Kido Risa hiện đang làm biên kịch, cô cũng đã trải qua nhiều công việc khác nhau như trợ lý luật sư hay làm ở bộ phận quan hệ công chúng cho doanh nghiệp. Người đẹp sinh năm 1988 từng gây chú ý khi tham gia show hẹn hò ăn khách ở Nhật Bản mang tên The Bachelor Japan mùa 2 cách đây 8 năm. Tại thời điểm đó, Kido Risa đã 30 tuổi và nhận được nhiều tình cảm từ khán giả nhờ vẻ đẹp mặn mà cùng sự thông minh, khéo léo của 1 người phụ nữ trưởng thành.

Truyền thông Nhật cũng hé lộ thêm nhiều thông tin đáng chú ý trong câu chuyện tình giữa Takizawa Ryo và bà xã hơn 10 tuổi. Được biết, cặp đôi gặp gỡ thông qua bạn bè chung tại 1 quán bar ở Tokyo hồi cuối năm 2024. Khi ấy, Risa và Ryo đã nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn và trò chuyện suốt đêm cho đến tận sáng sớm ngày hôm sau. Nguồn tin thân cận cho biết điều kết nối cặp đôi lại với nhau chính là niềm yêu thích đặc biệt với các món ăn Trung Quốc bình dân. Cặp đôi đã hẹn hò trong khoảng 1 năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân và tổ chức lễ cưới vào đầu năm nay.

Takizawa Ryo đột ngột kết hôn với mỹ nhân Kido Risa ngay khi rời khỏi công ty quản lý cũ. Ảnh: Koreaboo

Trên trang cá nhân, tài tử Takizawa Ryo cũng đã dành cho bà xã hơn 10 tuổi nhiều lời “có cánh”: “Dù là chuyện cá nhân nhưng tôi vẫn xin phép được thông báo với tất cả mọi người rằng tôi đã đi đến quyết định kết hôn với người phụ nữ hẹn hò cùng mình trong thời gian qua. Bà xã là người vô cùng đáng tin cậy, trong thời gian dài đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ tôi - 1 người còn nhiều thiếu sót và chưa hoàn toàn trưởng thành”.

Chuyện tình yêu của cặp đôi Takizawa Ryo - Kido Risa nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng. Ảnh: X

Takizawa Ryo sinh năm 1998, là 1 trong những nam diễn viên gen Z đẹp nức tiếng tại làng giải trí Nhật Bản. Anh là nam nghệ sĩ vô cùng đa năng, hoạt động ở Jbiz trong nhiều lĩnh vực. Nam ngôi sao không chỉ tỏa sáng trên màn ảnh nhỏ mà còn ghi dấu ấn trên sân khấu kịch và từng phát hành cả album ca nhạc.

Anh chính thức ra mắt showbiz vào năm 2008 khi vừa tròn 10 tuổi với vai diễn Simba lúc nhỏ qua vở kịch sân khấu mang tên Vua Sư Tử. Tới năm 2024, tên tuổi của Ryo vươn lên tầm cao mới sau khi góp mặt trong tác phẩm ăn khách Kamen Rider Gavv.

Năm ngoái, Ryo còn có vinh dự được chọn vào danh sách “Yahoo! Search Awards 2025” ở Hạng mục Nhân vật đột phá sau những nỗ lực hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ của bản thân.

Takizawa Ryo là nam diễn viên gen Z đẹp nức tiếng ở làng giải trí xứ sở mặt trời mọc. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo