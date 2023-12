2 idol Gen 4 chơi lớn cover hit Jungkook & Jennie: Yeonjun (TXT) đẳng cấp, em út ITZY có còn bị chê giọng chua?

Lễ hội âm nhạc SBS Gayo Daejeon 2023 đã chính thức diễn ra với những tiết mục được đầu tư công phu đến từ các idol. Bên cạnh việc thể hiện loạt hit của chính mình thì dàn trai xinh gái đẹp còn chiêu đãi khán giả hâm mộ những bản cover đỉnh cao gắn liền với tên tuổi của các tiền bối, đáng chú ý có Yuna (ITZY) & Yeonjun (TXT).

Yuna xinh đẹp tại sự kiện

Yeonjun khoe vẻ điển trai

Em út ITZY khá mạo hiểm khi trình diễn bản hit gắn liền với đàn chị Jennie (BLACKPINK) - You & Me. Trước đó, chất giọng của Yuna thường bị khán giả đánh giá là hơi chua nên những đoạn hát của cô nàng nghe khá chói tai. Nhưng đến với You & Me, nữ idol đã tiết chế, không dùng cách thông thường nên nghe có phần dễ chịu hơn. Dù vậy, 1 số ý kiến cho rằng giọng Yuna không hợp với ca khúc này, bài của BLACKPINK thì chỉ hợp giọng BLACKPINK. Điểm cộng ở phần biểu diễn này là visual đỉnh cao cũng như body "khét lẹt" của Yuna.

Yuna cover You & Me của Jennie

Giọng hát còn nhiều hạn chế nhưng body thì hết nước chấm

Yeonjun nhóm TXT thì chọn cover 3D của Jungkook (BTS). Phần biểu diễn của anh chàng được đánh giá khá tốt, có màu sắc riêng và thể hiện được tinh thần của bài hát, có lẽ do là anh em chung nhà nên cũng hiểu rõ hơn chăng?

Yeonjun bản lĩnh khi hát 3D của Jungkook