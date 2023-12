1 nam idol nhà SM bất ngờ gặp tai nạn trượt té xuống sân khấu, phản ứng sau đó khiến dân tình bất ngờ!

Đại nhạc hội hoành tráng cuối năm SBS Gayo Daejeon 2023 vừa chính thức diễn ra với những màn trình diễn được đầu tư kỹ lưỡng đến từ các idol đình đám. Tất cả đã mang một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn cả cũ lẫn mới khiến khán giả vô cùng mãn nhãn, không thể kể đến nhà NCT.

Ten tại sự kiện

Tiết mục Baggy Jeans của NCT U

Các chàng trai đã xuất hiện trên sân khấu theo từng nhóm nhỏ NCT Dream, NCT U, NCT 127 và thể hiện loạt hit như SOS, ISTJ, Baggy Jeans, Be There For Me... Tuy nhiên, 1 sự cố đã xảy ra trước khi tiết mục Baggy Jeans bắt đầu. Thành viên Ten là người nhảy solo mở màn cho phần trình diễn này nhưng trong quá trình chạy ra sân khấu, nam idol đã bị té đập mặt vào khu vực thang nâng góc sân khấu. Phải mất một lúc lâu, Ten mới quay trở lại để tiếp tục phần biểu diễn của mình.

Sự cố của Ten tại SBS Gayo Daejeon 2023

Tai nạn của Ten trước khi biểu diễn

Anh chàng vẫn vô cùng chuyên nghiệp khi xuất hiện cùng đồng đội

Nhiều khán giả cảm thấy lo lắng cho sức khoẻ của Ten đồng thời cũng cảm phục sự chuyên nghiệp của anh chàng, thà nén đau để tiếp tục chứ nhất quyết không bỏ cuộc.