Ngày 25/9, ca sĩ JayKii tổ chức họp báo ra mắt album Tan Tương Tư - album đầu tay sau 8 năm hoạt động nghệ thuật. Đây không chỉ là một cột mốc mới, mà còn là lời hồi đáp dành cho những khán giả đã kiên nhẫn chờ đợi anh trong suốt quãng thời gian dài “mất hút” khỏi showbiz. Nhắc đến JayKii, nhiều người sẽ có ấn tượng với những bản ballad từng phủ sóng như Chiều Hôm Ấy, Đừng Như Thói Quen hay Càng Lớn Càng Cô Đơn.

Năm 2017 - 2018, JayKii gần như trở thành gương mặt trẻ nổi bật của nhạc Việt. Thế nhưng, khi đang trên đà phát triển, nam ca sĩ lại bất ngờ “chững” lại, ít ra nhạc hơn, dù có comeback cũng không còn tiếng vang.

JayKii tổ chức họp báo ra mắt album Tan Tương Tư

JayKii và Trương Hoàng Mai Anh

Tại họp báo, JayKii lần đầu chia sẻ lý do thật sự cho quãng thời gian “lặn mất tăm”. Anh thừa nhận có giai đoạn mất đi sự nhiệt huyết, không rõ bản thân muốn gì và cần gì. Dù vẫn phát hành một vài ca khúc rải rác từ năm 2021 đến 2023, song các sản phẩm đều không tạo được dấu ấn lớn, khiến tên tuổi dần mờ nhạt giữa thị trường Vpop biến động nhanh chóng. Thời gian đó, JayKii dành phần lớn cho gia đình nhỏ sau khi kết hôn cùng hotgirl Trương Hoàng Mai Anh năm 2023 và có con đầu lòng.

JayKii lần đầu chia sẻ lý do thật sự cho quãng thời gian “lặn mất tăm”

Khoảnh khắc thôi thúc anh quay trở lại bất ngờ xuất hiện trong một chuyến đi Đà Lạt. Tại quán quen của vợ chồng, nhân viên ở đây nhận ra JayKii và lập tức mở nhạc của anh, thậm chí còn hỏi khi nào anh ra sản phẩm mới. Những câu nói rằng “nhạc của anh gắn liền với thanh xuân, là bạn đồng hành khi tan vỡ” đã khiến nam ca sĩ trăn trở. Anh thừa nhận từng nghĩ khán giả đã quên mất mình, để rồi chính sự chân thành từ người hâm mộ đã như liều thuốc chữa lành, thắp lại ngọn lửa sáng tác và ca hát.

JayKii trình diễn live Chiều Hôm Ấy

Trong họp báo, JayKii trình diễn live Chiều Hôm Ấy - bản hit mở ra con đường sự nghiệp của anh. Giọng hát sau nhiều năm không hề thụt lùi, trái lại còn được trau dồi, có chiều sâu và sự từng trải rõ rệt. Cách xử lý tinh tế, đầy cảm xúc giúp JayKii chứng minh năng lực thật sự sau nhiều năm im ắng. Với album Tan Tương Tư, khán giả nhận thấy rõ một JayKii trưởng thành, chỉn chu, nhiều trải nghiệm hơn.

JayKii muốn tự tay phá bỏ rào cản để trở lại với đúng bản chất của mình - một người làm nhạc còn rất nhiều khán giả mong chờ

JayKii thẳng thắn thừa nhận, nếu như những ca khúc trong album đều nói về chuyện chia ly đôi lứa thì với anh, đó cũng là câu chuyện giữa mình và khán giả. “Bức tường” cách trở trong nhiều năm qua là do chính anh dựng nên, và lần này, JayKii muốn tự tay phá bỏ để trở lại với đúng bản chất của mình - một người làm nhạc còn rất nhiều khán giả mong chờ.

Nhiều người đã quên mất Vbiz từng có nam ca sĩ giọng hay, hát tốt như JayKii

JayKii xuất thân từ Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, lần đầu được khán giả biết đến khi tham gia Vietnam Idol 2013. Đang được đà sự nghiệp với nhiều hit ballad, nhưng những năm gần đây JayKii chững lại, ít ra nhạc. Mỗi lần comeback nhỏ giọt của anh từ năm 2021 - 2023 đều không mấy gây tiếng vang. Với sự biến đổi của thị trường, nhiều người đã quên mất Vbiz từng có nam ca sĩ giọng hay, hát tốt như JayKii. Sự vắng bóng này khiến fan cảm thấy tiếc nuối cho nam ca sĩ.

đìnheđìnhe

Bên cạnh luôn có Trương Hoàng Mai Anh đồng hành

Sau nhiều năm hoạt động, câu hỏi lớn đặt ra là: giọng hát hay, có hit, vậy tại sao JayKii mãi chưa thể bật lên như những đồng nghiệp cùng thời? Tan Tương Tư chính là nỗ lực để anh lấy lại năng lượng hoạt động.