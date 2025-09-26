Ngày 25/9, ca sĩ JayKii tổ chức họp báo ra mắt album Tan Tương Tư - album âm nhạc đầu tay sau 8 năm hoạt động nghệ thuật. Từng ghi dấu ấn với loạt hit Chiều Hôm Ấy, Đừng Như Thói Quen… album lần này được xem là cột mốc trở lại đầy tâm huyết của nam ca sĩ sau thời gian dài vắng bóng.

Tại sự kiện, MC NICKY tiết lộ một chi tiết thú vị rằng chính bà xã Mai Anh là “phú bà” đầu tư kinh phí thực hiện album. Tuy nhiên, Mai Anh cho biết cô chỉ góp một cây vàng, phần lớn kinh phí vẫn đến từ JayKii và công ty sản xuất. Cô chia s ẻ: “Khi quyết định đầu tư vào album này, em thấy hay thì góp thôi, cũng chỉ một phần nhỏ chứ em không có nhiều tiền lắm đâu.” Đặc biệt, Mai Anh còn bật mí nội dung của album “thực ra album này của chồng em là toàn bộ viết cho người yêu cũ” và bày tỏ sự ghen tỵ khi JayKii dành cả album cho người cũ, trong khi với cô chỉ có một ca khúc.

Đồng thời, Mai Anh cho biết mình đã phải thúc đẩy rất nhiều để sản phẩm sớm hoàn thành: “Ngày nào chồng em cũng ngồi trong phòng thu suốt mấy tháng trời. Thật ra em phải thúc nhiều thì album này mới có mặt ở đây. ”, vậy nên cô hy vọng khán giả có thể dành tình cảm thật nhiều cho album Tan Tương Tư cũng như sự trở lại lần này của JayKii.

Về phía JayKii, nam ca sĩ cũng nhân dịp này gửi lời cảm ơn vợ : "Mai Anh luôn theo sát tôi như hình với bóng. Những việc nhỏ nhất trong sinh hoạt, vợ đều nhắc tôi. Chúng tôi như hai thái cực trái ngược”. Có một thời gian, anh bị mất lửa nghề vì một hội chứng kỳ lạ: cứ nghe nhạc là đau đầu. Nhờ có Mai Anh cũng như khán giả nhắc nhở, động viên, nam ca sĩ đã thay đổi và trở nên tích cực hơn.

Album Tan Tương Tư gồm 8 ca khúc ballad nhẹ nhàng nhưng chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc, mở ra “thước phim buồn” trước khi anh gặp được vợ - người mẫu Mai Anh. Thước phim bắt đầu với Mùa Đông Năm Ấy, ca khúc tiếp nối hit Chiều Hôm Ấy làm nên tên tuổi của JayKii. Tiếp đó là cảm xúc khi nhìn nhận những góc tiêu cực trong tình yêu của chính bản thân với Ai Rồi Cũng Khác. Tới Chuyện Hai Ta, JayKii cho thấy sự chấp nhận và bắt đầu đón nhận sự chia ly trong tình yêu là điều “tất lẽ dĩ ngẫu”. Bài hát gây ấn tượng với tiết tấu thú vị, khắc hoạ một nỗi buồn sâu sắc nhưng không quá nặng nề.

Dù vậy, sự trở lại của JayKii lần này chưa thật sự tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong bối cảnh thị trường nhạc Việt đầy cạnh tranh. Việc vắng bóng nhiều năm khiến tên tuổi JayKii phần nào bị lu mờ đối với công chúng, nhất là khi lớp nghệ sĩ trẻ liên tục xuất hiện với phong cách mới và chiến lược truyền thông rầm rộ. Album Tan Tương Tư , dù được đầu tư nhiều tâm huyết, vẫn chưa đủ để tạo nên cú hích lớn hay bùng nổ cho tên tuổi của nam ca sĩ.

Tuy nhiên, JayKii cũng chia sẻ bản thân thoải mái về mặt tinh thần trong lần trở lại này, nam ca sĩ không đặt nặng việc phải đạt thành tích hay thứ hạng: “Tôi đang có những điều quý giá như gia đình, đồng nghiệp và khán giả nên chỉ cần họ vẫn ở đây, tôi vẫn sẽ hát. Nếu may mắn được khán giả yêu thương, tôi càng biết ơn".

JayKii tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và lần đầu được khán giả biết đến khi tham gia Vietnam Idol 2013. Anh theo đuổi dòng nhạc ballad, pop và ghi dấu ấn với loạt ca khúc Chiều Hôm Ấy, Đừng Như Thói Quen, Vài Tháng Sau, Càng Lớn Càng Cô Đơn, Yếu Đuối Ai Xem… Ngoài âm nhạc, chuyện tình của anh và bà xã Mai Anh cũng nhận nhiều sự quan tâm sau khi nên duyên từ chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ.