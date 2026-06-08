Nam ca sĩ đẹp trai đến mức đổi màu tóc 10 triệu người chao đảo, nổi tiếng cả thành phố chào đón về nhà

Mỹ nam mới nổi phủ sóng khắp cõi mạng với nhan sắc như xé truyện bước ra.

Chỉ một lần đổi màu tóc cũng đủ khiến mạng xã hội dậy sóng, đó là sức hút mà James - anh cả của CORTIS đang sở hữu ở thời điểm hiện tại. Xuất hiện tại Weverse Con 2026 với mái tóc bạch kim mới nhuộm, nam idol nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mọi nền tảng. Loạt ảnh sân khấu được người hâm mộ chia sẻ với tốc độ chóng mặt, kéo theo hàng nghìn bài đăng bàn luận về diện mạo mới của mỹ nam sinh năm 2005.

James và visual gây sốt ở Weverse Con 2026

Mái tóc bạch kim giúp các đường nét vốn đã nổi bật của James càng trở nên sắc nét hơn. Trên sân khấu, nam idol gây chú ý với gương mặt nhỏ, sống mũi cao, đường quai hàm rõ nét và làn da trắng sáng gần như phát quang dưới ánh đèn. Trong nhiều khoảnh khắc cận cảnh, visual của James được ví như nhân vật bước ra từ truyện tranh với tỷ lệ gương mặt cân đối cùng thần thái lạnh lùng nhưng cuốn hút.

Visual nét căng như nhân vật truyện tranh của James (CORTIS):

Đặc biệt, màu tóc sáng khiến đôi mắt và đường nét khuôn mặt của James trở thành tâm điểm. Những bức ảnh chụp cận mặt nhanh chóng lan truyền trên X, TikTok và các diễn đàn Kpop. Không ít người hâm mộ nhận xét James là một trong những idol hiếm hoi có thể liên tục thay đổi màu tóc nhưng vẫn giữ được khí chất riêng, thậm chí mỗi lần đổi màu lại tạo ra một "cơn sốt visual" mới.

Sức hút này không phải điều quá bất ngờ với những người theo dõi CORTIS từ những ngày đầu. James hiện được xem là một trong những thành viên hút fan mạnh nhất nhóm, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên phạm vi toàn cầu nhờ sự kết hợp giữa tài năng, ngoại hình và câu chuyện phát triển sự nghiệp đặc biệt.

Khoảng thời gian thực tập kéo dài nhiều năm giúp James tích lũy nền tảng kỹ năng vững chắc

Tên thật của James là Triệu Vũ Phàm (Chao Yu-fan/James Jinjantarawong), sinh ngày 14/10/2005. Nam idol mang hai dòng máu Thái Lan - Đài Loan (Trung Quốc), sinh ra tại Hong Kong và lớn lên ở Đài Bắc trước khi sang Hàn Quốc theo đuổi con đường thần tượng.

Trước khi ra mắt cùng CORTIS vào tháng 8/2025, James đã là gương mặt quen thuộc với cộng đồng người hâm mộ HYBE. Anh từng là thành viên chủ chốt của dự án Trainee A thuộc Big Hit Music trong giai đoạn 2021 - 2022. Khoảng thời gian thực tập kéo dài nhiều năm giúp James tích lũy nền tảng kỹ năng vững chắc. Nam idol từng xuất hiện với vai trò vũ công phụ họa trong sân khấu quảng bá Seven của Jung Kook (BTS), cho thấy tiềm năng đã được công ty đánh giá cao từ rất sớm.

James còn được đánh giá là một idol toàn năng

Không chỉ nổi bật về ngoại hình, James còn được đánh giá là một idol toàn năng. Anh đảm nhận đồng thời vị trí Main Dancer, Rapper và Vocalist trong CORTIS. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ còn có khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc và biên đạo. Khả năng sử dụng thành thạo bốn ngôn ngữ gồm tiếng Trung, tiếng Thái, tiếng Hàn và tiếng Anh cũng giúp nam idol trở thành một trong những gương mặt có tiềm năng phát triển quốc tế nổi bật nhất thế hệ mới.

Bên cạnh âm nhạc, James còn từng theo đuổi nhiều bộ môn thể thao và nghệ thuật vận động như khúc côn cầu trên băng, taekwondo và breakdance. Chính nền tảng này góp phần tạo nên khả năng trình diễn giàu năng lượng, kiểm soát sân khấu tốt và phong cách biểu diễn linh hoạt của anh hiện nay.

Phong thái high fashion của James

Tuy nhiên, điều khiến James liên tục trở thành chủ đề được bàn luận vẫn là nhan sắc. Truyền thông và người hâm mộ thường dành cho anh những mỹ từ như "đẹp như tượng tạc" hay "xé truyện bước ra". Trong thời đại mà visual là một trong những yếu tố quan trọng giúp idol mở rộng sức ảnh hưởng, James đang chứng minh anh sở hữu lợi thế đặc biệt.

Chùm ảnh từng viral của James:

Danh tiếng của mỹ nam nhà CORTIS tăng trưởng với tốc độ khiến nhiều người bất ngờ. Cuối năm 2025, khi CORTIS tới Đài Loan (Trung Quốc) tham dự lễ trao giải AAA ngày 6/12, nhóm mới chỉ debut được khoảng 4 tháng. Thế nhưng sự xuất hiện của James tại quê nhà đã tạo nên khung cảnh được nhiều người ví như màn "đỉnh lưu trở về".

Từ sáng sớm, hàng nghìn người hâm mộ đã có mặt tại sân bay Cao Hùng để chờ đón nam idol. Những đoạn video ghi lại khoảnh khắc James xuất hiện nhanh chóng trở nên viral trên mạng xã hội. Người hâm mộ đứng kín các khu vực từ cổng sân bay tới bãi đỗ xe, mang theo banner và đồng loạt hô vang tên anh chàng.

Cả thành phố đón James về quê

Dù số lượng người đón rất đông, không xuất hiện cảnh chen lấn hay mất kiểm soát. Các fan chủ động giữ khoảng cách, tạo thành lối đi rộng để James bước qua giữa tiếng reo hò vang dội. Với nhiều người hâm mộ, đây là khoảnh khắc cho thấy mức độ nổi tiếng đáng kinh ngạc của một thần tượng chỉ mới ra mắt vài tháng nhưng đã nhận được sự tự hào và chào đón nồng nhiệt từ quê hương.

Sự bùng nổ của James cũng song hành cùng đà phát triển mạnh mẽ của CORTIS. Nhóm nhạc gồm 5 thành viên Martin, James, Juhoon, Seonghyeon và Keonho chính thức debut vào ngày 18/8/2025 dưới sự quản lý của Big Hit Music.

Nhóm chạm mốc 10 triệu người theo dõi Instagram vào ngày 21/2/2026 chỉ sau 6 tháng kể từ bài đăng đầu tiên, trở thành một trong những nhóm nhạc Kpop tăng trưởng nhanh nhất trên nền tảng này

Chỉ trong chưa đầy một năm hoạt động, CORTIS đã thiết lập hàng loạt cột mốc đáng chú ý. Nhóm chạm mốc 10 triệu người theo dõi Instagram vào ngày 21/2/2026 chỉ sau 6 tháng kể từ bài đăng đầu tiên, trở thành một trong những nhóm nhạc Kpop tăng trưởng nhanh nhất trên nền tảng này. Sau đó, CORTIS tiếp tục đạt 10 triệu follower trên TikTok vào tháng 3/2026, đồng thời duy trì vị thế dẫn đầu thế hệ tân binh trên YouTube và Weverse.

Sức hút toàn cầu của nhóm được thúc đẩy bởi phong cách thời trang trẻ trung, vũ đạo bắt trend cùng chiến lược tiếp cận Gen Z hiệu quả. Thành công này giúp CORTIS liên tiếp hợp tác với các thương hiệu lớn như NBA, MLB, Apple và Red Bull. Nhóm cũng trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên đảm nhận vai trò headliner tại NBA Crossover Concert Series, đồng thời thể hiện ca khúc nhạc phim Mention Me cho bộ phim hoạt hình Hollywood GOAT.

CORTIS nổi tiếng toàn cầu chỉ sau vài tháng debut

Đầu tháng 5/2026, mini album thứ hai GREENGREEN tiếp tục khẳng định vị thế của nhóm trên thị trường. Ca khúc mở đường REDRED liên tục gặt hái thành tích ấn tượng, đạt #1 MelOn và vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành nhiều chiến thắng trên các chương trình âm nhạc. Vũ đạo REDRED viral khắp các nền tảng, được nhiều idol toàn cầu như Jung Kook, Jennie,... đu trend. Trong khi đó, bản b-side YoungCreatorCrew tạo nên một làn sóng challenge mới trên mạng xã hội với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và vận động viên nổi tiếng.

CORTIS là nhóm nam hot nhất hiện nay

Nối tiếp thành công của EP đầu tay Color Outside the Lines từng debut ở vị trí thứ 15 trên Billboard 200 và bán hơn 2 triệu bản, GREENGREEN cũng tiếp tục tạo cơn sốt doanh thu với hơn 2.1 triệu bản. Trên đà phủ sóng của CORTIS, James đang nổi lên như một hiện tượng. Với thế mạnh nhan sắc và khả năng biến hóa linh hoạt, anh cả CORTIS được kỳ vọng sẽ là nhân tố đại diện visual idol Kpop thế hệ này.

Ảnh: X