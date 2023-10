Mỹ Tâm rơi nước mắt trong đêm nhạc tại Hà Nội, Đen Vâu cùng dàn nghệ sĩ mang đến bữa tiệc của sự “tử tế"

Sau đêm diễn vô cùng thành công tại TP.HCM, tối 22/10, đêm nhạc An Concert by Prudential đã tiếp tục được diễn ra tại Cung Thể thao Quần ngựa Hà Nội. Đúng với thông điệp của chương trình - An, ngay từ rất sớm, hàng nghìn khán giả đã có mặt tại An Concert và phải ngỡ ngàng trước không gian đầy bình yên, tĩnh lặng của chương trình.

Dù từng được hé lộ tại TP.HCM trước đó nhưng những khán giả có mặt tại đêm nhạc đã không khỏi sửng sốt vì sân khấu được thiết kế lung linh, huyền ảo với thác nước khổng lồ và bao phủ bởi những vách đá, khung cảnh hùng vĩ của núi rừng. Đây cũng được xem là một trong những lần hiếm hoi khán giả thủ đô được đắm mình vào không gian đầy sự thư thái để tận hưởng thứ âm nhạc “chữa lành" đúng nghĩa.

Đặc biệt hơn hết, An Concert như một sự “hữu duyên” với khán giả Hà Nội khi nơi đây đang bước vào những ngày se lạnh đầu thu. Chính không khí an lành và nhẹ nhàng cũng khiến cho cảm xúc của khán giả và MC chương trình như được “chạm" gần nhau hơn. Bên cạnh đó, mỗi phần trình diễn là một cảm xúc an yên được thổi vào nhờ sự tinh tế, thăng hoa của nhạc sĩ Huy Tuấn. Từng khoảnh khắc, khán giả được quên hết tất cả những ưu phiền, bất an, lo lắng ngoài kia và chỉ còn lại cảm giác “an” vô cùng bình dị tại An Concert.

Ái Phương dẫn dắt khán giả đi qua từng miền ký ức đầy bình yên

Mở màn đêm nhạc, Ái Phương đưa khán giả trở về với cảm xúc an yên nhất trong cuộc đời mỗi con người đó chính là khi được về nhà. Ca khúc Đường Về Nhà cất lên như tái hiện một thước phim của thời thơ ấu. Dù có thể, nhà không phải là nơi đẹp nhất nhưng đây lại là nơi để dừng chân và mang về chốn yên bình nhiều nhất. Những giai điệu, ca từ nhẹ nhàng cùng cách xử lý tinh tế, truyền cảm của Ái Phương đã để lại nhiều dấu ấn cho khán giả. Ngay sau đó, loạt ca khúc như Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân, Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh đến từ tiếng hát của Ái Phương đã nhận được những tràng pháo tay tán dương của hàng nghìn khán giả có mặt.

Lâm Bảo Ngọc kể chuyện tình yêu, khiến khán giả vỡ òa với những nốt lên tông cao chót vót

Tiếp nối màn trình diễn của Ái Phương, Lâm Bảo Ngọc bất ngờ xuất hiện trên sân khấu và cùng mang đến bản song ca với hai ca khúc Giữa Đại Lộ Đông Tây. Ngay sau đó, Lâm Bảo Ngọc tiếp tục ghi điểm trọn vẹn với khán giả bằng giọng hát live xuất sắc với những nốt lên tông cao chót vót. Từ ca khúc If cho đến Never Enough và khép lại bằng Tình Yêu Màu Nắng được phối hoàn toàn mới, Lâm Bảo Ngọc như đang kể câu chuyện tình yêu của chính mình qua những cảm xúc “an” đầy nhẹ nhàng. Dù đâu đó, “yêu anh” có thể là “tội lỗi" nhưng chỉ cần là tình yêu thì “không bao giờ là đủ". Và cuối cùng, tình yêu chính là “màu nắng”, là chất xúc tác để khi yêu, tất cả đều cảm nhận được sự bình an trong từng khoảnh khắc.

Song Luân gây sốt với diện mạo “mỹ nam” trên sân khấu, đích thân tặng quà cho khán giả để… “lấy vía"

Khác với các nghệ sĩ trong chương trình, Song Luân lại xuất hiện vô cùng khác biệt khi đi từ dưới hàng ghế khán giả lên sân khấu. Ngay khi nhận thấy nam ca sĩ, hàng nghìn khán giả không thể ngồi yên một chỗ trước visual “mỹ nam" cực hot của Song Luân. Để đáp lại tình cảm của khán giả Hà Nội, anh đã trao gửi yêu thương khi không ngại ngần nắm tay hay chụp hình cùng người hâm mộ. Song Luân cũng chia sẻ đây là lần đầu tiên anh biểu diễn tại Hà Nội sau hơn 10 năm và trên một sân khấu hoành tráng như vậy nên khi nhận được tình cảm của khán giả, anh không giấu được sự hồi hộp.

Trên sân khấu của thủ đô, Song Luân làm “lụi tim" nhiều khán giả nữ khi mang đến loạt ca khúc như Người Tình Mùa Đông, Nếu Em Không Về hay Một Đêm Say. Không những thế, Song Luân còn cùng MC Minh Tuấn trao tặng túi An và gấu bông đến tay những cặp đôi khán giả được lựa chọn ngẫu nhiên. Nam ca sĩ còn hài hước thừa nhận anh vẫn còn đang “ế" và việc tặng quà cho cặp đôi khán giả chính là màn “lấy vía" để có được người yêu.

Đen Vâu khiến không khí An Concert bùng nổ với loạt bản hit đình đám

An Concert không chỉ gây ấn tượng bởi sân khấu mà concept xuyên suốt chương trình cũng vô cùng đặc biệt. Từ buổi sáng ngập tràn tình yêu, “An" tiếp tục đưa khán giả đến với buổi chiều tà khi hoàng hôn buông xuống. Âm nhạc trầm lắng như những giai điệu saxophone, tiếng guitar nhẹ nhàng hay một bản nhạc jazz từ xa xa cất lên, giúp cho buổi chiều tối trở nên thú vị hơn, tạo nên bầu không khí ấm áp và tràn đầy hy vọng.

Một trong những sự xuất hiện được khán giả mong chờ đó chính là tiết mục trình diễn của rapper Đen Vâu. Chỉ vừa bước lên sân khấu, toàn bộ không khi của Cung Thể thao Quần ngựa như muốn “nổ tung" vì những tiếng reo hò, hô vang tên Đen Vâu Không ngớt. Tình cảm của khán giả thủ đô cũng khiến cho nam rapper không khỏi bất ngờ và liên tục dành lời cảm ơn đến người hâm mộ. Đến với An Concert, rapper Đen Vâu đã trình diễn những ca khúc nổi tiếng gắn liền với sự nghiệp của anh như Đi Theo Bóng Mặt Trời, Mang Tiền Về Cho Mẹ hay Nấu Ăn Cho Em. Sự mộc mạc, chân phương từ giai điệu, ca từ cho đến cách thể hiện của Đen Vâu đã hoàn toàn chinh phục khán giả khi lan tỏa được những điều tích cực, tế.

Để không phụ sự mong đợi của người hâm mộ, Đen Vâu còn ngẫu hứng “xin phép" ban tổ chức được trình diễn “lố" thêm một ca khúc - Đi Về Nhà. Thể hiện bản hit hơn trăm triệu view, không khó để thấy khoảnh khắc hàng nghìn khán giả cùng nhau hòa ca tiếng hát cùng Đen Vâu tạo nên khung cảnh vô cùng “cháy" tại An Concert. Hình ảnh giản dị, lễ phép cúi chào, không ngừng cảm ơn và bắt tay khán giả của Đen Vâu đã tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.

Mỹ Tâm rưng rưng vì sức khỏe không tốt nhưng vẫn chứng minh đẳng cấp của ngôi sao hàng đầu

Sắc thái cuối cùng của An Concert được tất cả chờ đợi đó chính là ca sĩ Mỹ Tâm - người gắn liền với tuổi thanh xuân của hầu hết các khán giả. Cô xuất hiện đầy lộng lẫy dưới màn sương cùng ca khúc Hẹn Ước Từ Hư Vô. Xuất hiện tại An sau khi chỉ trước đó một ngày biểu diễn hết mình trong một cuộc thi âm nhạc với sức khỏe không tốt đã khiến cho Mỹ Tâm bị sốt cao và mất giọng.

Ngay lập tức nhạc sĩ Huy Tuấn đã có mặt trên sân khấu để chia sẻ với khán giả thay phần của Mỹ Tâm. Nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết chỉ trước khi Mỹ Tâm lên sân khấu 15 phút, chính anh là người đưa nữ ca sĩ trở về từ phòng khám của bác sĩ. Dù trước đó không thể nói một lời nào vì mất giọng nhưng nhạc sĩ Huy Tuấn lại vô cùng bất ngờ khi Mỹ Tâm lại hoàn thành bài hát một cách trọn vẹn khi nhìn thấy khán giả. Anh khẳng định: “Phải nói rằng chúng ta đang đứng cạnh một trong những người phụ nữ kiên cường nhất mà tôi đã từng chứng kiến”.

Mỹ Tâm đã rất xúc động khi rơi nước mắt và gửi lời xin lỗi đến khán giả: "Hôm nay Tâm rất xin lỗi quý vị. Tâm nhớ rằng cũng đã 7, 8 năm rồi, Tâm mới gặp tình trạng mất giọng hẳn như vậy. Cũng là do thời gian là mình làm việc hơi chủ quan và có phần lao lực quá. Cũng có thể do thời tiết nữa nên Tâm đã bị ho và sốt 2 ngày nay.

Sức khỏe Tâm rất bình thường nhưng cái giọng thì bị mất. Sau một đêm Vietnam Idol rất quan trọng và show hôm nay cũng quan trọng hơn nữa vì đã được chuẩn bị rất lâu rồi, được rất nhiều khán giả chờ đón. Thấy các nghệ sĩ biểu diễn hết mình mà mình không làm được như mong đợi thì Tâm cảm thấy rất buồn và có lỗi. Mong quý vị bỏ qua".

Tnhững lời chia sẻ của Mỹ Tâm, khán giả đã dành cho cô những tràng pháo tay lớn để cổ vũ tinh thần. Với sự ủng hộ to lớn từ khán giả cùng với sự hỗ trợ của Lâm Bảo Ngọc, Thu Hiền VK, Mỹ Tâm đã tiếp tục mang đến những ca khúc như Như Một Giấc Mơ, Người Hãy Quên Em Đi, Ước Gì. Đặc biệt, sự “kỳ diệu" còn đến với Mỹ Tâm khi giọng hát như được trả lại hoàn toàn khiến cho cô không giấu được sự hạnh phúc.

Nữ ca sĩ đã yêu cầu được hát lại bản hit Người Hãy Quên Em Đi thêm một lần nữa để tri ân khán giả. Dù sức khỏe của Mỹ Tâm nằm ngoài kịch bản nhưng với sự chân thành và sự chuyên nghiệp đúng đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu, Mỹ Tâm đã khiến cho chương trình được kết thúc trọn vẹn nằm ngoài sự mong đợi và tạo nên những cảm xúc chỉ có riêng tại An Concert.