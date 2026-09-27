Mỹ: Thu hồi hơn 13.500 lọ thuốc huyết áp vì không đạt tiêu chuẩn hòa tan

Hơn 13.500 lọ thuốc chlorthalidone 25 mg tại Mỹ đang nằm trong diện thu hồi sau khi sản phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn về độ hòa tan. FDA xếp đợt thu hồi vào nhóm Class II.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đang thông báo về đợt thu hồi một lô thuốc chlorthalidone 25 mg được phân phối trên toàn nước Mỹ.

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Theo thông tin được công bố, nguyên nhân thu hồi liên quan đến việc thuốc không đáp ứng tiêu chuẩn về độ hòa tan. Sản phẩm do Inventia Healthcare Limited sản xuất và được đóng trong lọ 100 viên. Tổng cộng 13.567 lọ thuốc thuộc diện thu hồi. Tất cả các sản phẩm bị ảnh hưởng đều có cùng mã sản phẩm, số lô và hạn sử dụng.

Một lô thuốc chlorthalidone bị thu hồi

Sản phẩm nằm trong diện thu hồi là Chlorthalidone Tablets, USP 25 mg, được sử dụng theo đơn của bác sĩ.

Người đang sử dụng thuốc có thể kiểm tra nhãn trên lọ để xác định sản phẩm của mình có thuộc diện thu hồi hay không. Các thông tin cần đối chiếu gồm:

Tên thuốc: Chlorthalidone Tablets, USP 25 mg.

Quy cách: 100 viên/lọ.

Mã NDC: 64980-599-01.

Số lô: RISA24002.

Hạn sử dụng: 04/2027.

Điểm đáng chú ý trong đợt thu hồi này là vấn đề được xác định ở tiêu chuẩn độ hòa tan của thuốc. Độ hòa tan là một trong những chỉ tiêu được kiểm tra đối với thuốc dạng viên. Chỉ tiêu này liên quan đến quá trình hoạt chất được giải phóng khỏi viên thuốc để cơ thể có thể hấp thu.

Khi một sản phẩm không đáp ứng yêu cầu về độ hòa tan, khả năng giải phóng hoạt chất có thể bị ảnh hưởng. Tùy mức độ, điều này có thể tác động đến hiệu quả điều trị của thuốc.

Tuy nhiên, việc một lô thuốc bị thu hồi không đồng nghĩa tất cả sản phẩm chlorthalidone trên thị trường đều gặp vấn đề. Đợt thu hồi hiện được xác định đối với lô RISA24002 của sản phẩm chlorthalidone 25 mg nói trên.

FDA phân loại đợt thu hồi này là Class II. Theo FDA, Class II được áp dụng đối với những sản phẩm mà việc sử dụng hoặc tiếp xúc có thể gây ra hậu quả sức khỏe tạm thời hoặc có thể hồi phục về mặt y tế, trong khi khả năng xảy ra hậu quả nghiêm trọng được đánh giá là thấp.

Theo thông tin được công bố về đợt thu hồi, chưa có trường hợp mắc bệnh nào được báo cáo liên quan đến sản phẩm.

Điều này cũng có nghĩa người đang sử dụng chlorthalidone không nên tự ý ngừng thuốc chỉ vì biết thông tin về đợt thu hồi. Với thuốc điều trị tăng huyết áp, việc tự ý dừng hoặc thay đổi thuốc có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát huyết áp.

Thay vào đó, người bệnh nên kiểm tra thông tin trên lọ thuốc và liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ nếu sản phẩm thuộc đúng lô bị thu hồi.

Người đang dùng thuốc cần làm gì?

Nếu đang sử dụng chlorthalidone, người dùng có thể kiểm tra mã NDC, số lô và hạn sử dụng được in trên nhãn lọ.

Nếu cả ba thông tin trùng khớp với sản phẩm nằm trong diện thu hồi, người dùng nên liên hệ với nhà thuốc hoặc nơi cung cấp thuốc để được hướng dẫn xử lý. Tùy trường hợp, thuốc có thể được đổi sang sản phẩm khác hoặc người mua được hoàn tiền.

Người bệnh cũng nên trao đổi với bác sĩ hoặc dược sĩ về phương án thay thế nếu cần tiếp tục điều trị bằng thuốc kiểm soát huyết áp.

FDA đặc biệt lưu ý rằng người dùng không nên chỉ dựa vào tên hoạt chất để xác định thuốc có bị thu hồi hay không. Một loại thuốc có thể được sản xuất theo nhiều lô khác nhau, trong khi việc thu hồi có thể chỉ áp dụng đối với một lô cụ thể.

Chlorthalidone thuộc nhóm thuốc lợi tiểu và thường được sử dụng để điều trị tăng huyết áp. Thuốc cũng có thể được kê đơn trong một số trường hợp liên quan đến tình trạng giữ nước.

Với người đang điều trị bệnh mạn tính, mọi thay đổi về thuốc nên được thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Nếu xuất hiện triệu chứng bất thường hoặc có lo ngại về thuốc đang sử dụng, người bệnh nên liên hệ với cơ sở y tế để được tư vấn.

Đối với người có thuốc thuộc đúng lô bị thu hồi, việc kiểm tra thông tin trên nhãn và liên hệ với nhà thuốc là bước cần thiết để xác định hướng xử lý phù hợp.

Nguồn: yahoo new