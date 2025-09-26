Sáng 21/9, lịch sử nhạc Việt một lần nữa được thiết lập lại nhờ chiến thắng của Đức Phúc tại Intervision 2025. Được Nga tái khởi động sau hơn 40 năm gián đoạn, cuộc thi này mở ra một sân chơi ca nhạc quy mô toàn cầu, chắp cầu nối văn hóa - nghệ thuật giữa các quốc gia với nhau. Giữa hàng chục “ngựa chiến” tài năng, việc Đức Phúc nâng cúp pha lê với tiết mục Phù Đổng Thiên Vương mang tầm quan trọng lớn cho nền âm nhạc Việt, mở đường cho nhiều cơ hội cho nghệ sĩ nước nhà.

Dù vậy, không phải ai cũng hiểu cách tính điểm do BTC đặt ra và đã mang về cho Việt Nam ngôi vô địch quốc tế. Việc bỏ phiếu của ban giám khảo tại cuộc thi Intervision sẽ sử dụng hệ thống xếp hạng do nhà toán học Fuad Aleskerov phát triển. Hệ thống này chuyển đổi thứ hạng của thí sinh thành điểm để xác định người chiến thắng một cách khách quan và công bằng. Tất cả thành viên ban giám khảo - tương ứng với 23 quốc gia - phải xếp hạng thí sinh từ cao nhất tới thấp nhất, theo thứ tự ưu tiên của mình. Hệ thống của chương trình sẽ xử lý dữ liệu và chuyển đổi bảng xếp hạng này thành điểm

Có thể nói cách tính điểm này khác biệt so với cách cho điểm tuyệt đối (10, 9, 8…) thường thấy. Không ai có quyền cho “0 điểm” hay điểm tuyệt đối, mà chỉ sắp xếp vị trí. Điều này bảo đảm rằng một giám khảo riêng lẻ không thể “nâng” hoặc “dìm” một thí sinh quá mức, bởi kết quả cuối cùng chỉ phản ánh thứ hạng trung bình sau khi cân đối từ nhiều quốc gia.

Sau khi hoàn thành xong hết phần thi, 23 thí sinh tựu chung trên sân khấu chính để cùng chờ đợi bảng điểm từ hội đồng ban giám khảo. 10 thí sinh được xếp hạng cao nhất bởi mỗi giám khảo sẽ lần lượt xuất hiện trên màn hình lớn. Trung bình số điểm thấp nhất được quy đổi sẽ là 12-13 điểm ở vị trí top 10, đồng thời 29 là số điểm “kịch khung”.

Màn chấm điểm kịch tính tại Intervision 2025

Đức Phúc có khởi đầu khá thuận lợi: từ top 7 bảng tổng nhảy vọt lên hạng nhất với 143 điểm ngay sau khi được giám khảo Qatar xếp vị trí thứ nhất. Tiếp đó, Đức Phúc hiển nhiên chiếm trọn tình cảm của hội đồng chấm thi khi anh chàng có mặt trong top 10 tới 18 lần trong số 23 lần xếp hạng - gần như áp đảo toàn bộ thí sinh khác.

Càng về cuối, thứ hạng của Đức Phúc có biến động nhẹ khi anh liên tục so kè với đối thủ lớn là nam ca sĩ Yryskeldi Osmonkulov đến từ Kyrgyzstan. Cả hai thay phiên nhau nắm giữ vị trí số 1. Bên cạnh đó, đại diện Belarus - người đẹp tóc vàng Olga Shlyager - cũng gây chú ý khi nhận được tới 4 lượt bình chọn cao nhất, nhưng cuối cùng chỉ dừng ở hạng 6 chung cuộc.

Nam ca sĩ Yryskeldi Osmonkulov và Đức Phúc thay phiên nhau giữ vị trí đầu bảng

Dù Yryskeldi ghi điểm nhờ thường xuyên góp mặt trong top 10, anh chỉ 2 lần vươn lên vị trí đầu bảng. Ngược lại, Đức Phúc không chỉ có tới 18 lần hiện diện trong top 10, mà còn lập kỷ lục với 7 lần dẫn đầu. Kết quả, anh xuất sắc giành 422 điểm, bỏ xa Á quân đến từ Kyrgyzstan (373 điểm). Chiến thắng này không chỉ mang về cho Đức Phúc chiếc cúp pha lê danh giá mà còn kèm phần thưởng trị giá 30 triệu ruble (gần 9 tỷ đồng).

Đức Phúc không chỉ có tới 18 lần hiện diện trong top 10, mà còn lập kỷ lục với 7 lần dẫn đầu

Người hâm mộ không khỏi tự hào khi Đức Phúc không giấu nổi sự bất ngờ, xen lẫn niềm vui khi có được tình cảm của hội đồng ban giám khảo nhiều như vậy. Các thí sinh thì luôn tươi cười, trao cái ôm và tương tác vui vẻ với nam ca sĩ - tất cả đều giữ tinh thần thoải mái và trải nghiệm là chính.