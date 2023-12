Năm 2023, ngành công nghiệp K-pop có gì?

Quyền lực toàn cầu

Năm 2023 có thể coi là một năm đại thành công của ngành âm nhạc đại chúng Hàn Quốc. Gần đây nhất vào ngày 19/12, Circle Chart, công cụ hàng đầu chuyên theo dõi doanh số bán album K-pop cho biết, tính từ đầu năm đến hết tháng 11/2023, tổng doanh số của 400 album K-pop phổ biến nhất đã cán mốc 116 triệu bản.

Con số này tăng 144% so với 80 triệu bản cùng kỳ năm ngoái, lập kỷ lục về doanh số bán album hằng năm mà không cần tính đến số liệu của tháng 12. Chỉ tính riêng tháng 11 đã ghi nhận tới 15,16 triệu bản được bán ra, tăng 217,2% so với cùng kỳ năm ngoái và phá vỡ kỷ lục hằng tháng được thiết lập vào tháng 10/2023.

Các nghệ sĩ K-pop cũng đã đạt được thành công đáng kể trên các bảng xếp hạng toàn cầu, trong đó Jimin và Jungkook của BTS đứng đầu Billboard Hot 100 cho các hoạt động solo. Về mặt album, Stray Kids đã đạt hạng nhất trên Billboard 200 với 4 album liên tiếp, đồng thời ATEEZ trở thành nhóm nhạc K-pop thứ 7 lọt vào top đầu.

Bảng xếp hạng chính thức của Vương quốc Anh đã công nhận vị trí thứ ba của Jungkook trong hạng mục đĩa đơn, cùng với Jimin và Fifty Fifty lọt vào top 10. ATEEZ chiếm vị trí số 2 trong hạng mục album.

Theo Luminate, tổng lượng phát trực tuyến theo yêu cầu của 100 nghệ sĩ K-pop hàng đầu đã đạt 90,4 tỷ tính đến tháng 10 năm nay, tăng đáng kể 42,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, lượng xuất khẩu album K-pop cũng có mức tăng trưởng đáng chú ý, ở mức 243,81 triệu USD trong 10 tháng đầu năm, tăng 20,3% so với một năm trước đó.

Đáng nhắc đến trong năm 2023, sau một năm lưu diễn thế giới với world tour "Born Pink", nhóm nhạc nữ Blackpink cũng đã lập nên nhiều kỷ lục. Cụ thể, nhóm trở thành nhóm nhạc nữ có doanh thu từ tour lưu diễn cao nhất mọi thời đại, là nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên headline lễ hội âm nhạc Coachella ở Mỹ và BST Hyde Park ở Anh, chỉ thực hiện các đêm nhạc tại các sân vận động… "Born Pink" cũng đánh dấu thành công bứt phá của 4 cô gái YG, khẳng định vị thế ngôi sao giải trí toàn cầu.

Sự nổi lên của thần tượng thế hệ thứ mới

Trong khi siêu sao của K-Pop BTS tạm gác lại các hoạt động để thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc thì sự ra mắt của thần tượng thế hệ mới vào năm 2023 đã thu hút người hâm mộ và công chúng nói chung bằng những cá tính và bản sắc riêng biệt.

Bước ra từ show sống còn của Mnet - Boys Planet (2023) - ZEROBASEONE (ZB1) sớm đã sở hữu một lượng fan đông đảo và nhận được sự chú ý của không ít những fan K-pop. Do đó, không có gì bất ngờ khi đây là nhóm sở hữu album debut có lượng đặt trước cao nhất hiện nay cho "Youth in the Shade". Nhóm nhạc nam tân binh RIIZE của SM Entertainment cũng đáp ứng được kỳ vọng khi đĩa đơn đầu tay "Get A Guitar" đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc.

Hay BABYMONSTER, nhóm nhạc nữ đầu tiên của debut dưới trướng công ty YG Entertainment kể từ Blackpink ra mắt cách đây 7 năm. Với việc phát hành bài hát mở đường mang tên "Dream" và đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Các bài hát thịnh hành của Billboard (Mỹ) cũng đã chứng tỏ sức nóng của một trong những nhóm nhạc thần tượng thế hệ mới đáng mong đợi của K-pop.

Giả mạo và tranh cãi về ma túy

Bất chấp những khía cạnh tích cực, những tranh cãi vẫn nảy sinh trong ngành. Điển hình như trường hợp của nhóm nhạc nữ Fifty Fifty khi vướng vào tranh chấp pháp lý với công ty quản lý chỉ sau 7 tháng ra mắt.

Hay việc Baekhyun, Xiumin, Chen của nhóm EXO gây sốc vì tên tiếng tố cáo "hợp đồng nô lệ của" SM Entertainment và yêu cầu rời công ty ngay trước thềm EXO tái xuất khiến người hâm mộ hoang mang. Khi tin tức bùng nổ, SM đã chính thức lên tiếng. Họ cho rằng thế lực bên ngoài đã lợi dụng thời điểm công ty đang tập trung chuẩn bị kế hoạch mới để tiếp cận các nghệ sĩ, đưa ra thông tin sai lệch về mặt pháp lý, khiến các nghệ sĩ đưa ra phán đoán sai và vi phạm hợp đồng độc quyền hoặc ký hợp đồng kép thông qua tin đồn, vu khống và tâng bốc. Theo SM, ý định của những thế lực này là muốn xúi giục xung đột giữa công ty với các nghệ sĩ và giữa các nghệ sĩ với nhau.

Chưa dừng lại, vấn đề ma túy cũng nổi lên, với việc Nam Tae-hyun bị kết án vì sử dụng Philopon, và rapper Yoon Byung-ho (Bully Da Ba$tard) nhận án tù 7 năm vì tội liên quan đến ma túy. Gần đây nhất, cựu trưởng nhóm Big Bang G-Dragon bị khởi tố, điều tra vì nghi ngờ sử dụng ma túy, vi phạm đạo luật kiểm soát ma túy cũng khiến làng giải trí Hàn "dậy sóng".