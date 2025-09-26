Ngày 25/09, ca sĩ Vy Oanh tổ chức buổi họp báo ra mắt album Ảo Ảnh, đánh dấu sự trở lại làng nhạc Việt. Đây không chỉ là sản phẩm âm nhạc đơn thuần mà còn là lời khẳng định của nữ ca sĩ về sự nghiêm túc, bền bỉ với con đường nghệ thuật, vừa thỏa mãn khán giả vừa mang tính cá nhân sâu sắc. Trong sự kiện, Vy Oanh lần lượt trình diễn các ca khúc mới và trò chuyện cởi mở về hành trình, lý do lựa chọn thời điểm trở lại sau quãng thời gian dài tập trung chăm sóc gia đình.

Ca sĩ Vy Oanh tổ chức buổi họp báo ra mắt album Ảo Ảnh, hát ca khúc mới trước các khách mời

Cô bày tỏ: “Gần 20 năm làm nghệ thuật, dù có khoảng thời gian tôi phải dành nhiều hơn cho gia đình nhỏ, hay cả khi khó khăn nhất, đam mê nghệ thuật trong tôi vẫn luôn đong đầy. Nhiều người cho rằng phụ nữ ở nhà thì nên an phận lo cho cuộc sống con cái, gia đình và việc đến đâu cũng rất khó có thành tựu đo lường. Thật ra tôi đã tự hai và bây giờ tôi trở lại với tâm thế thoải mái, tôi đang hát cho chính mình và cho những ai cùng nhịp đập âm nhạc. Với tôi, mỗi ngày trôi qua khi cần hoàn thiện về phần chất hơn về chính mình, chạy đua với bản thân mình chứ không phải ai khác.”

Vy Oanh nói về việc bản thân vướng drama

Nữ ca sĩ đã thoáng “sượng trân” vài giây, sau đó nhẹ nhàng đính chính

Khoảnh khắc đáng chú ý nhất trong buổi họp báo là khi MC giới thiệu Vy Oanh là ca sĩ “sạch scandal”, không vướng vào thị phi. Nữ ca sĩ đã thoáng “sượng trân” vài giây, sau đó nhẹ nhàng đính chính. Cô thẳng thắn bộc bạch: “Anh nói sao mà em thấy mọi người hơi cấn... Em chủ động không tìm drama mà drama làm như thích em hay sao á. Em chỉ muốn đóng góp những sản phẩm âm nhạc cho những người đồng cảm với mình, cho cộng đồng.” Phát ngôn này gây chú ý.

Vy Oanh bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp từ năm 2008

Vy Oanh bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp từ năm 2008. Với giọng hát ngọt ngào, trong trẻo, cô ghi dấu ấn qua loạt ca khúc ballad dễ nghe, dễ chạm cảm xúc. Những bản hit đình đám như Đồng Xanh, Fly được đầu tư hoành tráng, bên cạnh đó còn có Để Cho Em Khóc, Về Với Cô Đơn, Em Rất Nhớ Anh… đã giúp Vy Oanh khẳng định chỗ đứng trong Vpop.

Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của cô không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Ngoài các hoạt động chuyên môn, Vy Oanh từng vướng phải không ít ồn ào đời tư. Trong đó, câu chuyện bị tố “người thứ ba” từng gây xôn xao, dù sau đó chồng cô đã công khai lên tiếng bênh vực.

Con đường nghệ thuật của cô không phải lúc nào cũng suôn sẻ

Một trong những vụ việc ồn ào nhất liên quan đến Vy Oanh là màn đối đầu với Hoa hậu Thu Hoài vào năm 2021. Cụ thể, Thu Hoài từng livestream tố Vy Oanh thiếu chuyên nghiệp, hét giá cát-xê cao nhưng lại làm việc thiếu trách nhiệm. Không dừng lại ở đó, Vy Oanh còn bị cho là đứng sau tin đồn Thu Hoài “chơi xấu” 1 đồng nghiệp. Trước loạt cáo buộc này, Vy Oanh đã phản ứng gay gắt, phủ nhận toàn bộ và tuyên bố sẽ khởi kiện. Vụ việc kéo dài nhiều tháng và khiến tên tuổi của cả hai phủ sóng dày đặc trên truyền thông.

Vy Oanh muốn khẳng định rằng âm nhạc vẫn là lựa chọn duy nhất để cô gắn bó và cống hiến

Trở lại lần này với album Ảo Ảnh, Vy Oanh muốn khẳng định rằng âm nhạc vẫn là lựa chọn duy nhất để cô gắn bó và cống hiến.