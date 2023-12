Lisa tung MV Giáng sinh quay trọn khung hình tại Pháp, khoe khoảnh khắc tình tứ bên bạn trai?

Đúng 0h ngày 25/12 (giờ Pháp), Lisa (BLACKPINK) đã tung món quà đặc biệt mà cô ấp ủ dành tặng người hâm mộ nhân dịp lễ Giáng sinh. Theo đó, nàng em út BLACKPINK đã bất ngờ cover My Only Wish - một ca khúc bất hủ của Britney Spears.

Đáng chú ý, đây không phải một bản cover đơn thuần mà Lisa đã đầu tư quay hẳn MV với toàn bộ những khoảnh khắc tại thủ đô Paris nước Pháp. Trước đó, không ít người thắc mắc việc Lisa thường xuyên bay tới Pháp và thậm chí còn cho rằng cô “lậm” bạn trai. Tuy nhiên với MV Giáng sinh này, đây chính là câu trả lời của Lisa khi cô đã dành hết tâm huyết để thực hiện món quà dành tặng người hâm mộ.

MV My Only Wish - Lisa (BLACKPINK) cover

Lisa bất ngờ thực hiện hẳn một MV để làm quà Giáng sinh tặng người hâm mộ

Toàn bộ MV là những hình ảnh đời thường của Lisa tại Pháp

Em út BLACKPINK khiến người hâm mộ không khỏi xúc động khi sang Pháp quay hẳn MV cho món quà đặc biệt

Bên cạnh những hình ảnh đời thường đáng yêu của Lisa tại Pháp, một trong những khoảnh khắc thu hút sự quan tâm phải kể đến giây phút xuất hiện một cặp đôi trao cho nhau ánh mắt tình tứ trong MV.

Không chỉ thế ở những giây cuối, Lisa còn tiết lộ khoảnh khắc được một người giấu mặt tặng hoa đầy lãng mạn. Chính điều này đã đặt ra nghi vấn em út BLACKPINK không ngại ngần khoe hình ảnh ''tình bể bình" bên bạn trai trong MV. Dẫu vậy, do hình ảnh trước đó khá tối cũng như nhân vật cuối MV là người giấu mặt nên đây chỉ là suy đoán của cộng đồng mạng.

Hình ảnh một cặp đôi xuất hiện trong MV